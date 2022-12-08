Tôi lén vợ đưa cho nhân tình 1 tỷ để làm ăn mà không ghi giấy nợ, tưởng như cô ta và tôi sẽ hạnh phúc thì sự thật trước mắt khiến tôi đứng ngồi không yên

Tâm sự 08/12/2022 15:28

Tôi không thể liên lạc được với cô ấy nữa. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã bị lừa. Số tiền đó là khoản tiết kiệm chung của hai vợ chồng lo cho con ăn học.

Tôi năm nay đã 50 tuổi, có vợ và một cậu con trai. Hiện tôi đang là trưởng phòng kinh doanh một công ty nước ngoài. Vì có chuyên môn giỏi, tôi được sếp cân nhắc thăng chức vào năm nay. Tôi không để vợ con thiếu thốn bất cứ điều gì. Tôi luôn cố gắng để kinh tế gia đình luôn dư dả, cho vợ thỏa thích mua sắm, cho con học hành đàng hoàng.

Nhưng đôi khi vợ chồng tôi không tránh được những mâu thuẫn. Gần đây chuyện tình cảm của vợ chồng có chút chuyển biến xấu khi vợ không đồng ý làm tình với tôi hoặc có làm nhưng kiểu cũng chỉ làm cho có khiến tôi cảm thấy vô cùng chán nản. 

Tôi lén vợ đưa cho nhân tình 1 tỷ để làm ăn mà không ghi giấy nợ, tưởng như cô ta và tôi sẽ hạnh phúc thì sự thật trước mắt khiến tôi đứng ngồi không yên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tình cờ lướt đến tài khoản của một cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Cô ấy giới thiệu mới ly hôn chồng, làm mẹ đơn thân và cũng ở trong cùng thành phố với tôi. Chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện. Dần dần, thành thói quen, tôi không còn mặn mà với việc vợ có về phòng ngủ hay không nữa. 

Đã hơn một lần tôi nghĩ đến việc ly hôn để đến với người mới nên khi người phụ nữ tôi mới quen tâm sự muốn đầu tư kinh doanh nhưng không có tiền, tôi sẵn sàng hỗ trợ cô ấy. Tôi đưa cô ấy 1 tỷ để làm ăn nhưng không ghi giấy nợ. Từ ngày nhận tiền của tôi, cô ấy lạnh nhạt dần. Một hôm, cô ấy nói sẽ phải đi công tác một thời gian sau đó “bặt âm vô tín”.

Tôi không thể liên lạc được với cô ấy nữa. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã bị lừa. Số tiền đó là khoản tiết kiệm chung của hai vợ chồng lo cho con ăn học.

Tôi lén vợ đưa cho nhân tình 1 tỷ để làm ăn mà không ghi giấy nợ, tưởng như cô ta và tôi sẽ hạnh phúc thì sự thật trước mắt khiến tôi đứng ngồi không yên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Suốt thời gian qua, tôi đi rất nhiều nơi để tìm người phụ nữ đã lừa gạt mình, tôi cố hỏi những người quanh địa bàn cô ấy từng nói nhưng không ai biết.

Vừa xấu hổ, vừa áy náy với vợ, tôi thú nhận toàn bộ câu chuyện với vợ mình. Cô ấy nổi giận đùng đùng, buộc tôi phải lấy lại được số tiền đó nếu không sẽ đệ đơn li hôn.

Tôi biết tìm người phụ nữ kia ở đâu đây? Tôi không biết phải làm sao để vợ nguôi ngoai cơn giận.

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“Em đánh ghen làm gì? Chị với chồng em có quan hệ nhưng là anh ấy tự nguyện. Em xem lại mình đi, đến bản thân còn không thương thì chồng nào thương nổi”.

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