Lừa vợ thành công tay trắng trong việc phân chia tài sản, tôi hả hê cười vì cô ta quá tin người nào ngờ đâu sau này hối hận không kịp

Nói không có tài sản cũng không đúng. 10 năm hôn nhân, tôi bàn với cô ấy là tiền lương của vợ để chi tiêu trong nhà, còn tiền lương của tôi sẽ dành tiết kiệm. Vợ đồng ý và suốt 10 năm chung sống chúng tôi đều thực hiện theo như vậy.

Cưới nhau 10 năm thì tôi và vợ cũ ly hôn. Cô ấy đòi nuôi hai đứa con, tôi cũng đồng ý luôn, cho đỡ vướng chân vướng tay vì tôi còn có cuộc sống riêng với bạn gái mới. Về tài sản thì chúng tôi chẳng có gì để chia.

Bởi vậy khi ra tòa ly hôn, vợ tôi đòi chia đôi số tài sản tôi kiếm được trong những năm qua vì cô ấy đã lo cho gia đình rồi. Nhưng thực tế là chẳng còn đồng nào, cô ấy đành phải chấp nhận. Nếu có trách thì trách vợ quá tin tôi mà không đề phòng.

Nói thật là chúng tôi ly hôn do tôi có người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi nhận ra người tình mới là người mình yêu và muốn gắn bó suốt đời, còn vợ chỉ là người tôi lấy khi đến tuổi phải lập gia đình mà thôi. Tôi liền tẩu tán số tài sản riêng của mình, mang hết tiền đi mua căn hộ mới đứng tên người tình.

Ly hôn được vợ, tôi với Duyên - tên bạn gái tôi, sống những ngày tháng mật ngọt trong căn hộ mới tậu. Dự định sang năm chúng tôi sẽ làm đám cưới. Do đó Tết này tôi đã chuẩn bị quà cáp chu đáo tới chúc Tết nhà bố mẹ cô ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi đến nơi thì vừa hay bố mẹ Duyên ra ngoài chúc Tết họ hàng. Duyên bảo tôi ngồi đợi để cô ấy đi pha cà phê, đó là thức uống mà tôi rất thích, trong khi Duyên lại có tay nghề pha cà phê vô cùng khéo léo. Càng nghĩ tôi càng thấy bạn gái mình có thật nhiều ưu điểm, vừa xinh đẹp quyến rũ lại khéo léo đảm đang và biết chiều bạn trai. Tôi thật sự may mắn khi có được cô bạn gái như vậy.

Ngồi chờ Duyên pha cà phê, tôi phát hiện trong chiếc tủ cạnh bàn uống nước có một cuốn sổ, là sổ hộ khẩu gia đình. Nghĩ thế nào tôi lại lấy ra xem, để rồi phải hóa đá khi nhìn tên từng thành viên trong đó. Trong sổ có tên bố mẹ Duyên, một người đàn ông trẻ với danh phận con rể của ông bà, Duyên là con gái và hai đứa trẻ nữa là cháu loại của họ. Ngoài ra không còn ai nữa.

Tôi biết Duyên có một cô em gái đã lấy chồng, chắc là đã chuyển khẩu về nhà chồng. Vậy còn các thành viên trong cuốn sổ hộ khẩu này là sao? Trong lòng tôi dâng lên cơn phẫn nộ đến cùng cực. Chẳng lẽ tôi đã bị Duyên lừa một vố cay đắng?

Duyên bưng cà phê lên, tôi ném cuốn sổ hộ khẩu ra trước mặt, đòi cô ta giải thích. Bằng chứng rành rành không chối cãi được nữa, Duyên thừa nhận người đàn ông kia chính là chồng cô ta, trước đây ở rể, hai đứa bé là con ruột của Duyên. Hiện tại thì anh ta đang đi tù, họ vẫn chưa thể ly hôn, 2 đứa bé năm nay sang nhà nội ăn Tết.

Duyên thề thốt rằng yêu tôi thật lòng, đối với người đàn ông kia không còn gì, khi anh ta ra tù sẽ làm thủ tục ly hôn ngay. Khi lấy tôi Duyên sẽ để hai đứa con cho bố mẹ nuôi dưỡng, chắc chắn toàn tâm toàn ý với tôi.

Tôi giơ tay giáng cho cô ta vài cái tát. Điều tôi cần là một người phụ nữ còn tân chưa kết hôn lần nào, xinh đẹp duyên dáng và khéo léo. Cô ta đã một đời chồng, hai đứa con, chồng cũ thì vướng vòng lao lý. Tôi đâu có bị điên mà rước về người phụ nữ như vậy. Tôi cũng quá ngu khi bị cô ta lừa.

-Được thôi, anh không đồng ý thì chúng ta chia tay nhưng anh đừng mong đòi lại căn nhà. Căn nhà bây giờ đứng tên tôi, nó là của tôi rồi. Anh cũng đừng trách móc gì, anh lừa vợ thì bị người khác lừa lại cũng là điều bình thường.

Tôi định lao lên đánh Duyên thì bố mẹ, anh em nhà cô ta kéo về, họ đuổi tôi ra khỏi nhà, còn dọa dẫm đủ kiểu. Cay đắng và nhục nhã ra về, tôi đã tay trắng không còn gì. Đây có phải là cái giá tôi phải trả khi đã lừa dối người vợ tốt, đã ngoại tình còn lợi dụng cô ấy bao nhiêu năm, tẩu tán hết tài sản khiến cô ấy một mình nuôi hai đứa con...? Tôi nên làm sao bây giờ...?