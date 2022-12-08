Bị dồn ép đến chân tường vợ đồng ý ly hôn, tôi liền đến nhà nhân tình ăn mừng nhưng lại nhận về một sự thất đến đáng sợ trong tủ đồ của cô ta

Tâm sự 08/12/2022 14:05

Lời chia tay đột ngột, phũ phàng của tôi khiến vợ như hoá điên. Tôi nhường lại quyền nuôi con cho cô ấy, bù cho vợ 150 triệu để lấy vốn làm ăn sau khi xách vali rời khỏi nhà tôi. Cô ấy không chấp nhận, nhưng tôi vẫn một mực chia tay, thậm chí còn nói thẳng mình có nhân tình rồi, tôi muốn lấy vợ 2.

Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, có lẽ điều đó là đúng. Càng ở lâu với nhau, tình cảm vợ chồng càng nhạt dần, có chăng cũng chỉ là trách nhiệm với con cái và 2 chữ "gia đình". Tôi và vợ lấy nhau đến nay được 6 năm có lẻ, không phải là dài nhưng thú thực tôi không còn tình cảm với vợ. Tôi luôn say đắm những cô gái bên ngoài, ngoại tình tư tưởng còn vợ thì lúc nào cũng sợ mất chồng, ghen tuông vớ vẩn.

Không còn tình yêu với vợ, tôi cũng có vài mối quan hệ qua đường. Trăng hoa bên ngoài nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc rời bỏ vợ con đến với một ai khác, cho tới khi gặp Thuỷ. Thuỷ là thư ký của công ty đối tác, em kém tôi 5 tuổi, độc thân, xinh và rất biết cách lấy lòng đàn ông. Từ buổi đầu gặp Thuỷ tôi đã đem lòng si mê em, nằm bên vợ nhưng tôi đều nhớ đến Thuỷ.

Bị dồn ép đến chân tường vợ đồng ý ly hôn, tôi liền đến nhà nhân tình ăn mừng nhưng lại nhận về một sự thất đến đáng sợ trong tủ đồ của cô ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ ngay từ đầu Thuỷ đã ấn tượng với tôi, em tiếp cận tôi nhiều hơn rồi chúng tôi cứ thế hẹn hò và làm cái điều sai trái, cấm kị trong hôn nhân. Hẹn hò với Thuỷ tôi như được sống lại thời trai trẻ, yêu cuồng nhiệt, đầy hứng khởi và hạnh phúc. Thú thực ở bên cạnh Thuỷ tôi hạnh phúc lắm, tôi luôn có ý nghĩ ly hôn vợ để thoải mái đến với Thuỷ, không lo em sẽ đi lấy chồng.

Mối quan hệ của tôi và Thuỷ kéo dài được 5 tháng, tôi quyết định ly hôn vợ, chấm dứt tất cả. Tôi muốn đến với Thuỷ, muốn cưới em làm vợ và Thuỷ cũng ủng hộ điều đó. Em tâm sự, sẽ cho tôi thời hạn 3 tháng để xử lý chuyện gia đình, em cần phải có danh phận, làm vợ một ai đó đàng hoàng chứ không thể mãi nấp sau lưng tôi thế này được. Nếu tôi không ly hôn, cô ấy sẽ đến với người khác.

Lời chia tay đột ngột, phũ phàng của tôi khiến vợ như hoá điên. Tôi nhường lại quyền nuôi con cho cô ấy, bù cho vợ 150 triệu để lấy vốn làm ăn sau khi xách vali rời khỏi nhà tôi. Cô ấy không chấp nhận, nhưng tôi vẫn một mực chia tay, thậm chí còn nói thẳng mình có nhân tình rồi, tôi muốn lấy vợ 2.

Bị dồn ép đến chân tường, tận cùng của sự uất ức, phản bội, vợ đồng ý ly hôn. Thoát được vợ, ly hôn xong tôi đến nhà Thuỷ ăn mừng. Em đã làm tiệc tại gia chờ tôi, tối nay sẽ là buổi tối đặc biệt của hai đứa. Ngồi đợi Thuỷ đi tắm, cái tính tò mò, hay lục lọi đồ của tôi khiến tôi không ngồi yên mà vào phòng ngủ của em xem linh tinh.

Bị dồn ép đến chân tường vợ đồng ý ly hôn, tôi liền đến nhà nhân tình ăn mừng nhưng lại nhận về một sự thất đến đáng sợ trong tủ đồ của cô ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mở ngăn kéo tủ đồ của Thuỷ ra, tôi sững sờ thấy chiếc chứng minh thư cũ, là tên của Thuỷ nhưng gương mặt thì khác quá. Gương mặt này đã từng rất quen thuộc với tôi. Tại sao tên tuổi lại trùng khớp với em đến vậy. Hoang mang trước thứ này, Thuỷ đi vào giật vội nó trên tay tôi giấu đi.

Nhìn vẻ mặt lúng túng, lo sợ của Thuỷ tôi vội hỏi: "Là em phải không Thuỷ? Em đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi gương mặt à?". Cô ấy im lặng một hồi rồi gật đầu nhìn tôi với vẻ mặt coi thường. Thuỷ nói, cô gái trong chứng minh thư chính là em.

Bảy năm trước tôi và Thuỷ đã từng là 1 đôi, cả hai tính đến chuyện cưới xin nhưng sự xuất hiện của Hiền - người vợ tôi vừa ly hôn đã phá huỷ tất cả. Ngày đó vợ tôi là người thứ 3, vì chán Thuỷ mê Hiền tôi đã phũ phàng bỏ mối tình 5 năm đó. Không ngờ bây giờ Thuỷ lại thay đổi ngoại hình trở về phá nát gia đình tôi. Em nói muốn tôi và Hiền nếm trải cảm giác ngày xưa, cách họ đối xử với tôi như thế nào.

Mục đích Thuỷ tiếp cận tôi không phải vì yêu hay muốn có lại được tôi. Em chỉ muốn vợ chồng tôi ly tán, hối hận vì ngày xưa đã đối xử tệ hại với Thuỷ. Mọi chuyện vỡ lở sớm hơn Thuỷ dự tính nhưng em muốn lật bài ngửa tại đây, chấm dứt với tôi, cho tôi một bài học.

Mất hết tất cả vì sự quay lại trả thù sâu cay của Thuỷ tôi mới cay đắng ân hận vô cùng. Ngày trước Thuỷ hiền lành, dịu dàng bao nhiêu thì sự hận thù, cay đắng khiến em trở thành người đàn bà ghê gớm. Tôi tìm đến Hiền nói hết tất cả với em, mong đón vợ con về nhà nhưng cô ấy từ chối. Phải chăng đây là cái giá cho tính trăng hoa của tôi ư?

Những lời nói phản bội lại cuộc hôn nhân 5 năm khiến tôi rơi vào vực thẳm, thế nhưng hành động sau đó của cô nhân tình anh ta làm tôi đỡ phần uất ức mà có cảm thấy vô cùng hả hê

Những lời nói phản bội lại cuộc hôn nhân 5 năm khiến tôi rơi vào vực thẳm, thế nhưng hành động sau đó của cô nhân tình anh ta làm tôi đỡ phần uất ức mà có cảm thấy vô cùng hả hê

"Tình nghĩa 5 năm với vợ đã sinh cho anh 1 đứa con vẫn không ngăn được anh đuổi cô ấy khỏi nhà. Thế thì một người con gái mới quen như tôi chắc anh chẳng xem ra gì''.

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