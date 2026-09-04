Sau một đêm say, sáng ra đã tá hỏa phát hiện người nằm bên cạnh mình không phải là chồng

Tâm sự 04/09/2026 22:00

Đến một hôm, chồng tôi rủ bạn bè về ăn uống. Tôi uống nhiều, say lúc nào cũng không nhớ. Tôi chỉ nhớ chồng bế tôi về giường, sau đó chúng tôi quấn lấy nhau. Trong người đang có men say cùng cảm xúc lâu ngày bị dồn nén, tôi ghì chặt lấy chồng không buông.

Tôi và chồng lấy nhau đã 3 năm. Chúng tôi từng yêu đương 1 năm rồi đi đến hôn nhân. Từ khi lấy chồng, tôi không phải làm dâu ngày nào, vì chồng đã có sẵn nhà riêng. Tôi sống cùng chồng rất vui vẻ thoải mái. Anh là người chồng thấu hiểu, quan tâm vợ hết lòng.

Nhưng đã ở bên nhau 3 năm nhưng tôi vẫn chưa có tin con cái. Tôi và chồng quyết định đi thăm khám bác sĩ. Kết quả khiến tôi chết lặng, tinh trùng của chồng tôi không có khả năng thụ thai. Chồng tôi ngây người bất lực, tôi chỉ biết an ủi anh hết lời. 

Từ ngày biết kết quả đó, chồng tôi ít lời đi hẳn, anh cũng không muốn gần gũi với vợ như trước. Anh thất vọng nói rằng mình có lỗi với tôi, thậm chí còn muốn ly hôn vợ. Nhưng tôi vẫn cố gắng ở bên chồng, tìm cách giúp anh thấy thoải mái hơn. Chồng tôi vẫn vậy, ngày một một rầu rĩ đau khổ hơn.

Đến một hôm, chồng tôi rủ bạn bè về ăn uống. Tôi uống nhiều, say lúc nào cũng không nhớ. Tôi chỉ nhớ chồng bế tôi về giường, sau đó chúng tôi quấn lấy nhau. Trong người đang có men say cùng cảm xúc lâu ngày bị dồn nén, tôi ghì chặt lấy chồng không buông.

Sau một đêm say, sáng ra đã tá hỏa phát hiện người nằm bên cạnh mình không phải là chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chẳng thể ngờ được, tôi cứ ngỡ đã có một đêm tình mặn nồng với chồng, sáng ra đã tá hỏa phát hiện người nằm bên cạnh mình không phải là chồng. Anh ta cũng hoảng hốt nhìn tôi bối rối, vội vàng tìm quần áo mặc vào.

Điều làm tôi sốc hơn là khi chồng đi vào thấy cảnh tượng đó thì anh vẫn bình thản như không có chuyện gì. Chồng tôi ôm lấy tôi vừa khóc vừa nói xin lỗi. Anh nói vì không muốn ly hôn với tôi, cũng không muốn người đời biết anh bị vô sinh nên anh chỉ có thể làm được thế này.

Người đàn ông cùng tôi đêm qua là bạn thân của chồng tôi. Thời gian qua, tôi có vài lần thấy chồng dẫn anh ta về nhà chơi, nhưng tôi cũng không để ý mấy. Chẳng ngờ được, chồng tôi lại dám làm nên chuyện tày trời thế này. Anh không tôn trọng tôi, chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân. Nếu chúng tôi không thể sinh con thì vẫn có thể xin con nuôi. Nhưng anh lại chọn cách sỉ nhục vợ và chính mình như thế.

Tôi quá hoảng sợ trước chồng, vùng chạy khỏi nhà. Tôi nghĩ chắc mình sẽ ly hôn chồng vì tôi không thể ở cùng người chồng thế này được nữa!

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Nhưng quả thật mẹ chồng tôi có nhiều lúc rất quá đáng. Bà làm tôi giận tới mức khóc vì tủi thân. Chồng tôi đứng giữa cũng không biết phải làm sao, bất lực ôm vợ an ủi. Sống cùng mẹ chồng khó tính khiến tôi mệt mỏi nên thuyết phục chồng dọn ra ngoài ở riêng.

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