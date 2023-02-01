Vợ chồng tích góp số tiền 50 triệu cho bạn anh vay, nào ngờ không thấy trả lại, tình cờ gặp bạn chồng trên đường, tôi sởn gai ốc trước sự thật bị chồng che giấu sau lưng mình bấy lâu nay

Tâm sự 01/02/2023 07:09

Dù chưa trả hết nợ mua nhà, thế nhưng 2 năm trước chồng tâm sự bảo tôi cho anh Hoàng - bạn cấp 3 của anh vay 50 triệu, vợ anh ấy đang bệnh. Chồng chắc chắn với tôi rằng anh Hoàng là người tử tế, sòng phẳng nên chỉ vay tạm chứ không vay lâu, có là trả. Tin lời chồng nói lại thương hoàn cảnh anh Hoàng, tôi bỏ 50 triệu tiết kiệm ra cho bạn chồng vay.

Vợ chồng tôi đều xuất thân từ gia đình nông thôn, không có điều kiện. Chúng tôi đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều mới có thể mua nhà theo hình thức trả góp. Căn chung cư ở ngoại thành giá rẻ thôi nhưng cũng là niềm tự hào của hai vợ chồng. Đẻ đứa thứ 2 tôi quyết định nghỉ việc ở nhà buôn bán online và trông con.

Dù chưa trả hết nợ mua nhà, thế nhưng 2 năm trước chồng tâm sự bảo tôi cho anh Hoàng - bạn cấp 3 của anh vay 50 triệu, vợ anh ấy đang bệnh. Chồng chắc chắn với tôi rằng anh Hoàng là người tử tế, sòng phẳng nên chỉ vay tạm chứ không vay lâu, có là trả. Tin lời chồng nói lại thương hoàn cảnh anh Hoàng, tôi bỏ 50 triệu tiết kiệm ra cho bạn chồng vay. 

Vậy mà 1 năm, thậm chí giờ 2 năm anh Hoàng vẫn chưa chịu trả nợ. Tôi giục chồng đòi thì anh bảo, anh Hoàng đã chuyển nhà, đổi số điện thoại rồi. Xót tiền, tôi trách chồng tin nhầm người để giờ người ta ôm tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi bỏ đi. Vì số tiền đó không ít lần vợ chồng tôi cãi nhau, đều là do tôi khơi mào, trách móc chồng tin tưởng bạn bè quá mức trong khi nhà vẫn còn nợ nần.

Xác định mất số tiền đó, tôi dần chấp nhận sự thật, bớt đay nghiến, đổ lỗi cho chồng. Vậy mà tuần trước tôi đi cafe với bạn thì bắt gặp vợ chồng anh Hoàng từ quán ra. Tôi mới gặp anh Hoàng 1 lần nhưng vì anh ta là người nợ tiền mình nên tôi chẳng thể quên mặt được. Không nể nang gì chỗ đông người, tôi đòi nợ anh ngay. Tôi cố ý nói to, làm lớn chuyện để ép vợ chồng anh phải trả nợ. Vậy mà đáp lại sự bực tức của tôi, anh Hoàng lại bảo: "Anh trả lâu rồi mà! Em về hỏi chồng đi. Anh vay nhưng trả ngay sau 3 tháng mà".

Sững người trước lời Hoàng nói, tôi nửa tin nửa không cho rằng anh chối cãi. Mãi cho đến khi anh ấy gọi điện cho chồng tôi trách móc, chồng xin lỗi bạn mà thú nhận với tôi đã nhận tiền từ anh Hoàng lâu rồi. Anh nói dối tôi, dùng số tiền đó vào việc khác. Xấu mặt với hai vợ chồng anh Hoàng, tôi xin lỗi rồi vội về nhà tra khảo chồng.

Lúc đầu anh nói rằng dùng số tiền đó để trả nợ, nhưng tôi hiểu chồng không phải là kiểu người như thế. Anh rất hà tiện, không ham chơi để rồi mất tiền phải vay nợ. Tôi ép mãi, dọa sẽ bỏ ra ngoài chồng mới nói thật rằng anh mang số tiền đó cho tình cũ mượn làm nhà. Cô ta nói với chồng chỉ mượn tạm 1 - 2 tháng nhưng đến giờ chồng đòi cô ta vẫn khất chưa trả.

Vợ chồng tích góp số tiền 50 triệu cho bạn anh vay, nào ngờ không thấy trả lại, tình cờ gặp bạn chồng trên đường, tôi sởn gai ốc trước sự thật bị chồng che giấu sau lưng mình bấy lâu nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

Biết được sự thật tôi sốc hơn cả vạn lần chồng chơi bời. Tôi không ngờ sau lưng tôi anh vẫn qua lại, liên lạc với tình cũ rồi mang tiền cho cô ta. Liệu anh và cô ta có gì thân mật hơn mức bình thường hay không? Tôi rất sốc, ghen tuông, thất vọng về chồng.

Chồng nói với tôi rằng cả hai không có quan hệ gì thân mật, chỉ như những người bạn cũ. Vì sợ tôi suy nghĩ nên anh đã nói dối anh Hoàng vẫn nợ tiền, không có cách nào liên lạc được. Chồng hứa sẽ đòi nợ, mang tiền về trả tôi nhưng nếu muốn cô ta đã trả sớm rồi.

Vì chuyện này mà tôi và chồng ngủ riêng hơn 1 tuần nay rồi. Chúng tôi chiến tranh lạnh, về nhà nhìn chồng tôi chẳng muốn nói lời nào. Tôi không không ngủ được vì lo sợ, vì buồn. Tôi nên làm gì đây, liệu lời chồng nói tôi có tin được không?

Vợ chồng gắn bó với nhau bao lâu nay chưa hề gian dối với nhau một lần nào, tình cờ phát hiện chồng có số tiền tiết kiệm 500 triệu, tôi gục ngã trước câu nói tiếp theo của anh ta

Vợ chồng gắn bó với nhau bao lâu nay chưa hề gian dối với nhau một lần nào, tình cờ phát hiện chồng có số tiền tiết kiệm 500 triệu, tôi gục ngã trước câu nói tiếp theo của anh ta

Mấy ngày trước, tôi vô tình nghe anh nói chuyện với một người bạn. Trong đó có nhắc đến số tiền 500 triệu mà chồng tôi đang có và hình như anh đang định đầu tư làm ăn với bạn mình.

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