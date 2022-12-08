Vợ đi vắng cô hàng xóm bất ngờ xuất hiện với chiếc váy ngủ mỏng manh xin tắm nhờ, ngờ đâu tôi chết lặng khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 08/12/2022 11:55

Hôm ấy, vợ tôi đi công tác còn con gái lại về chơi với ông bà ngoại. Vừa uống mấy ly bia với bọn bạn về, tôi bỗng nghe tiếng chuông cửa reo. Thì ra là Lan, cô ấy xuất hiện với bộ dạng khiến tôi bất ngờ với chiếc váy ngủ mỏng manh trễ xuống tận vai, mái tóc vắt sang một bên đầy quyến rũ.

Hằng là vợ tôi, người phụ nữ giỏi giang khéo léo, đảm đang từ việc nhà cửa đến đối nội, đối ngoại. Bố mẹ tôi thường xuyên đau ốm, Hằng chủ động thuốc thang, đưa ông bà đi thăm khám, đến việc tẩm bổ cho ông bà hằng ngày cũng một tay em lo.

Ở công ty, Hằng xuất hiện ở đâu là ở đó sôi nổi hẳn lên, em luôn nổi bật giữa đám đông bởi một body rực lửa, tài ăn nói khéo léo khiến ai cũng thích mê. Đó cũng chính là điều khiến tôi lo lắng, trăn trở vì chỉ sợ Hằng lại cảm nắng gã đàn ông nào đó. Ai cũng nói tôi có phúc mới cưới được người vợ như vậy. Bao năm nay, trong mắt tôi cũng chỉ có duy nhất vợ. Thế nhưng, mọi thứ diễn ra khiến tôi cũng không lý giải nổi.

 

Nửa năm trước, hàng xóm nhà tôi bỗng chuyển vào Nam sinh sống nên cho thuê lại căn hộ. Chẳng mấy chốc đã thấy Lan – cô gái xinh xắn, dễ thương đang là sinh viên năm cuối xuất hiện thuê nhà đó. Lan cũng chính là người khiến cuộc sống gia đình tôi đảo lộn.

Vợ đi vắng cô hàng xóm bất ngờ xuất hiện với chiếc váy ngủ mỏng manh xin tắm nhờ, ngờ đâu tôi chết lặng khi biết bí mật phía sau - Ảnh 1
 Chẳng mấy chốc đã thấy Lan – cô gái xinh xắn, dễ thương đang là sinh viên năm cuối xuất hiện thuê nhà đó - Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, vợ tôi đi công tác còn con gái lại về chơi với ông bà ngoại. Vừa uống mấy ly bia với bọn bạn về, tôi bỗng nghe tiếng chuông cửa reo. Thì ra là Lan, cô ấy xuất hiện với bộ dạng khiến tôi bất ngờ với chiếc váy ngủ mỏng manh trễ xuống tận vai, mái tóc vắt sang một bên đầy quyến rũ. Khi tôi còn chưa biết nói gì thì Lan mở lời muốn tắm nhờ vì nhà em đang mất nước. Vợ không có nhà nên tôi cũng hơi ngại với tình huống này nhưng cũng không nỡ từ chối.

Tôi ngồi phòng khách đợi cô hàng xóm tắm xong sẽ tống cổ cô ấy ra khỏi nhà rồi lên giường đánh một giấc cho đỡ mệt. Thế nhưng, mãi Lan mới tắm xong, cô hàng xóm từ nhà tắm xuất hiện trước mặt, lần nữa khiến tôi bối rối đến ngây dại. Chẳng hiểu sao hôm ấy do trong người có hơi men hay vì lí do gì mà tôi thấy Lan có sức hấp dẫn đến lạ thường.

Tôi vội vàng quay mặt đi để che giấu sự lúng túng của bản thân thì Lan bất ngờ kéo lấy tôi. Biết tôi chẳng còn chút đề phòng, cô nàng chủ động kéo tôi vào phòng ngủ và chúng tôi có một đêm đáng nhớ cùng nhau. Sau lần vụng trộm đó, dù biết là sai nhưng tôi không có cách nào chấm dứt mối quan hệ với cô nàng hàng xóm. Hễ vợ vắng nhà là chúng tôi lại tìm cơ hội gặp nhau.

Vợ đi vắng cô hàng xóm bất ngờ xuất hiện với chiếc váy ngủ mỏng manh xin tắm nhờ, ngờ đâu tôi chết lặng khi biết bí mật phía sau - Ảnh 2
 Khi tôi còn chưa biết nói gì thì Lan mở lời muốn tắm nhờ vì nhà em đang mất nước - Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một ngày… Hôm ấy tôi đến quá café vì có hẹn với đối tác làm ăn thì bỗng nhiên thấy Lan và Hằng cùng nhau đi vào phía trong. Chẳng lẽ vợ tôi đã phát hiện được việc tôi ngoại tình với hàng xóm và hẹn Lan ra nói chuyện?

Toát mồ hôi theo dõi họ, tôi chết ngất khi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ. “Chị định che giấu anh ấy đến bao giờ? Em không thể làm vật thế thân của chị mãi được, bệnh tình chị ngày càng chuyển biến xấu, em nghĩ chị nên nói hết mọi chuyện với anh ấy, đừng giữ một mình thế này”, Lan nói.

Hằng thản nhiên đáp lại: “Vì căn bệnh ung thư quái ác, chị không còn hứng thú với chuyện chăn gối nên mới phải nhờ đến em. Em cũng yêu anh ấy mà, nên nếu được hai người cứ tiếp tục, chị sẽ coi như không thấy gì. Nếu bố con anh ấy biết bệnh tình của chị họ sẽ suy sụp mất. Tới lúc cuối cùng chị sẽ chủ động rời xa anh ấy”.

Trời ơi, thì ra vợ tôi bị ung thư mà tôi còn không hề hay biết, đã thế sợ tôi bị “bỏ đói”, sợ tôi suy sụp cô ấy còn sắp xếp cả người phụ nữ tâm tình và giải quyết nhu cầu cho tôi... Tôi chìm ngập trong ân hận, không biết nên làm gì để cứu người vợ đáng thương của mình đây?

Chán vì chồng không đáp ứng được nhu cầu của mình, tôi lao vào vòng tay của cậu sinh viên sáu múi sung sức cạnh nhà, biết được sự thật khiến tôi gục ngã

Chán vì chồng không đáp ứng được nhu cầu của mình, tôi lao vào vòng tay của cậu sinh viên sáu múi sung sức cạnh nhà, biết được sự thật khiến tôi gục ngã

Hôm ấy, nửa đêm Phong gõ cửa trong trạng thái lảo đảo hơi men và lao vào tôi như con thú lâu ngày bị bỏ đói, tôi mới nhiệt tình đáp lại. Chúng tôi quấn lấy nhau không biết mệt. Từ đó tôi chính thức có"phi công trẻ".

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