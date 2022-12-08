Mối tình của Tuấn và tôi thực chất được bắt đầu từ những lần xem mắt thất bại. Anh đến với cô là cả một quá trình lựa chọn kỹ lưỡng và đắn đo của mẹ. 30 tuổi, sự nghiệp cũng có phần ổn định, gia đình bề thế lại có ngoại hình nổi trội, anh không muốn trói buộc tự do của mình vào hôn nhân. Tất cả là do bố mẹ muốn có đứa cháu bế bồng vì anh là con một.

Những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ khiến Tuấn thay đổi bản tính lăng nhăng của mình. Nhưng tình yêu của anh và vợ không đủ, anh bắt đầu coi ngoại tình như một lẽ hiển nhiên. Thậm chí anh còn khoe mẽ chuyện đó với bạn bè của mình và không hề coi trọng tôi - vợ của anh ta một chút nào cả.

Bản tính thích chinh phục trỗi dậy, Tuấn dần dần thay lòng. Đương nhiên Thảo chẳng thể biết được, vì quen anh thời gian ngắn rồi kết hôn, tất cả mọi thứ cũng chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 1 tháng.

Trải qua vài mối tình qua đường, thời điểm ấy khiến Tuấn có chút mỏi mệt muốn dừng chân. Tới khi lấy được Thảo về làm vợ, người vừa xinh đẹp lại có học thức, anh cứ nghĩ rằng mình sẽ tự động chung thủy và vun vén hạnh phúc gia đình. Nhưng anh lại đâu vào đấy, thói trăng hoa của Tuấn bắt đầu được phát huy khi anh ta nhìn thấy người phụ nữ khác.

Mọi thứ từ Tuấn không có điều gì khiến cô nghi ngờ. Anh không đi đêm về hôm, ngủ ở nhà đều đặn, mọi chuyện vẫn bình thường như những cặp đôi đang yêu nhau. Thậm chí Tuấn còn nóng lòng có con tới mức tìm đủ mọi cách để tầm bổ cho vợ rồi tuân thủ nghiêm ngặt những lời mẹ khuyên.

Sau hơn 1 năm thì cô cũng sinh em bé, việc nội trợ bếp núc 1 phần nhờ người giúp việc, Thảo cố gắng cân bằng mọi thứ để chồng không cảm thấy chán. Bởi cô biết rằng đàn ông thường ngoại tình vào thời khắc đàn bà sinh con, bộ dạng xuề xòa và bỏ bê sự chăm sóc bản thân. Sau sinh, thân hình mũm mĩm của cô khiến anh không còn cảm xúc như trước. Anh vẫn an ủi cô để cô không nghĩ linh tinh, một phần là muốn giúp cô toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa con bé bỏng.

Nhưng Thảo rõ ràng biết ý chồng, sợ chồng chán rồi chồng tìm người bên ngoài nên vừa tập gym vừa ăn uống theo chế độ giảm cân hà khắc. Vài tháng chăm chỉ cũng lấy lại được vóc dáng thon gọn như xưa. Nhưng rồi trong một lần tình cờ đi dạo phố cùng bạn, cô phát hiện anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài.

Để giữ gìn hạnh phúc ấy, Thảo im lặng cho qua, đến khi anh muốn tìm về, cô sẵn sàng tha thứ. Cuộc hôn nhân cứ thế kéo dài cho tới năm thứ 5 khi con trai của hai người đã lớn. Một ngày, Tuấn vừa bước về nhà đã đặt một cọc tiền xuống bàn rồi nói: "Tiền... bồi thường cho em sau 5 năm hôn nhân, anh không muốn sống chung cùng em nữa. Con anh sẽ nuôi, vợ chồng không có sự đồng điệu về thể xác mà chỉ có tình yêu, anh không thỏa mãn. Em có thể tìm một người đàn ông khác vì em còn trẻ. Anh không nói bây giờ thì anh không biết phải giấu giếm mối quan hệ với Thy bao lâu nữa."

Tuấn nói rồi kéo Thy từ ngoài cửa bước vào. Những lời nói phản bội lại cuộc hôn nhân 5 năm khiến Hương rơi vào vực thẳm. Cô không biết lấy được dũng khí ở đâu để nhìn anh và im lặng nghe hết câu và nhìn 2 người trước mặt.

Nhưng bất ngờ thay, Thy nhìn anh rồi cười nhạt: "Tình nghĩa 5 năm với vợ đã sinh cho anh 1 đứa con vẫn không ngăn được anh đuổi cô ấy khỏi nhà. Thế thì một người con gái mới quen như tôi chắc anh chẳng xem ra gì. Anh gọi tôi tới nhà, tôi còn tưởng vợ anh là một người tồi tệ như anh kể. Nhưng không ngờ anh mới là kẻ khiến tôi khinh bỉ. Tôi đi đây, anh hãy tìm một ai đó chấp nhận bản tính trăng hoa của mình".

Thy nói rồi rời khỏi ngay tức khắc. Nhìn căn nhà trống không còn ai, Tuấn bàng hoàng không thốt nên lời. Thật không ngờ có ngày anh lại phải nhận kết cục đắng hơn thuốc thế này.