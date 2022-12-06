Vừa ‘ân ái’ với bạn trai đã có vợ, tôi vào nhà tắm chỉnh lại đồ thì bỗng phát hiện thứ lạ này, quay sang hỏi lại, tôi bàng hoàng nhận lại câu trả lời đầy nhục nhã

Tâm sự 06/12/2022 22:55

Thấy 'đối tượng' của mình cũng được, tôi cũng muốn biết nhà và khám phá xem ra sao, đêm đó, chúng tôi đã 'ân ái' nhưng nào ngờ sự thật dối trá phía sau.

Năm nay tôi 27 tuổi và mới bị bạn trai “đá” vì bị mẹ anh ta cấm cản. Tôi không thể ngờ rằng tình cảm 3 năm lại không bằng một câu “không hợp tuổi” của mẹ anh. Nhưng dù nói gì, níu kéo thế nào đi chăng nữa thì anh ta vẫn không chịu đi tiếp cùng tôi.

Ba tháng sau đó, tôi nghe bạn bè nói bạn trai cũ sắp kết hôn. Cô dâu là con nhà giàu có, nghe đâu là con gái một người bạn của mẹ anh ta. Đáng nói, cô ta cũng bằng tuổi tôi. Hóa ra, không hợp tuổi chỉ là một cái cớ mà thôi. Có lẽ mẹ anh chê tôi xuất thân nghèo khó, không xứng với con trai bà đây mà.

Tức giận, tôi lên ứng dụng hẹn hò để kiếm người yêu. Cách để quên đi một người chính là yêu một người khác mà đúng không? Thực ra từ trước tới nay tôi luôn có ánh nhìn không hay về mấy ứng dụng hẹn hò này, nhưng trong công ty có mấy người lấy được chồng nhờ nó nên lần này tôi cũng muốn thử xem sao. Biết đâu tôi lại thoát ế, có người yêu rồi lấy chồng luôn thì sao.

Chỉ sau 2 ngày, tôi làm quen được với một anh chàng tên Huy. Anh điển trai, nam tính khiến trái tim tôi rung rinh. Không những vậy, anh còn nói chuyện rất hài hước, dí dỏm, anh luôn biết cách chọc cho tôi vui.

Vừa ‘ân ái’ với bạn trai đã có vợ, tôi vào nhà tắm chỉnh lại đồ thì bỗng phát hiện thứ lạ này, quay sang hỏi lại, tôi bàng hoàng nhận lại câu trả lời đầy nhục nhã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau hơn một tháng chuyện trò qua mạng, chúng tôi hẹn nhau đi ăn tối, gặp mặt trực tiếp bên ngoài. Khi gặp được Huy, tôi hơi ngỡ ngàng vì trông anh già hơn ảnh trên mạng. Sau một hồi chuyện trò, anh mới bắt đầu thú nhận với tôi:

- Xin lỗi vì đã giấu em. Thực ra năm nay anh đã 35 tuổi chứ không phải 30 tuổi như anh nói trước đó. Và anh từng có một đời vợ, nhưng cô ta đã bỏ anh đi theo người đàn ông khác cách đây 5 năm rồi. Giờ anh muốn tìm một người để tiến đến hôn nhân, không muốn vui chơi qua đường nữa nên anh mới nói thật với em. Anh cũng có một căn nhà rồi và hiện đang ở một mình. Nếu em thương anh thì chúng mình hãy tìm hiểu.

Từ khi chưa gặp anh, tôi đã liêu xiêu rồi. Giờ gặp ngoài đời, thấy anh vừa nam tính, đẹp trai lại vừa lịch thiệp, ga lăng nên tôi say như điếu đổ. Anh với vợ cũ đã cắt đứt, cũng chưa có con chung, chẳng có gì ràng buộc cả nên tôi không ngại việc anh đã từng có một đời vợ, gật đầu nhận lời tỏ tình của anh luôn.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau lên quán bar chơi. Dưới hơi men, chúng tôi đã trao nhau một nụ hôn. Khi đã hơi ngà ngà say, Huy đề nghị đưa tôi về nhà anh nghỉ ngơi. Vì đã quyết định tiến xa với anh nên tôi chẳng ngại, với lại tôi cũng muốn xem nhà của anh như thế nào.

Vừa ‘ân ái’ với bạn trai đã có vợ, tôi vào nhà tắm chỉnh lại đồ thì bỗng phát hiện thứ lạ này, quay sang hỏi lại, tôi bàng hoàng nhận lại câu trả lời đầy nhục nhã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi về tới nhà Huy, chuyện gì tới cũng tới. Tôi lên giường với người đàn ông mà tôi nghĩ là người tốt, nhưng rồi tôi đã vỡ mộng ngay sau đó.

Sau khi cả hai “ân ái”, tôi đi vào nhà tắm thì vô tình phát hiện một chiếc nhẫn cưới đặt trên bồn rửa tay. Vợ anh đã bỏ đi cách đây 5 năm thì tại sao nhẫn cưới của anh vẫn nằm ở đó chứ?

Linh cảm có điều gì đó không đúng, tôi liền kiểm tra xung quanh thì phát hiện trong ngăn tủ ở nhà tắm có một loạt mỹ phẩm chăm sóc da của phụ nữ. Chúng có ngày sản xuất rất mới nên chắc chắn không thể mua từ 5 năm trước.

Nghi ngờ Huy đã lừa dối mình, tôi quay ra hỏi thẳng rằng có phải anh vẫn đang có vợ không. Cứ nghĩ anh ta sẽ chối bỏ, nào ngờ anh ta lại thẳng thắn thừa nhận luôn.

- Đúng vậy, vợ anh đang đi nước ngoài. Chuyện ly hôn là anh bịa ra thôi. Có thời gian rảnh nên anh muốn “đổi gió” tí, nào ngờ cô em dễ bị lừa như vậy.

Không ngờ anh ta lại là kẻ sở khanh như thế. Tôi cho anh ta cái tát rồi bỏ đi…

Thường xuyên cùng chồng đi mua sắm đến một ngày tôi nuốt nước mắt với dòng tin nhắn từ cô gái trẻ dành cho anh, hóa ra, cô ta lại thay tôi làm tất cả mọi chuyện

Thường xuyên cùng chồng đi mua sắm đến một ngày tôi nuốt nước mắt với dòng tin nhắn từ cô gái trẻ dành cho anh, hóa ra, cô ta lại thay tôi làm tất cả mọi chuyện

Phát hiện chồng có biểu hiện lạ, tôi cố tình dõi theo thì phát hiện sự thật cay đắng. Càng bất ngờ hơn khi người con gái này đã thay tôi làm những việc trước giờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 47 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu