Vợ viện cớ bệnh nặng không về giỗ bố chồng, lúc xem qua camera, tôi choáng váng vì điều ấy

Tâm sự 23/09/2023 14:17

Cứ cho là thế nhưng tôi vẫn khó bề chấp nhận chuyện vợ giả vờ ốm để không phải về quê giỗ bố chồng.

Vợ chồng tôi hiện đang thuê nhà sống trên thành phố và mới sinh được một bé gái đầu lòng vừa tròn 5 tháng tuổi.

Hôm vừa rồi là ngày giỗ bố tôi. Theo kế hoạch là buổi sáng tôi vẫn đi làm rồi xin nghỉ buổi chiều để đưa vợ con về quê. Ai ngờ đến trưa về nhà thì vợ bảo cô ấy vừa lên cơn sốt cao, uống thuốc hạ sốt may mà đỡ rồi. Vợ tôi vẫn đang ở nhà trông con, sắp tới mới đi làm lại.

 

Vợ bảo cô ấy rất mệt sợ rằng không thể cùng tôi về quê giỗ bố chồng. Chẳng còn cách nào khác tôi đành về một mình. Con nhỏ cũng không thể đưa bé theo mà không có vợ đi cùng được.

Vợ viện cớ bệnh nặng không về giỗ bố chồng, lúc xem qua camera, tôi choáng váng vì điều ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về đến quê, tôi định gọi điện hỏi thăm tình hình vợ con ở nhà thì sực nhớ tới chiếc camera mới lắp thử nên quyết định mở ra xem. Sở dĩ tôi mua camera theo dõi vì sắp tới vợ đi làm lại và chúng tôi quyết định thuê người trông con. Con còn quá nhỏ, tôi không yên tâm chút nào. Vậy mà khi nhìn rõ cảnh tượng đang diễn ra trong nhà mình mà tôi choáng váng.

 

Vợ tôi nào có ốm đau gì, cô ấy đang ngồi quây tròn "tám chuyện" với một nhóm người đấy chứ! Nhóm người này là tập hợp của mấy thành phần vô công rỗi nghề, thường xuyên ngồi lê đôi mách khiến cả khu phố đều không ưa.

Vợ viện cớ bệnh nặng không về giỗ bố chồng, lúc xem qua camera, tôi choáng váng vì điều ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con gái tôi nằm chơi một mình trên giường. Xung quanh là tiếng ồn ào huyên náo và cãi vã, chửi bậy của nhóm người đó. Tôi nổi điên gọi điện cho vợ yêu cầu cô ấy giải tán nhóm người ấy ngay lập tức và trông con cho tử tế, đợi tôi lên nói chuyện.

Công việc dưới quê xong xuôi, tôi lập tức lên thành phố giải quyết chuyện gia đình. Vợ tôi bảo thời gian qua ở nhà trông con, con gái tôi rất ngoan nên vợ rảnh rỗi và đã làm quen với nhóm người kia. Họ chỉ "buôn" chuyện về mọi việc xung quanh thôi chứ chẳng có làm gì quá đáng cả.

Cứ cho là thế nhưng tôi vẫn khó bề chấp nhận chuyện vợ giả vờ ốm để không phải về quê giỗ bố chồng, tranh thủ chồng đi vắng mà tụ tập. Vợ tôi như thế này có phải càng ngày càng coi thường nhà chồng không? Có cách nào để bảo ban vợ mà không bị coi là kiểm soát, gia trưởng không mọi người?

 

3 ngày xa vợ nhớ nhung, vừa vào phòng tắm, tôi điếng người khi thấy cảnh ấy và không ngờ...

3 ngày xa vợ nhớ nhung, vừa vào phòng tắm, tôi điếng người khi thấy cảnh ấy và không ngờ...

Tôi nào ngờ vợ lại làm điều ấy với mình, tôi choáng váng vô cùng...

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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