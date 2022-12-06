Thường xuyên cùng chồng đi mua sắm đến một ngày tôi nuốt nước mắt với dòng tin nhắn từ cô gái trẻ dành cho anh, hóa ra, cô ta lại thay tôi làm tất cả mọi chuyện

Chồng tôi làm bên cung cấp nước của tỉnh, còn tôi làm văn phòng của bộ giáo dục. Nói qua vậy là đủ hiểu vợ chồng tôi có điều kiện. Nuôi con cái cũng thuận lợi vì cả hai đều có địa vị trong xa hội rồi. Tôi và chồng quen nhau trong một cuộc hội thảo. Rồi bén duyên thành người yêu được hơn 3 năm thì chính thức về chung 1 nhà.

Tôi và chồng tổ chức đám cưới đã được hơn 5 năm, hiện tại vợ chồng tôi có chung 1 con gái nhỏ. Vợ chồng tôi cả hai đều là nhân viên công chức nhà nước. Bởi vậy mà cuộc sống vợ chồng tương đối ổn định.

Trước kia mỗi khi đi mua đồ vợ chồng tôi đều đi với nhau rất tình cảm. Tôi vui vẻ dẫn chồng đến các cửa hàng, mua cho chồng từng chiếc áo phông, từng chiếc quần cho đến cả chiếc quần lót nhỏ. Tôi tin rằng chồng hài lòng về cách chăm sóc chu đáo và tận tình của tôi.

Vợ chồng khá đầm ấm và hạnh phúc, cuộc sống bình lặng trôi qua, có 1 đứa con gái nhỏ mới lên 3 nên gần như tôi dành toàn bộ thời gian để chăm lo cho con gái. Có lẽ chính vì tôi không dành thời gian quan tâm chồng nhiều nữa.

Nhưng rồi thời gian qua đi thì con người cũng dần thay đổi. Chồng và tôi đều bận với công việc của mình. Chưa kể tôi lại có con nhỏ. Thời gian dành cho nhau của chúng tôi ít dần đi. Vậy là càng ngày càng xa cách hơn. Có những hôm chồng hỏi tôi có thời gian cùng anh đi mua vài bộ quần áo không. Thật sự thì tôi cũng muốn đi mua cùng chồng lắm. Nhưng có lần thì tôi bận họp, có lần thì tôi bận chăm con. Tóm lại thì cũng không có thời gian cùng chồng đi mua nên đành để anh đi 1 mình.

Có lẽ sau khoảng thời gian dài tự 1 mình đi mua sắm nên chồng đã không còn quan tâm đến tôi và cũng không còn nhờ tôi đi mua đồ cùng nữa. Thay vào đó chồng tự vui vẻ đi mua sắm 1 mình mà không có bận tâm gì. Càng ngày tôi càng cảm thấy chồng xa cách với mình. Ngay cả cách ăn mặc của anh cũng trẻ trung hơn, bảnh bao hơn. Tôi dường như đã nhận thấy được sự thay đổi của chồng mình nên bắt đầu tìm hiểu.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đau đớn phát hiện ra chồng mình ngoại tình từ khi nào không hay. Chồng cặp kè với 1 em sinh viên còn trẻ mới ra trường. Tôi khóc 1 mình, vừa nhìn con vừa khóc, con gái hỏi: “ Sao mẹ khóc, ai bắt nạt mẹ hả”. Câu nói ngô nghê ấy càng khiến tim tôi đau nhói. Tôi đang không biết phải giải quyết chuyện này ra sao, càng không biết phải nói sao với chồng mình thì đúng tối hôm đó.

Chồng vừa mới từ ngoài về toe toét cười tươi lắm. Tôi đoán chắc chồng vừa mới đi với nhân tình về nên càng buồn tủi. Dù vậy tôi vẫn giả vờ như không biết. Tôi giục chồng đi tắm cho mát rồi ăn cơm. Trong lúc chồng vẫn còn đang líu lo yêu đời trong nhà tắm thì có tin nhắn tới máy chồng. Tôi đã hi vọng đó không phải tin nhắn của nhân tình anh. Nhưng rồi đúng như tôi đoán, tin nhắn của cô gái trẻ đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tin nhắn bình thường thì đã không sao. Đằng này đó là 1 tin nhắn hỏi han quan tâm khiến tôi chỉ biết nuốt nước mắt nghẹn đắng khi nhìn màn hình điện thoại, dòng chữ hiện lên đ.ập ngay vào mắt: “Chiếc quần lót em mua cho anh có êm ái không?”. Tôi khóc nấc lên, thật sự thì họ đã thân thiết đến mức nào, cô ấy quan tâm chồng tôi như thế còn tôi thì sao. Đã bao lâu rồi tôi không mua được cho chồng lấy 1 món đồ, không mua cho chồng được 1 bộ quần áo. Tôi mới chỉ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chứ vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của 1 người làm vợ với chồng mình. Chồng đi ra từ nhà tắm hốt hoảng hỏi khi thấy tôi khóc lóc vật vã như thế:

- Vợ, có chuyện gì vậy? sao lại khóc?

- Vợ biết hết rồi, vợ biết hết rồi chồng ạ. Là vợ sai rồi, vợ đã không quan tâm chồng, không yêu thương chồng… vợ xin lỗi.

- Chồng xin lỗi vì đã phản bội vợ.

- Hôm nay chồng được tặng 1 chiếc quần lót vợ biết chồng đã vui mừng lắm.

- Chồng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng giờ chồng mới nhớ trước kia vợ đã từng tặng cho chồng không biết bao nhiêu món đồ. Chồng cần biết trân trọng vợ, chồng cũng sai, cũng có lỗi.

- Tại vợ chỉ biết đến con mà bỏ bê chồng, giờ vợ chồng mình quay lại như xưa có được không?

- Được, giờ gia đình mình sẽ lại như xưa…

Chồng và tôi ôm nhau khóc, có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ tan vỡ ngay khi tôi nhìn thấy tin nhắn đó. Nuốt nước mắt nghẹn đắng ở cổ chỉ vì 1 tin nhắn. Nào ngờ chính nó cho tôi hiểu, khiến tôi nhận ra đã bao lâu rồi mình không còn biết lo lắng chăm sóc chồng như trước nữa. Tôi phải quay về ngoài làm người mẹ tốt của con thì còn là một người vợ biết chăm sóc cho chồng nữa. Tôi viết bài này không phải là dạy đời ai, chỉ để khuyên nếu làm vợ hãy biết cách cân đối tình cảm của mình dành cho con và cho chồng. Hãy biết cách chu toàn và lo lắng quan tâm chồng mình từ những thứ nhỏ nhất, bởi chỉ có thể anh ấy mới mãi ở bên cạnh bạn mà không vướng bận thêm 1 kẻ thứ 3.