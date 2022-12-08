Nghe người thân tín dưới xưởng rỉ tai, chồng tôi có bồ nhí, tôi tức giận đến phát điên nhưng càng kinh tởm hơn khi phát hiện ra danh tính của kẻ thứ 3

Tâm sự 08/12/2022 15:00

Mười ngày sau, người xe ôm này cho tôi biết địa chỉ nhà nghỉ chồng tôi lui tới. Biết được số phòng, tôi lao vào, định cho gã chồng một trận.

Tôi năm nay 42 tuổi, làm chủ một doanh nghiệp kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu. Con cái trưởng thành, kinh tế dư dả, chồng hết mực yêu thương vợ con nên hầu như ai nhìn vào gia đình tôi cũng đều dành sự ngưỡng một nhất định. 

Thế nhưng, các cụ nói "Ở trong chăn mới biết chăn có rận". Bề ngoài, gia đình tôi hạnh phúc, đầm ấm là vậy nhưng không biết bao lần tôi phải khổ sở vì thói trăng hoa của chồng.

Chồng tôi hơn vợ 3 tuổi, làm quản lý ở xưởng sản xuất gỗ thuộc công ty gia đình. Ngày trước, chồng tôi là huấn luyện viên thể hình. Sau này, tôi thiếu người tin cậy làm nên kêu chồng nghỉ việc, về hỗ trợ mình. Để chồng không tự ti, tôi cấp cho ông một vốn riêng, đầu tư bất động sản.

Tuy nhiên, cũng từ giây phút đó anh ta ngày càng thể hiện được bản chất lẫn lối sống trăng hoa của mình khi chỉ biết tiêu tiền và cặp bồ không biết bao nhiều người phụ nữ. 

Lần nào tôi bắt gặp, ông cũng xin xỏ, nài nỉ xin quay về, hứa không tái phạm. Nào ngờ, chỉ dăm bữa, nửa tháng, ông ấy lại "ngựa quen đường cũ". Tôi chịu đựng đến bây giờ cũng là vì các con, cố gắng giữ cho chúng mái ấm. Bởi ngoài chuyện ngoại tình ra, chồng tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm với nội ngoại hai bên, yêu thương con cái.

Nghe người thân tín dưới xưởng rỉ tai, chồng tôi có bồ nhí, tôi tức giận đến phát điên nhưng càng kinh tởm hơn khi phát hiện ra danh tính của kẻ thứ 3 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 8 tháng, công ty tôi thiếu nhân viên lễ tân, chạy việc vặt. Tôi đang định đăng tin tuyển dụng thì chồng thủ thỉ, người bạn cũ dưới quê muốn nhờ xin việc cho con gái.

Ngày xưa, chồng tôi nhận làm cha đỡ đầu cho cô con gái của người bạn này. Thi thoảng chúng tôi về quê, nhà có đám giỗ, cỗ bàn, con gái nuôi vẫn sang nhà phụ giúp nấu nướng, dọn dẹp.

Cô bé này tên Đào, mới tốt nghiệp cấp 3, chưa đi làm ở đâu nhưng chiều ý chồng, tôi đã nhận cô bé. Công việc của Đào là dọn dẹp văn phòng, nhận thư báo, trực điện thoại, chuẩn bị hoa quả và nước tiếp khách đến giao dịch hàng ngày.

Làm được 2 tháng, tôi nhận ra Đào thay đổi khá nhiều. Từ cô gái chân chất, ăn mặc giản dị, Đào dùng điện thoại xịn, nhuộm tóc thời trang, móng tay sơn xanh đỏ, thậm chí những món đồ đắt tiền cũng được cô sử dụng. 

Nghe người thân tín dưới xưởng rỉ tai, chồng tôi có bồ nhí, tôi tức giận đến phát điên nhưng càng kinh tởm hơn khi phát hiện ra danh tính của kẻ thứ 3 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chưa kịp tìm hiểu tiền đâu con bé có thể sắm được những món đồ trên thì tôi nghe người thân tín dưới xưởng rỉ tai, chồng tôi có bồ nhí. Trưa nào ông ấy cũng rời xưởng lúc 11 giờ và về xưởng khoảng 3 giờ chiều. Có hôm, chồng tôi còn đặt mỹ phẩm, quần áo bên nước ngoài cho bồ.

Nghe tin, tôi muốn gọi chồng, xả cho hết cơn tức nhưng nghĩ chưa bắt được tận tay, không có cớ để xử lý. Tôi thuê một xe ôm gần xưởng theo đuôi chồng.

Mười ngày sau, người xe ôm này cho tôi biết địa chỉ nhà nghỉ chồng tôi lui tới. Biết được số phòng, tôi lao vào, định cho gã chồng một trận.

Cảnh tượng trước mắt không chỉ khiến tôi ngỡ ngàng mà còn bị sốc nặng. Cô nhân tình được chồng tôi cung phụng lại là cô con gái nuôi của ông ấy.

Tôi cay đắng, gọi bố mẹ Đào lên Hà Nội trao đổi rồi cho cô bé nghỉ việc. Về phần chồng, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định ly hôn. Đến giờ phút này, tôi thực sự mệt mỏi với cuộc hôn nhân đầy sóng gió ấy.

Nhân lúc chồng bắt xe trở lại thành phố, tôi bí mật leo lên taxi theo sau để rồi nhìn thấy anh ta hôn đắm đuối cô bồ giàu có trước mặt mọi người

Nhân lúc chồng bắt xe trở lại thành phố, tôi bí mật leo lên taxi theo sau để rồi nhìn thấy anh ta hôn đắm đuối cô bồ giàu có trước mặt mọi người

“Em đánh ghen làm gì? Chị với chồng em có quan hệ nhưng là anh ấy tự nguyện. Em xem lại mình đi, đến bản thân còn không thương thì chồng nào thương nổi”.

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