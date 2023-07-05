Tôi là Tiểu Phương, 33 tuổi, đến từ Bạc Châu, An Huy.

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện mâu thuẫn gia đình giữa bố mẹ chồng làm cho con dâu phải bức xúc lên tiếng thay.

Chúng tôi gặp nhau ở giai đoạn sau đại học, chúng tôi cùng nhau theo đuổi ước mơ tri thức và vô tình rơi vào vòng xoáy tình yêu.

Tôi và chồng tôi, Công Sở, có một câu chuyện tình yêu đặc biệt và đẹp đẽ.

Tuy nhiên, do nhu cầu nghề nghiệp nên chúng tôi kết hôn muộn hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được điều gì đó trong sự nghiệp và đặt nền móng vững chắc cho gia đình tương lai của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, sau khi bước chân vào xã hội, chúng tôi quyết định đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình.

Sau khi tôi và chồng kết hôn, chúng tôi chọn bắt đầu một cuộc sống mới ở Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc).

Dù sống xa nhau và không có nhiều cơ hội thân thiết với bố mẹ chồng nhưng tôi luôn mong muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với họ.

Chồng tôi nói với tôi rằng bố mẹ anh ấy là những người hiền lành và tốt bụng và họ sẽ đối xử với tôi rất tốt.

Những ngày sau cưới, tôi và chồng cùng nhau trải qua biết bao niềm vui, khó khăn.

Chúng tôi hỗ trợ, khuyến khích lẫn nhau và cùng nhau đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Tôi đã kỳ vọng vào gia đình chồng, hy vọng có thể thiết lập mối quan hệ sâu sắc với họ.

Dù lấy nhau được một năm nhưng chúng tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhà chồng, hiểu biết của tôi về họ cũng chỉ dừng lại ở những tiếp xúc qua loa.

Bố chồng là một cán bộ về hưu, nhìn bề ngoài hiền lành, nho nhã tạo cho người ta cảm giác hòa nhã. Mẹ chồng tôi từng là giáo viên cấp 1. Bà hiền lành, tốt bụng và luôn đối xử tử tế với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Trong mắt người thân và bạn bè, họ là cặp đôi kiểu mẫu. Tôi đã nghĩ một gia đình như vậy sẽ ấm áp và hòa thuận, và tôi mong được dành thời gian cho họ.

Tuy nhiên, trong một lần vô tình đi vào nhà, ấn tượng tốt đẹp này đã bị phá vỡ. Vào một ngày tháng 5 năm nay, tôi chợt nhận ra rằng có một cuộc họp quan trọng khác vào chiều nay.

Máy tính xách tay chứa các tài liệu cuộc họp và thông tin liên lạc mà tôi cần, nếu không có chúng tôi sẽ không thể tham dự các cuộc họp và hoàn thành nhiệm vụ công việc.

Tôi nóng lòng muốn về nhà để đón nó và đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Cuộc gọi hội nghị này rất quan trọng đối với tôi, nó liên quan đến sự phát triển nghề nghiệp và tinh thần đồng đội của tôi.

Vì vậy, tôi phải vội vã về nhà để lấy máy tính của mình, điều này cũng cho phép tôi tình cờ chứng kiến ​​​​cảnh tượng bất ngờ đó.

Tôi đứng ở cửa ngạc nhiên nhìn bố chồng nghiến răng túm tóc mẹ chồng tôi tát bà một cái. Nỗi sợ hãi lan tỏa trong lòng tôi.

“Bố! Làm ơn dừng lại đi!”, tôi hét lên để cố gắng ngăn chặn hành vi bạo lực của bố chồng.

Bố chồng sửng sốt một lúc, vẻ ngoài hiền lành của ông như sụp đổ ngay lập tức, ông quay sang tôi, trong mắt lộ rõ ​​sự tức giận và không hài lòng.

Ảnh minh họa: Internet

“Đây là việc nhà, đừng để ý chuyện của chúng tôi!” Bố chồng gay gắt quát.

Tôi đứng bên mẹ chồng không nao núng, nắm chặt tay bà. Tôi kiên quyết nói: “Bố, bạo lực gia đình không phải là chuyện của gia đình! Mẹ là gia đình của con và con không thể chỉ ngồi nhìn. Bố hãy bình tĩnh và nói chuyện”.

Bố chồng tôi sững sờ một lúc, dường như ông cảm động trước thái độ kiên quyết của tôi, ông từ từ buông tóc mẹ chồng tôi ra.

“Sao con có thể đối xử với bố như vậy? Con biết bố đau khổ đến mức nào không?”, trong giọng nói của bố vợ mang theo một tia đau buồn cùng phẫn nộ.

Mẹ chồng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, run rẩy nói: “Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện vui vẻ, giải quyết vấn đề và tìm cách hòa thuận hơn. Bạo lực gia đình không phải là giải pháp cho vấn đề này. Chúng ta nên tìm kiếm sự hài hòa và tôn trọng”.

Trong giây phút căng thẳng đó, cuối cùng cả ba chúng tôi cũng ngồi xuống và nói chuyện thật lòng. Mẹ chồng tôi tâm sự với bố chồng tôi về bạo lực gia đình, những tổn thương và nỗi sợ hãi lặp đi lặp lại mà bà phải chịu đựng trong nhiều năm và bà cũng chia sẻ những quan sát và lo lắng của mình.

Bố chồng im lặng một lúc, ánh mắt dần trở nên hoang mang và mệt mỏi.

“Có lẽ tôi chưa đối diện đúng với cảm xúc và áp lực của mình. Tôi cứ nghĩ bạo lực gia đình có thể giải quyết được vấn đề nhưng tôi đã nhầm. Tôi hối hận về hành vi của mình và cũng rất hối hận khi đã làm tổn thương vợ tôi”, người bố chồng chia sẻ. giọng luật trầm và ăn năn.

Chúng tôi lắng nghe nhau, hiểu nhau và dần tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Tôi và mẹ chồng quyết định cùng bố chồng đến gặp chuyên gia tâm lý để giúp ông giải tỏa cảm xúc và tìm kiếm những phương pháp đối phó lành mạnh hơn.