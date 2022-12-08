Vợ thường xuyên lạnh nhạt, từ chối khéo chuyện chăn gối, tôi tưởng cô ấy cảm thấy stress nhưng nào ngờ lại bắt gặp cảnh cô ta vào nhà nghỉ với người tình đã vậy còn ngông cuồng không biết nhận lỗi

Tôi hết lần này đến lần khác tin vợ nhưng đến một ngày, tôi bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với tình nhân trẻ.

Tôi 31 tuổi, vợ tôi 28 tuổi. Chúng tôi lấy nhau đã 5 năm và có 2 đứa con cả nếp lẫn tẻ. Vợ tôi làm nhân viên văn phòng, chỉ làm giờ hành chính nên cô ấy vẫn có nhiều thời gian cho gia đình, con cái, tôi làm IT, thu nhập ổn định nhưng vì bố mẹ có kinh tế khá nên đã cho con trai một khoản lớn để xây dựng cuộc sống không thiếu thốn thứ gì. Có thể nói gia đình tôi vô cùng hạnh phúc trong mắt người khác. Tuy nhiên, hạnh phúc không được bao lâu thì tôi phát hiện ra vợ ngoại tình. Ban đầu vợ một mực từ chối, tôi nghĩ vợ sợ bị lộ chuyện nên quay đầu về với gia đình. Nhưng chỉ được một thời gian, vợ lại dan díu với người đàn ông khác. Đã rất nhiều lần tôi thấy vợ có dấu hiệu lạ thường như sử dụng điện thoại xuyên suốt đêm hay đi tắm cũng mang điện thoại vô phòng tắm, thậm chí dù chỉ đi làm bình thường nhưng cô vẫn ăn bận vô cùng quyến rũ.

Ảnh minh họa: Internet 1 năm trở lại đây, tôi cảm thấy vợ chồng tôi không còn được như trước kia nữa. Vợ thường xuyên lạnh nhạt, từ chối khéo chuyện chăn gối. Cô ấy cho rằng vợ chồng ở với nhau bao năm không phải lúc nào cũng mặn nồng như hồi mới cưới chứ thực chất tình cảm cô ấy dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi hết lần này đến lần khác tin vợ nhưng đến một ngày, tôi bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với tình nhân trẻ.

Ảnh minh họa: Internet Khi tôi đạp cửa xông vào thấy vợ đang “trên dưới” với hắn ta, cô ấy không những xấu hổ van xin tôi tha thứ mà còn vùng lên túm lấy tôi, vừa chửi vừa đánh. Cô ấy một mực đòi ly dị, nói rằng đã cạn tình với tôi từ rất lâu. Cô ấy ở bên tôi chẳng qua vì trách nhiệm với con cái, gia đình nội ngoại. Trong khi đó, tôi có thể sẵn sàng tha thứ cho cô ấy vì tôi yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng vợ tôi đã không còn là người như trước kia nữa rồi. Tôi phải làm sao đây?

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