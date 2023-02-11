Vợ đột nhiên đòi ngủ ra riêng, ngày đi họp trở về, chồng điếng người khi tận mắt chứng kiến cảnh vợ cùng cậu lái xe đồng hương đang quấn quýt đầy phấn khích

Tâm sự 11/02/2023 02:40

Thời gian cứ như thế mà qua đi, rồi cũng đến ngày anh phát hiện điều bất thường ở tủ đồ của vợ, hôm về sớm, anh điếng người.

Chiếc ghế giám đốc công ty dịch vụ Thương mại của huyện đã dành cho tôi đúng năm tôi bước vào tuổi 52. Công ty ở khá xa nhà nhưng bấy lâu nay tôi luôn yên tâm cống hiến, bởi đứng sau để ủng hộ tôi là hậu phương gia đình vững chắc.

Đến nay con gái lớn của vợ chồng tôi đã có tổ ấm riêng, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và có việc làm ổn định trên tỉnh. Con gái út là nhân viên quầy thuốc với tấm bằng Cao đẳng Dược. Vợ tôi kém tôi 7 tuổi, từ khi 2 con gái biết bảo ban nhau giúp việc nhà cho mẹ, vợ tôi đã làm chủ một shop mĩ phẩm ngay trung tâm chợ huyện cho thu nhập rất khá.

Không biết ông trời có ưu ái tôi hơn người không mà ngoài một gia đình theo tôi là hoàn hảo tôi còn có được một cậu lái xe trẻ, khỏe mạnh, đẹp trai không những cùng quê với vợ tôi mà cậu khiến tôi rất hài lòng với tính cẩn thận khi ngồi sau vô lăng.

Vợ đột nhiên đòi ngủ ra riêng, ngày đi họp trở về, chồng điếng người khi tận mắt chứng kiến cảnh vợ cùng cậu lái xe đồng hương đang quấn quýt đầy phấn khích - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sáng sáng cậu đến đón tôi đúng giờ như một chiếc đồng hồ hẹn lịch trước với chiếc xe được rửa sách sẽ bóng loáng và thái độ lịch sự tôn trọng giám đốc khi đón chiếc cặp tài liệu từ tôi rồi nhẹ nhàng mở cửa xe ô tô cho tôi. Tôi biết vợ cũng quý cậu lái xe của tôi, nên nhiều hôm đến bữa vợ nhã ý mời cậu dùng cơm cùng chúng tôi, tôi không lấy làm phiền mà còn vui vẻ ủng hộ.

Lấy chữ tín làm đầu trong kinh doanh nên công ty của tôi luôn có việc cho nhân viên triển khai, còn tôi khá bận rộn khi cùng ban giám đốc kí được nhiều hợp đồng dài hạn với đối tác. Việc ở công ty bận tôi càng ít có điều kiện dành thời gian cho gia đình.

Tôi biết vợ không mấy bằng lòng khi tôi thường xuyên vắng nhà do công tác, trong khi con gái út vì hàng ngày đi làm quá xa nên xin phép bố mẹ cho thuê nhà gần nơi làm việc. Vậy là phần lớn thời gian chỉ mình vợ tôi ở nhà, thương vợ nhưng tôi cũng chỉ biết nói lời an ủi.

Rồi bỗng một hôm vợ gọi thợ về sửa sang lại căn phòng của con gái lớn vẫn bỏ không từ ngày cháu đi lấy chồng, vợ mua chăn, mua đệm, rèm cửa mới, sắm cả bàn phấn, tủ để quần áo rồi em lên tỉnh mua cho mình liền một lúc cả chục bộ váy áo hợp thời trang khiến tôi không khỏi thắc mắc.

Vợ đột nhiên đòi ngủ ra riêng, ngày đi họp trở về, chồng điếng người khi tận mắt chứng kiến cảnh vợ cùng cậu lái xe đồng hương đang quấn quýt đầy phấn khích - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em giải thích ngắn gọn rằng em sẽ ngủ riêng vì mấy chục năm nay em sống cho chồng, cho con, bây giờ ai cũng ông này, bà nọ thì phải để cho em sống vì mình, chứ sắp xuống lỗ rồi...

Sợ vợ buồn, tôi không dám trái ý vợ, vả lại vợ chồng đã lớn tuổi, có ngủ riêng cũng là hợp lí. Tôi có chuyến công tác ở một tỉnh phía Nam 2 tuần, tin tưởng, tôi nhờ cậu lái xe thỉnh thoảng ghé nhà xem vợ tôi có cần gì thì giúp đỡ.

Tình cảm gia đình tôi và cậu lái xe ngày thêm gắn bó, mật thiết khi vợ tôi thường xuyên nhắc đến cậu ấy như ruột thịt cùng một nhà, khiến tôi dặn lòng sẽ tạo mọi điều kiện tối ưu cho tương lai tốt đẹp đang rộng mở ở phía trước của một thanh niên trẻ hiền lành, tử tế, biết điều đó.

Thế rồi sóng gió đã nổi lên đe dọa nhấn chìm hạnh phúc bấy lâu nay tưởng là viên mãn của vợ chồng tôi. Chuyện xảy ra khi tôi có cuộc họp quan trọng trên tỉnh, tôi hẹn cậu lái xe cứ về công ty, họp xong tôi sẽ gọi điện. Cuộc họp kết thúc sớm so với dự tính, nể lời một đối tác tôi quá giang xe cùng anh mà không gọi cậu lái xe đến đón...

Tôi tận mắt chứng kiến cảnh vợ tôi cùng cậu lái xe đồng hương đang xoắn lấy nhau ngay trong căn phòng riêng của em... Vợ sụt sùi đổ cho cậu lái xe đẹp trai, quyến rũ nên em sa ngã! Hôn nhân của chúng tôi sẽ đi về đâu khi mà vợ chồng tôi đã bước qua dốc bên kia của cuộc đời? Tôi có nên tin lời vợ rằng em là nạn nhân trong chuyện tày trời này?

 

Tặc lưỡi lấy cô vợ 36 tuổi, đêm tân hôn lao vào như chưa từng được yêu, vừa xong cuộc ‘ân ái’ vợ tuyên bố một điều khiến tôi xây xẩm chỉ muốn ly hôn ngay lập tức

Tặc lưỡi lấy cô vợ 36 tuổi, đêm tân hôn lao vào như chưa từng được yêu, vừa xong cuộc ‘ân ái’ vợ tuyên bố một điều khiến tôi xây xẩm chỉ muốn ly hôn ngay lập tức

Nghe dứt lời cô ấy nói mà tôi xây xẩm, tôi không ngờ kế hoạch của cô ấy lại trớ trêu đến mức tôi chỉ muốn ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 10 giờ 10 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 10 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt