Vừa đi làm về nhà, vợ ngay lập tức xuống xe ‘hít hà’, bắt tôi nhúng ‘thứ đó’ vào kiểm tra mà tôi sởn gai ốc

Cứ mỗi lần vợ làm hành động ấy tôi lại run lên, cô cho rằng đây là cách phát hiện chồng ngoại tình nhanh nhất...

Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm, có một câu con trai gần 2 tuổi. Kinh tế hai đứa ổn định, nhờ có bố mẹ hỗ trợ nên mua được nhà riêng.

Cả hai đều là người Hà Nội, vợ tôi là con một, nhà cũng có điều kiện nên tính nết cũng hơi tiểu thư, nhõng nhẽo, việc nhà cũng không giỏi, nấu ăn cũng tàng tàng, chỉ được cái vô tư, trong sáng, thật lòng, lại thêm cái khéo mồm nên mẹ tôi vẫn quý và thương lắm. Tôi cũng là con một, vợ đẻ cho bà được thằng "đích tôn" nên càng được cưng hơn.

Vợ khá xinh đẹp, tôi cũng rất yêu vợ yêu con, trước giờ chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô ấy, cuộc sống cũng rất mực êm đềm, vui vẻ.

Thế nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây, vợ bắt đầu thay đổi, bắt đầu từ việc cô ấy tham gia vào hội nhóm gì đó trong facebook, vợ bắt đầu dở thói ghen tuông, nghi ngờ vớ vẩn. Cô ấy bắt đầu kiểm tra điện thoại, facebook, zalo, thậm chí cả email. Cứ thấy tôi đi làm về là vợ lao ra hít ngửi, thấy mùi lạ là cô ấy tra khảo. Tôi làm việc hay phải đi công tác, mỗi lần đi là một lần khổ sở với vợ. Mà trước đây cô ấy không hề thế. Tôi hỏi, vợ bảo bây giờ ngoại tình nhiều, phải để phòng, không lại "mất bò mới lo làm chuồng".

Ảnh minh họa: Internet

Ngần ấy tôi còn tạm chấp nhận, nhưng mới đây, không biết cô ấy học đâu ra kiểu thử chồng kinh khủng. Đi làm về, vợ lôi tôi xềnh xệch vào nhà tắm, mang ra chậu nước ấm rồi bắt tôi "nhúng" vào, vợ bảo nếu nổi váng tức là tôi ăn vụng linh tinh, tôi choáng quá, cáu ầm lên rồi bỏ vào phòng.

Thế mà vợ giận, cô ấy không nghĩ mình vô lý mà quy chụp cho tôi "hay anh linh tinh bên ngoài mới không dám thử".

Hai ngày nay dỗi nhau, không đứa nào thèm nói gì rồi, nhưng tôi thấy thoải mái lắm, vì không bị vơ tra khảo nữa. Tôi nên làm gì để vợ quay về như ban đầu đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-i-lam-ve-nha-vo-ngay-lap-tuc-xuong-xe-hit-ha-bat-toi-nhung-thu-o-vao-kiem-tra-ma-toi-son-gai-oc-544982.html