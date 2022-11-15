Vừa lên giường với bạn trai, tôi đứng người khi nhìn thấy thứ này trong nhà tắm

Ba tháng sau đó, tôi nghe bạn bè nói bạn trai cũ sắp kết hôn. Cô dâu là con nhà giàu có, nghe đâu là con gái một người bạn của mẹ anh ta. Đáng nói, cô ta cũng bằng tuổi tôi. Hóa ra, không hợp tuổi chỉ là một cái cớ mà thôi. Có lẽ mẹ anh chê tôi xuất thân nghèo khó, không xứng với con trai bà đây mà.

Năm nay tôi 27 tuổi và mới bị bạn trai “đá” vì bị mẹ anh ta cấm cản. Tôi không thể ngờ rằng tình cảm 3 năm lại không bằng một câu “không hợp tuổi” của mẹ anh. Nhưng dù nói gì, níu kéo thế nào đi chăng nữa thì anh ta vẫn không chịu đi tiếp cùng tôi.

Chỉ sau 2 ngày, tôi làm quen được với một anh chàng tên Khánh. Anh điển trai, nam tính khiến trái tim tôi rung rinh. Không những vậy, anh còn nói chuyện rất hài hước, dí dỏm, anh luôn biết cách chọc cho tôi vui.

Tức giận, tôi lên ứng dụng hẹn hò để kiếm người yêu. Cách để quên đi một người chính là yêu một người khác mà đúng không? Thực ra từ trước tới nay tôi luôn có ánh nhìn không hay về mấy ứng dụng hẹn hò này, nhưng trong công ty có mấy người lấy được chồng nhờ nó nên lần này tôi cũng muốn thử xem sao. Biết đâu tôi lại thoát ế, có người yêu rồi lấy chồng luôn thì sao.

Sau hơn một tháng chuyện trò qua mạng, chúng tôi hẹn nhau đi ăn tối, gặp mặt trực tiếp bên ngoài. Khi gặp được Khánh, tôi hơi ngỡ ngàng vì trông anh già hơn ảnh trên mạng. Sau một hồi chuyện trò, anh mới bắt đầu thú nhận với tôi:

- Xin lỗi vì đã giấu em. Thực ra năm nay anh đã 35 tuổi chứ không phải 30 tuổi như anh nói trước đó. Và anh từng có một đời vợ, nhưng cô ta đã bỏ anh đi theo người đàn ông khác cách đây 5 năm rồi. Giờ anh muốn tìm một người để tiến đến hôn nhân, không muốn vui chơi qua đường nữa nên anh mới nói thật với em. Anh cũng có một căn nhà rồi và hiện đang ở một mình. Nếu em thương anh thì chúng mình hãy tìm hiểu.

Từ khi chưa gặp anh, tôi đã liêu xiêu rồi. Giờ gặp ngoài đời, thấy anh vừa nam tính, đẹp trai lại vừa lịch thiệp, ga lăng nên tôi say như điếu đổ. Anh với vợ cũ đã cắt đứt, cũng chưa có con chung, chẳng có gì ràng buộc cả nên tôi không ngại việc anh đã từng có một đời vợ, gật đầu nhận lời tỏ tình của anh luôn.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau lên quán bar chơi. Dưới hơi men, chúng tôi đã trao nhau một nụ hôn. Khi đã hơi ngà ngà say, Khánh đề nghị đưa tôi về nhà anh nghỉ ngơi. Vì đã quyết định tiến xa với anh nên tôi chẳng ngại, với lại tôi cũng muốn xem nhà của anh như thế nào.

Sau khi lên quán bar chơi, tôi và Khánh về nhà anh - Ảnh minh họa: Internet

Khi về tới nhà Khánh, chuyện gì tới cũng tới. Tôi trao thân cho người đàn ông mà tôi nghĩ là người tốt, nhưng rồi tôi đã vỡ mộng ngay sau đó.

Sau khi cả hai “ân ái”, tôi đi vào nhà tắm thì vô tình phát hiện một chiếc nhẫn cưới đặt trên bồn rửa tay. Vợ anh đã bỏ đi cách đây 5 năm thì tại sao nhẫn cưới của anh vẫn nằm ở đó chứ?

Linh cảm có điều gì đó không đúng, tôi liền kiểm tra xung quanh thì phát hiện trong ngăn tủ ở nhà tắm có một loạt mỹ phẩm chăm sóc da của phụ nữ. Chúng có ngày sản xuất rất mới nên chắc chắn không thể mua từ 5 năm trước.

Nghi ngờ Khánh đã lừa dối mình, tôi quay ra hỏi thẳng rằng có phải anh vẫn đang có vợ không. Cứ nghĩ anh ta sẽ chối bỏ, nào ngờ anh ta lại thẳng thắn thừa nhận luôn.

- Đúng vậy, vợ anh đang đi nước ngoài. Chuyện ly hôn là anh bịa ra thôi. Có thời gian rảnh nên anh muốn “đổi gió” tí, nào ngờ cô em dễ bị lừa như vậy.

Không ngờ anh ta lại là kẻ sở khanh như thế. Tôi cho anh ta cái tát rồi bỏ đi…