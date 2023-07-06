Với mùi rượu nồng nặc sau khi về phòng, chồng đột nhiên đến ngồi xuống bên cạnh âu yếm tôi nhưng hành động sau đó của anh ấy khiến tôi như chết lặng

Tâm sự 06/07/2023 06:56

Đêm tân hôn, tôi ngồi trên giường, trên đầu giường có chữ "hạnh phúc" màu đỏ rực rỡ, cả phòng đều tràn ngập không khí cưới hỏi, tâm trạng của tôi rất phức tạp. Tôi không thể tin được rằng ở tuổi 45, tôi lại có thể lần hai kết hôn và có được hạnh phúc đến thế.

Tôi năm nay 45 tuổi, thường chú ý đến việc giữ gìn và làm đẹp da nên trông tôi trẻ ra vài tuổi so với tuổi thật.

Khi tôi 42 tuổi, tôi ly dị với chồng cũ vì chúng tôi không hợp nhau. Con trai duy nhất được giao cho anh ấy nuôi dưỡng.

Sau khi ly dị, nhiều người giới thiệu cho tôi những người đàn ông khác, tôi cũng đã cố gắng mở lòng và gặp gỡ vài người đàn ông.

Tôi luôn tin tưởng vào "linh cảm" cá nhân của mình, vì với những người tôi gặp qua các buổi hẹn hò, tôi không có cảm giác phù hợp, vì vậy tôi vẫn độc thân.

Vào năm tôi 45 tuổi, một cô đồng nghiệp giới thiệu cho tôi một người đàn ông khác, nhưng sau những kinh nghiệm trước đó, tôi không quan tâm nhiều đến việc hẹn hò.  Tôi nghĩ trong đầu rằng chỉ gặp nhau đi ăn tối hoặc uống cà phê rồi đi thôi.

Khi đến một quán cà phê như đã hẹn, tôi đang tìm đối tượng thì thấy một anh đẹp trai đứng dậy vẫy tay với tôi: “Xin chào!”.

Tôi bước tới, anh đưa tay kéo tôi tới ghế, để tôi ngồi xuống rồi giúp tôi cất cặp đi.

Sau đó anh hỏi tôi có phải Hương không?

Trong đầu tôi nghĩ, chưa xác nhận mà đã yêu cầu tôi ngồi xuống, nếu không phải thì rất khó xử. Nhưng bây giờ với công nghệ hiện đại, khả năng đó không còn tồn tại nữa, chắc anh ta đã xem qua hình ảnh của tôi rồi. Sự lịch sự của anh ấy khiến tôi rất hài lòng.

Anh ấy rất quan tâm đến sở thích của tôi và đặt một vài món tráng miệng và đồ uống cho tôi, sau đó chúng tôi bắt đầu tự giới thiệu và trò chuyện.

Anh ấy chỉ mới 37 tuổi, nhỏ hơn tôi đúng 8 tuổi, nhưng anh trông rất chín chắn và trưởng thành.

Với mùi rượu nồng nặc sau khi về phòng, chồng đột nhiên đến ngồi xuống bên cạnh âu yếm tôi nhưng hành động sau đó của anh ấy khiến tôi như chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi đứng bên cạnh anh, tôi hoàn toàn không cảm thấy bất thường, tuy nhiên điều đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. (cười)

Chúng tôi đã nói chuyện về mọi thứ, có cảm giác như đã gặp nhau từ lâu và nói chuyện rất thoải mái.

Sau ba tháng quen biết, anh ấy cầu hôn tôi. Bố mẹ tôi nghĩ rằng anh ấy quá trẻ, nên cần phải tìm hiểu thêm trước khi quyết định.

Nhưng đang đắm chìm trong tình yêu, tôi cảm thấy anh dịu dàng, chu đáo, thông cảm, yêu tôi và hiểu tôi, thậm chí còn chiều chuộng tôi. Trong mắt tôi chỉ có mình anh ấy. Hơn nữa, bố mẹ của anh ấy cũng rất vừa lòng với tôi.

Tôi đồng ý với lời cầu hôn của anh ấy và chúng tôi tổ chức đám cưới vào một ngày đẹp trời không lâu sau đó.

Đêm tân hôn, tôi ngồi trên giường, trên đầu giường có chữ "hạnh phúc" màu đỏ rực rỡ, cả phòng đều tràn ngập không khí cưới hỏi, tâm trạng của tôi rất phức tạp.

Tôi không thể tin được rằng ở tuổi 45, tôi lại có thể lần hai kết hôn và có được hạnh phúc đến thế. Cảm xúc trong tôi khó tả.

Sau mười giờ tối, chồng tôi cuối cùng cũng tiễn những đợt khách cuối cùng và trở về căn phòng với mùi rượu nồng nặc.

Với mùi rượu nồng nặc sau khi về phòng, chồng đột nhiên đến ngồi xuống bên cạnh âu yếm tôi nhưng hành động sau đó của anh ấy khiến tôi như chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Em yêu, anh đây.” Chồng loạng choạng tiến về phía tôi.

Anh đến bên tôi, đột ngột ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt tôi, mắt mờ đi, miệng nồng nặc mùi rượu.

Tôi định nói với anh: anh đi tắm trước đi, nhưng anh ấy đột nhiên dùng hai tay nắm lấy cổ tôi, siết càng lúc càng chặt.

Tôi liều mạng vùng vẫy nhưng vô ích, anh ném tôi xuống giường, ánh mắt thất thần, hai tay vẫn ôm chặt lấy tôi.

Tôi vô cùng sợ hãi, tôi cảm thấy như mình khó thở và nước mắt ứa ra.

Tôi tuyệt vọng hét lên, đúng lúc tôi sắp tuyệt vọng thì cửa bị đẩy ra, mẹ chồng và bố chồng xông vào kéo chồng tôi đi, thế là tôi được giải thoát.

Đêm tân hôn thứ hai của tôi biến thành một bộ phim kinh dị và tôi không biết phải đối mặt với tất cả như thế nào.

Với mùi rượu nồng nặc sau khi về phòng, chồng đột nhiên đến ngồi xuống bên cạnh âu yếm tôi nhưng hành động sau đó của anh ấy khiến tôi như chết lặng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới biết trước đó chồng tôi có một mối tình khó quên, do nhà gái không đồng ý nên hai người chia tay.

Anh không thể thoát khỏi nỗi đau, ngày ngày nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Sau đó, vì sự ép buộc của mẹ chồng, anh ấy mới “sống” lại, nhưng điều đó khiến anh mắc chứng tâm thần phân liệt gián tiếp.

Ngoại trừ bố mẹ chồng thì những người khác không biết việc này. Mẹ chồng lần đầu tiên nhìn thấy tôi, bà đã sững sờ trong giây lát vì tôi có phần giống bạn gái cũ của chồng.

Nên dù biết tôi hơn chồng 8 tuổi nhưng bố mẹ chồng vẫn đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Tình huống này khiến tâm trạng của tôi rất bối rối, tôi không biết làm thế nào để đối mặt với cuộc sống tiếp theo.

Sau khi suy nghĩ nghiêm túc trong một vài ngày, tôi quyết định đối mặt với vấn đề: Đưa chồng tôi đến tìm kiếm sự giúp đỡ của một chuyên gia tâm lý học .

Chồng tôi cũng thẳng thắn nói: “Anh thực sự yêu em và hy vọng em có thể cho anh thêm thời gian để chấp nhận tình trạng bệnh của mình. Anh  hứa sẽ nỗ lực kiểm soát cảm xúc của mình, tránh xảy ra những sự cố tương tự trong tương lai”.

Nghe anh nói xong, tôi rất cảm động, tôi biết anh cũng bất lực, anh rất yêu tôi, hy vọng tôi có thể cùng anh vượt qua khó khăn.

Tôi nói với chồng: “Em sẽ luôn ủng hộ anh và làm việc chăm chỉ để vượt qua từng ngày và cùng nhau tạo dựng tương lai”.

Sau một thời gian điều trị, bệnh tình của chồng tôi đã thuyên giảm, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi ngày càng bền chặt và hạnh phúc.

Chúng tôi đã cùng nhau đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi luôn hỗ trợ nhau và cùng nhau vượt qua từng ngày một cách mạnh mẽ.

Trải nghiệm này khiến tôi hiểu ra rất nhiều chân lý, chúng ta nên chấp nhận những thiếu sót của nhau, hỗ trợ và thấu hiểu lẫn nhau.

Chúng ta phải nỗ lực để thay đổi bản thân, nhưng đồng thời cũng phải chấp nhận thực tế. Chúng ta phải vững tin vào tình yêu của mình và tin rằng chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.

 

Vì để quên máy tính xách tay ở nhà nên tôi chạy về để lấy nhưng vừa mở cửa thấy cảnh tượng này của bố chồng, tôi kinh hãi và hét lên: “Bố! Làm ơn dừng lại đi”

Vì để quên máy tính xách tay ở nhà nên tôi chạy về để lấy nhưng vừa mở cửa thấy cảnh tượng này của bố chồng, tôi kinh hãi và hét lên: “Bố! Làm ơn dừng lại đi”

Cuộc gọi hội nghị này rất quan trọng đối với tôi, nó liên quan đến sự phát triển nghề nghiệp và tinh thần đồng đội của tôi. Vì vậy, tôi phải vội vã về nhà để lấy máy tính của mình, điều này cũng cho phép tôi tình cờ chứng kiến cảnh tượng bất ngờ đó.

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