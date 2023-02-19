Vô tình phát hiện vợ hay mang một túi đen vào tắm, tôi âm thầm xông cửa vào bất ngờ thì hoảng loạn với cảnh trước mắt

Tâm sự 19/02/2023 13:56

Nhưng cách đây gần 2 năm sau khi Lan sinh xong đứa con thứ 2 thì tôi chẳng may bị tai nạn, trớ trêu thay mọi bộ phận đều không sao chỉ có chuyện vợ chồng là tôi không thể thực hiện được vì phần đó tổn thương nghiêm trọng.

Tôi và Lan kết hôn tới nay đã tròn 9 năm, chúng tôi có 2 con đủ nếp đủ tẻ, công việc vốn kiếm ra tiền, điều kiện kinh tế hai bên khá giả nên ngay sau khi kết hôn chúng tôi đã ở riêng. 

Vì yêu nhau gần 2 năm mới cưới nên khá hòa hợp và hiểu tính nhau, vì thế sau khi sống chung dưới 1 mái nhà tôi cùng cô ấy chẳng khác nào thuở mới yêu. Hơn nữa Lan vốn là người hiểu chuyện, tế nhị và quan tâm người khác chính điều đó ở em đã thu hút tôi từ ngày đầu mới quen.

Còn tôi thực sự là người đàn ông của gia đình, tôi đỡ đần em mọi việc khi có thể, chăm con đi chợ dọn nhà cửa đều được hết. Chính vì vậy phải nói cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi khá mỹ mãn.

Vô tình phát hiện vợ hay mang một túi đen vào tắm, tôi âm thầm xông cửa vào bất ngờ thì hoảng loạn với cảnh trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cách đây gần 2 năm sau khi Lan sinh xong đứa con thứ 2 thì tôi chẳng may bị tai nạn, trớ trêu thay mọi bộ phận đều không sao chỉ có chuyện vợ chồng là tôi không thể thực hiện được vì phần đó tổn thương nghiêm trọng.

Những mặc cảm tự ti trong tôi trỗi dậy tôi sống khép mình và nhất là với vợ tôi vừa áy náy vừa xấu hổ lại chẳng biết nên làm sao. Nhưng thật may em vẫn quan tâm chăm sóc làm như không có chuyện gì ngay cả khi tôi cố tình xa lánh em.

Thời gian cứ thế trôi qua, Lan chưa lần nhắc về chuyện ấy, em cũng chia sẻ giờ đã 2 con chúng ta hãy sống hạnh phúc bên nhau Lan chỉ cần tôi khỏe mạnh bên cạnh cô ấy và con là được.

Nói thật tôi cảm động lắm, càng yêu em chăm sóc quan tâm đỡ đần em nhiều hơn. Vì thực sự có lẽ chẳng mấy người phụ nữ được như vợ tôi. Nghĩ là vậy nhưng trong 1 lần vô tình thấy em lén lút cầm cái túi có đựng gì đó màu đen vào phòng tắm nhất là lúc đó đã quá nửa đêm.

Chính vì hành động lén lút đó mà tôi mới nghi ngại, thế là khi em vừa vào được lát tôi vờ dậy đi vệ sinh, em hốt hoảng ra ngoài còn nhìn lại mãi, vào đến nơi tôi chẳng hiểu sao nhìn quanh không thấy gì bèn lục thùng rác.

Vô tình phát hiện vợ hay mang một túi đen vào tắm, tôi âm thầm xông cửa vào bất ngờ thì hoảng loạn với cảnh trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật không thể ngờ dưới đáy thùng được che bởi nhiều rác là que thử thai dù chỉ 1 vạch nhưng tôi hiểu mình bị phản bội bởi hơn năm nay vợ chồng chẳng quan hệ việc gì em phải làm như thế.

Tôi hoang mang tột độ và giờ đang không biết phải làm sao đây, hãy cho tôi lời khuyên!

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Sau chuyến công tác, tôi mất ngủ khi thấy nhúm tóc dài trong nhà tắm, nghi chồng ngoại tình nên tìm hiểu thì phát hiện sự thật khiến tôi ngất xỉu

Tối ấy tôi vờ hỏi chồng trong lúc tôi đi vắng có vị khách nào ghé thăm hay không. Anh trả lời chắc nịch rằng không có. Rõ ràng anh ấy nói dối. Nhưng tại sao phải giấu giếm vợ?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva góc tâm sự tâm sự tình yêu

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