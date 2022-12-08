Mở hộp quà ra, đó là chiếc đồng hồ rất đẹp, tôi cũng đoán chắc cũng phải vài triệu đồng trở lên. Chiếc đồng hồ khá sành điệu, trẻ trung, nữ tính... Dù tôi thấy có phần hơi trẻ quá, nhưng cũng rất vui vì nghĩ rằng quà nào cũng được, miễn là chồng tặng. Tôi sẽ đeo nó vào những dịp đi chơi hay sự kiện vui vẻ nào đó.

Tôi kết hôn được 6 năm, chừng đó năm tôi rất ít khi nhận được quà tặng của chồng vào dịp ngày lễ hay kỷ niệm. Thế nhưng, thật bất ngờ khi ngày hôm qua tôi đã nhận được một món quà do bưu điện gửi đến, hộp quà nhỏ nhắn, xinh xắn khiến tôi hồi hộp lắm, muốn mở ngay ra xem là quà gì, ai tặng. Tôi nghĩ là chồng tặng, muốn tạo bất ngờ cho tôi nên không tiết lộ trước.

Buổi chiều chồng tôi đi làm về, tôi cũng không thấy anh ấy có thái độ gì. Sau khi ăn cơm xong, tôi lấy chiếc đồng hồ quà tặng ra đeo để xem phản ứng của chồng như thế nào, tôi cố tình làm lộ chiếc đồng hồ đang đeo ở tay cho chồng biết, nhưng anh ấy khá dửng dưng. Lúc này tôi mới chủ động nói: "Chồng ơi, đồng hồ này đẹp không?". Chồng tôi thấy thế liền ậm ừ: "Đẹp, hợp với em".

Mở tờ thiếp chúc mừng ra, đúng là dòng chữ của chồng tôi. Anh ấy viết rất nắn nót: "Tặng em yêu món quà nhỏ bé. Chúc em luôn yêu và hạnh phúc bên anh!". Tôi ngây ngất đọc đi, đọc lại từng chữ. Không ngờ, lão chồng ít nói, chẳng bao giờ tặng hoa, quà mà giờ lại lãng mạn như thế này.

Sau khi tôi nói lời cảm ơn món quà của chồng, anh ấy tỏ vẻ bối rối, tiếp tục trống lảng, cứ như thể không muốn tặng quà cho tôi mà đang bị ai đó ép phải vậy. Tôi cũng cảm thấy buồn lắm, định tháo nó ra trả lại chồng, nhưng tôi lúc đó nghĩ có thể chồng đang mệt mỏi nên chưa muốn biểu lộ tình cảm. Hoặc cũng có thể chồng tôi đàn ông đi mua quà, có thể bị "hớ", nên bực tức về chuyện này…

Chồng tôi lấy lý do mệt nên đi ngủ sớm, còn tôi không tài nào chợp mắt nổi, món quà, thái độ của chồng khiến tôi băn khoăn, nghi ngờ chuyện gì đó không bình thường trong chuyện này. Nửa đêm, khi chồng đã ngủ say, tôi thấy có ánh sáng báo hiệu từ điện thoại của chồng, tưởng máy hết pin, tôi mang đi sạc hộ chồng.

Tôi cầm điện thoại lên xem thì ra không phải là bết pin mà có tin nhắn đến, nghĩ là có việc quan trọng nên tôi đành mở ra xem, có gì sẽ gọi chồng dậy sau. Tôi mở được mật khẩu vì có lần tôi vô tình thấy chồng mở mật khẩu là ngày sinh của con. Đọc tin nhắn, tôi khá sốc với lời trách móc từ ai đó gửi đến: "Anh thấy vợ anh đeo đồng hồ có đẹp không? Quà bèo bọt như thế, anh mang về mà đeo cho vợ già ở nhà thì hợp hơn. Em muốn đổi điện thoại, mà anh lại mua đồng hồ chỉ vài triệu như thế. Anh nói yêu em mà lại như thế à?".

Thì ra chiếc đồng hồ đó là do ả bồ gửi về cho tôi, để ép chồng tôi phải mua chiếc điện thoại đắt tiền làm quà tặng. Chồng tôi chưa bao giờ mua hoa, quà tặng tôi mà giờ lại hào phóng, cung phụng bồ bên ngoài. Cả đêm tôi không tài nào chợp mắt nổi vì bị cắm sừng.

Bây giờ tôi vẫn đang rất sốc, tôi không còn muốn tìm hiểu xem bồ của chồng tôi là ai, họ cặp kè với nhau bao nhiêu lâu rồi. Tôi chỉ muốn dừng lại cuộc hôn nhân này, nhưng lại thương con còn bé mà chịu cảnh bố mẹ chia tay. Tôi phải làm gì khi bị chồng phản bội, li hôn hay tranh giành lại chồng để giữ bố cho con?