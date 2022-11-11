Sau 4 năm bỏ chồng bỏ con đi theo người tình, ngày trở về tôi òa khóc khi nhìn thấy cảnh tượng này

- Gia đình mình hơi khó khăn, bản thân vợ nghỉ sinh, ông bà thì có tuổi không nhờ vả được gì thì anh phải đi làm kiếm tiền để lo cho hai mẹ con chứ. Anh mà không làm nữa thì lấy gì sống đây em?

Tôi và anh từng yêu nhau 3 năm rồi cưới. Sau đám cưới 2 tháng tôi mang thai và hơn 9 tháng sau thì sinh được một cô con gái đáng yêu. Tuy nhiên từ lúc mang thai đến lúc sinh con cho đến khi con được 2 tuổi, có lẽ vì áp lực sau sinh mà tôi luôn cảm thấy chồng mình vô tâm, luôn cảm thấy anh lúc nào cũng công công việc việc, bỏ bê cả vợ con để làm việc.

Dần dần, tôi trở nên chán nản. Khi con được 15 tháng, tôi gửi con đi nhà trẻ và dành thời gian để tập tành lấy lại vóc dáng như xưa. Tại đây tôi có quen một người đàn ông giàu có, anh ta có tiền tài, có vị thế và từng có một đời vợ nhưng chưa có con. Anh ta nói rằng nếu muốn đến với anh thì tôi phải li dị, không được nhận quyền nuôi con và tốt nhất phải cắt đứt liên lạc với người cũ.

Dù chồng giải thích nhưng tôi không nghe. Ở nhà vừa chăm con vừa làm việc nhà, thi thoảng có thời gian lên mạng đọc những câu chuyện các bà vợ khoe được chồng chăm sóc, chăm con ra sao mà tôi thấy tủi thân vô cùng. Chồng nhà người ta cũng đi làm, chồng mình cũng đi làm nhưng sao khi về nhà lại khác biệt lớn vậy? Tôi nảy sinh sự so sánh, lúc nào cũng muốn chồng mình được như chồng người ta, muốn chồng ở bên cạnh chăm sóc để bản thân không cô đơn, nhưng chồng vẫn vậy.

Sau 2 năm yêu đương, hẹn hò, anh ta "đá" tôi vì có người mới - Ảnh: Internet

Vì một cuộc sống tốt hơn, vì muốn được sống trong căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi thay vì căn chung cư mini chật hẹp, vì muốn được ngồi trên chiếc xe ô tô sáng bóng thay vì chiếc xe máy cũ kỹ, đắp lên mình những bộ quần áo, túi xách hàng hiệu mà tôi đã đồng ý ký vào đơn ly hôn. Tất nhiên, chồng tôi không biết những việc này, anh chỉ nghĩ là do tôi áp lực nên muốn ly hôn mà thôi. Anh níu kéo không thành nên cuối cùng đồng ý ký đơn.

Sau đó, tôi làm theo đúng lời của người mới, cắt đứt liên lạc với chồng con. Giờ nghĩ lại tôi không biết tại sao ngày đó mình lại điên rồ, nhẫn tâm được như vậy nữa. Tôi theo người mới sống trong sự sung túc, đầy đủ nhưng mối tình này chỉ kéo dài 2 năm. Đúng vậy, tôi bị anh ta vứt bỏ vì hắn có cô gái khác xinh đẹp hơn.

- Em chẳng là cái gì cả. Cô ấy xinh đẹp hơn em, trẻ hơn em và cũng không phải là mẹ một con chỉ biết răm rắp nghe lời như em. Thôi, mình dừng lại tại đây đi.

Bất lực, đau đớn, nhưng chính tôi đã chọn con đường đó thì biết trách ai bây giờ, chỉ biết trách bản thân thôi. Thời gian sau đó tôi không yêu thêm ai nữa. Tôi đi làm lại để kiếm tiền trang trải cuộc sống, giờ tôi mới thấy thấm thía kiếm được đồng tiền khó khăn ra sao.

Đi ngang qua nhà chồng cũ, nhìn khung cảnh trước cổng mà tôi bật khóc nức nở - Ảnh: Internet

Thời gian cứ thế trôi đi, đến giờ đã được 4 năm kể từ ngày tôi ký đơn ly hôn rồi. Cũng kể từ ngày đó tôi chưa gặp lại chồng con mình vì còn mặt mũi nào mà gặp họ nữa chứ. Hôm nay tôi về quê, vô thức đi ngang qua nhà chồng cũ, nhìn khung cảnh trước cổng mà tôi bật khóc nức nở.

Chồng cũ đã nghỉ công việc ở thành phố về quê mở một quán bánh mì ngay trước cổng nhà để được gần con cũng tiện chăm sóc bố mẹ già. Anh đang đứng bán bánh mì còn con gái tôi thì ngồi chơi một mình trong quán. Thật sự lúc đó tôi rất muốn chạy lại ôm con và nói lời xin lỗi với chồng nhưng tôi không đủ can đảm làm việc đó. Tôi hối hận lắm rồi, tôi rất muốn quay về nhưng có lẽ mọi thứ đã muộn màng, có ai lại tha thứ cho một kẻ phản bội như tôi chứ.