Nghi ngờ cô giúp việc, tôi lắp camera theo dõi thì không ngờ cảnh tượng trong đêm ấy, cô hàng xóm thậm thụt trao đổi với chồng mà thẫn thờ

Cách đây một tháng, nhà tôi vừa thuê bác giúp việc mới. Tôi vốn không ưng ý với người giúp việc này nhưng vì đó là người quen cùng quê mẹ chồng, mà bà cứ bắt tôi phải nhận bác ấy nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận.

Vừa hay tôi phát hiện bị mất tiền trong ví mấy lần liền. Mỗi lần mất không nhiều, chỉ khoảng vài trăm nghìn. Tôi đoán ngay kẻ trộm là người trong nhà, nếu là người ngoài thì chúng đã lấy sạch tiền chứ ai lại rút vài trăm lẻ. Mọi nghi vấn của tôi đổ dồn vào bác giúp việc mới nhưng không hề có chứng cứ. Tôi quyết định lắp camera theo dõi để có bằng chứng đanh thép, rồi sẽ thẳng thừng cho bác ấy thôi việc luôn.

Đúng thật là thuê giúp việc kỵ nhất là thuê người quen biết. Bác ấy vin vào mối quan hệ với mẹ chồng tôi, không thèm coi tôi là chủ nhà mà coi tôi chẳng khác gì con cháu của bác ấy vậy. Đã không làm được việc cho tôi đến nơi đến chốn nhưng lại rất thích dạy bảo lại tôi. Đúng là nực cười thật, tôi bỏ tiền ra nhưng lại phải rước về bao phiền toái và bực dọc. Tôi chướng mắt bác giúp việc ấy lắm rồi song chưa tìm được một cái cớ thật hợp lý để cho bác ấy nghỉ việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cố tình để ví tiền hớ hênh hòng dụ dỗ bác giúp việc phạm tội. Thế nhưng khi tôi còn chưa tóm được tận tay bác ấy rút tiền của mình thì lại tóm được một kẻ trộm khác còn nguy hiểm hơn gấp bội. Kẻ trộm này không hề lấy tiền của tôi mà lấy đi thứ khác quý giá hơn gấp vạn lần.

Hôm đó là cuối tuần, tôi đưa con ra ngoài gặp bạn bè và cố tình để ví tiền ở nhà. Thế nhưng tôi vừa đi được một lúc thì bác giúp việc cũng xách túi ra ngoài. Sau đó tôi nhận được cuộc gọi của chồng, anh hỏi tôi khi nào về. Tôi trả lời rằng tôi sẽ đưa con đến nhà cô bạn thân ăn cơm, có lẽ phải chiều tối mới có mặt ở nhà. Chồng tôi vui vẻ đồng ý.

Trong lúc tôi đang băn khoăn không biết bao giờ bác giúp việc sẽ về và liệu bác ấy có mắc bẫy của tôi không. Thì qua camera theo dõi, tôi nhìn thấy một vị khách lạ xuất hiện trong nhà mình. Kẻ đó không ai khác chính là cô hàng xóm bỏ chồng ở ngay cạnh nhà tôi. Kinh khủng hơn nữa là khi cô ta vừa xuất hiện thì chồng tôi và cô ta lập tức quấn lấy nhau. Rồi sau đó họ ân ái ngay trên sofa phòng khách của nhà chúng tôi.

Tôi chết đứng nhìn cảnh tượng kinh khủng ấy từ đầu đến cuối. Tôi không biết chồng mình và cô ta đã dan díu với nhau từ bao giờ. Nhưng có một điều chắc chắn là, nếu tôi không lắp camera để theo dõi bác giúp việc thì không biết đến bao giờ tôi mới phát hiện ra bí mật ghê tởm của chồng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Bình thường chồng tôi với cô ả hàng xóm không hề tỏ ra thân quen gì với nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, chồng tôi cũng không hề có dấu hiệu gì khả nghi. Chính vì thế tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng chồng mình đang làm điều gì khuất tất bên ngoài cả. Hai kẻ đó đã giấu giếm chuyện này quá tài tình.

Lúc ấy tôi thật sự rất muốn lao ngay về để cho đôi tình nhân trơ trẽn kia một trận nhớ đời. Nhưng chẳng hiểu sao chân tôi lại không bước đi được. Có lẽ tôi đau đớn đến chết lặng, không còn cảm xúc gì nữa. Đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng chồng mình ân ái với người phụ nữ khác, thật sự khó bề để tiếp tục chung sống với anh ta. Nếu còn ở bên nhau, tôi sẽ bị ám ảnh đến suốt đời mất.

Thế nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào, bởi ly hôn chồng cũng là một chuyện rất khó khăn đối với tôi. Con gái tôi rất yêu quý bố nó. Tôi cũng nói rồi đấy, bình thường chồng tôi rất tốt với vợ con và có trách nhiệm với gia đình. Tôi còn tự hào mình may mắn có một người chồng mẫu mực ấy chứ. Bây giờ đột nhiên ly hôn, con gái tôi sẽ sốc lắm. Nếu chỉ còn hai mẹ con sống bên nhau, nó chắc chắn rất buồn.

Theo như tôi nhận định thì chồng tôi chỉ chơi bời qua đường với cô ta vì ham của lạ. Còn cô ta cũng vì thiếu thốn đàn ông, quan hệ với chồng tôi để thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Tôi có nên tha thứ cho chồng một lần không?