Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh công ty may, thu nhập ổn định, tôi là một giáo viên mầm non. Trước khi kết hôn, tôi và anh có để dành một khoản tiền để mua căn hộ chung cư 80m2, trải qua khoảng thời gian sống chung hạnh phúc viên mãn, cuối cùng tôi và anh cũng có thành quả là tôi có bầu được 3 tháng.

Yêu nhau được hơn 4 năm, hai đứa cũng đã đến tuổi chín chắn, tôi và anh quyết định tiến tới hôn nhân trong sự phấn khởi của hai bên thông gia, bạn bè.

Đêm ngày đầu tiên, tôi có ý muốn thân mật nhưng anh khéo léo né tránh, một mực kiêng khem vì lo lắng cho em bé trong bụng. Ngày thứ hai, tôi thấy anh trở về phòng rất muộn, người tỏ ra mệt mỏi, anh nói anh không ngủ được, ra ngoài chạy một vòng cho khỏe.

Chiều vợ, ngay sau đám cưới, anh đặt vé tặng tôi một chuyến tuần trăng mật tại Phú Quốc. Suốt chuyến bay, tôi ốm nghén mệt mỏi nhưng anh luôn vỗ về, động viên tôi cố gắng.

Ngày thứ ba, khi cùng chồng đứng trong thang máy, chúng tôi chạm mặt một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung, cô ta mặc bồ đồ bó sát, cầm chiếc túi xách giống hệt mẫu anh tặng tôi cách đây không lâu. Tuy nhiên, điều làm tôi khó chịu là cô ta liên tục có cử chỉ nhìn vào vợ chồng tôi và cười đểu.

Tối đó tôi ngủ sớm rồi đột ngột tỉnh dậy lúc nửa đêm. Tôi nháo nhác tìm quanh không thấy chồng, gọi điện thoại thì máy anh thuê bao.

Ảnh minh họa: Internet

Ra khỏi phòng, tôi thấy phục vụ mang đồ ăn, rượu cho phòng bên cạnh. Vô tình liếc vào, tôi sững người khi thấy chồng mình đang ôm người phụ nữ tôi gặp trong thang máy. Tôi lao theo người phục vụ bắt quả tang chồng ngoại tình.

Anh hết lời giải thích nhưng tất cả chỉ là ngụy biện. Hóa ra anh ta vừa đưa tôi đi du lịch, đồng thời mang theo nhân tình để dễ dàng ngoại tình.

Một mình tôi khăn gói trở về ngay ngày hôm sau. Qua tìm hiểu từ một vài mối quan hệ, tôi được biết người phụ nữ đó là người yêu cũ của anh. Cô ta làm ở quán bar, chính bởi nghề đó đã khiến ba mẹ anh từ chối họ đến với nhau.

Trong thời gian yêu tôi, anh vẫn không quên được tình cũ. Trong chuyến trăng mật của vợ chồng, anh dấm dúi đặt vé, đặt phòng cho nhân tình để qua lại với cô ta.

Tôi phải làm sao đây? Rời bỏ anh hay cho anh một cơ hội chấm dứt với người phụ nữ ấy?