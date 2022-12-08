Vợ luôn miệng khen anh chủ nhà tốt tính, đến hôm tôi tìm đến lấy chìa khóa, nhìn cảnh tượng sau cánh cửa mà nổi điên, kéo vợ về ngay lập tức

Tâm sự 08/12/2022 08:57

Vài tháng sau đó, một lần tôi về nhà nghỉ trưa và phát hiện quên mang chìa khóa nên tới căn nhà nơi vợ làm giúp việc để lấy chìa khóa. Nhưng khi đến đó, tôi mới biết Hạnh đã nói dối.

Tôi và Hạnh quen nhau khi cả hai cùng làm công nhân trong công ty may mặc. Sau một thời gian làm chung, tôi bị ấn tượng bởi tính thật thà, chịu thương chịu khó của cô ấy nên tích cực theo đuổi. Sau 3 tháng miệt mài tán tỉnh, cuối cùng Hạnh cũng “đổ”.

Yêu nhau 2 năm chúng tôi tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn, hai đứa nghỉ làm nhà máy và bắt đầu mở một quán ăn nhỏ. Thời gian đầu việc kinh doanh rất tốt nhưng sau đó xung quanh liên tiếp mọc lên mấy cửa hàng nữa, sức cạnh tranh quá lớn nên việc kinh doanh ngày càng thua lỗ. Quán phải đóng cửa sau hơn 2 năm, vợ chồng tôi còn bị thua lỗ 100 triệu. Nên tôi và Hạnh quyết định gửi hai con nhờ ông bà nội trông để lên thành phố tìm việc làm.

Sau khi tới thành phố và kiếm được phòng trọ giá rẻ, vợ chồng tôi lại lao vào tìm việc làm. Tuy cả hai không có bằng cấp, chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi nhưng thành phố nhiều việc nên chẳng mấy chốc tôi tìm được một công việc giao hàng. Tuy vất vả, phải chạy đi chạy lại nhiều nhưng chỉ cần tôi chăm chỉ thì thu nhập hàng tháng vẫn tốt.

Vợ luôn miệng khen anh chủ nhà tốt tính, đến hôm tôi tìm đến lấy chìa khóa, nhìn cảnh tượng sau cánh cửa mà nổi điên, kéo vợ về ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi làm nhân viên bán hàng trong siêu thị, công việc tuy nhàn nhã nhưng thu nhập không cao. Sau một năm, Hạnh xin nghỉ việc, nghe theo lời giới thiệu của một người quen đi làm giúp việc tại một hộ gia đình. Nhà này cách phòng trọ chúng tôi chỉ khoảng 800m, lại được nghỉ chủ nhật, lương 8 triệu một tháng.

Ban đầu tôi có chút lo lắng, không biết chủ nhà thế nào, sợ vợ đi làm giúp việc sẽ bị họ bắt nạt. Hạnh cũng vậy, nhưng mấy ngày đầu đi làm về lúc nào cô ấy cũng khen nhà chủ tốt thế nào, công việc nhàn nhã ra sao.

Nói thật tôi không muốn vợ đi làm giúp việc chút nào vì sợ cô ấy vất vả, bị bắt nạt, coi khinh nhưng nghe vợ nói như vậy tôi nhẹ nhõm hẳn. Vài tháng sau đó, một lần tôi về nhà nghỉ trưa và phát hiện quên mang chìa khóa nên tới căn nhà nơi vợ làm giúp việc để lấy chìa khóa. Nhưng khi đến đó, tôi mới biết Hạnh đã nói dối.

Vợ luôn miệng khen anh chủ nhà tốt tính, đến hôm tôi tìm đến lấy chìa khóa, nhìn cảnh tượng sau cánh cửa mà nổi điên, kéo vợ về ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người mở cửa cho tôi là một cô gái trẻ khoảng 20-21 tuổi. Cửa vừa mở ra, tôi đã nghe thấy tiếng một bà lão đang mắng chửi ai đó. Đi vào trong tôi mới biết người bị mắng không phải ai khác mà chính là vợ tôi. Cụ bà ngồi trên xe lăn đang vừa mắng vừa đánh vào đầu Hạnh, rồi hất đổ cả bát cháo nóng vào người vợ tôi.

Tức giận, tôi kéo vợ rời đi, nếu đó không phải một bà lão chắc tôi đã xông vào cho kẻ đó một trận ra trò rồi. Về tới nhà, tôi tôi gặng hỏi thế nào Hạnh cũng không nói, chỉ ôm tôi mà khóc. Có lẽ cô ấy đã chịu nhiều ấm ức khi làm việc ở đó nhưng vì kiếm tiền, sợ tôi lo lắng mà nói dối. Tôi vừa thương vợ lại vừa trách mình, nếu như tôi giỏi giang hơn có lẽ vợ tôi đã không phải chịu khổ như vậy rồi.

Gái ế 'tặc lưỡi' lấy chồng theo ý bố mẹ, ngay đêm tân hôn, giây phút anh leo lên giường, tôi mới hiểu vì sao vợ anh bỏ mà đi!

Gái ế 'tặc lưỡi' lấy chồng theo ý bố mẹ, ngay đêm tân hôn, giây phút anh leo lên giường, tôi mới hiểu vì sao vợ anh bỏ mà đi!

Ngày tôi cưới, bố mẹ tôi mừng lắm, cười hỉ hả như trút được gánh nặng vậy. Đám cưới nhà tôi diễn ra linh đình lắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự vợ chồng tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 45 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu