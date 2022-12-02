Vợ chồng son mới cưới 2 tuần, dù nhiều lần 'gần gũi' nhưng vợ vẫn còn 'trong trắng', tôi bất lực khóc như mưa

Chúng tôi cũng âu yếm mãi cho tới khi cảm thấy đã sẵn sàng nhưng chẳng hiểu sao khi tới bước cuối cùng thì tôi đau lắm, đau hơn cắt da cắt thịt và tôi khóc còn anh thì hoang mang hoảng sợ.

Tôi và Cường tức chồng tôi quen nhau từ ngày còn học đại học, ra trường được gần 1 năm thì hai đứa bàn chuyện cưới xin. Kể từ khi yêu nhau tôi là người khá bảo thủ còn anh vì yêu thương tôi nhiều nên tất cả chỉ dừng lại ở ôm hôn chưa lần nào vượt quá giới hạn. Chính vì điều đó tôi càng yêu anh nhiều hơn. Ngày quyết định về chung 1 mái nhà tôi dẫn anh về ra mắt, vốn tính hiền lành thật thà lại khá ưa nhìn nên anh nhanh chóng có được thiện cảm và sự quý mến ủng hộ từ gia đình tôi. Và thật may mắn khi tôi cũng vậy, cha mẹ anh đều là giáo viên, nếp sống có hơi gia giáo 1 chút nhưng lại rất quý người nên thiện cảm trong tôi về gia đình anh rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet Được sự cho phép của hai bên, chúng tôi tiến hành hôn lễ trong sự chúc phúc của họ hàng bạn bè và đồng nghiệp. Tôi hạnh phúc lắm, chẳng có người con gái nào không mong mình là tình đầu của chồng cũng là tình cuối và đối phương cũng vậy và may mắn thay tôi với anh đều có được điều đó. Bởi trước anh tôi chưa từng rung động với ai và anh cũng chưa yêu cô gái nào. Vì vậy đối với tôi cuộc hôn nhân này thật hoàn mỹ đúng như tôi từng mong ước. Đêm tân hôn mà cả hai đứa cùng mong chờ đến rất nhanh, tôi hồi hộp còn anh cũng lo lắng chẳng kém vì đều là lần đầu và khá bỡ ngỡ.

Chúng tôi cũng âu yếm mãi cho tới khi cảm thấy đã sẵn sàng nhưng chẳng hiểu sao khi tới bước cuối cùng thì tôi đau lắm, đau hơn cắt da cắt thịt và tôi khóc còn anh thì hoang mang hoảng sợ không hiểu phải làm sao đành dừng lại dỗ dành tôi và hai đứa thống nhất để ngày mai. Ảnh minh họa: Internet Cái ngày mai đó tiếp diễn tới lần thứ 5 vẫn không thành công dù biết ai lần đầu cũng đau đớn nhưng tôi lo sợ vì không hiểu sao tôi đau tới mức không chịu được còn anh vì thương tôi lại nghĩ vì bản thân không có kinh nghiệm nên làm không tốt. Lần nào tới bước cuối cùng cũng dừng lại vì tôi khóc, nhìn anh khi đó tôi thương lắm thế là hai vợ chồng ôm nhau khóc như mưa. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa, chuyện này khá tế nhị nên không dám hỏi và chia sẻ với ai!

'Tiểu tam' đòi tôi phải nhượng chồng, tôi nhẹ nhàng đồng ý và chỉ gửi cô ả giấy xét nghiệm HIV, không ngờ mới tung một chiêu mà cô ta đã chạy mất dép Bé thứ hai sinh được khoảng 6 tháng thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Ngày biết chuyện tôi như phát điên lên, mọi thứ sụp đổ. Tôi vẫn nghĩ chồng mình là người quan tâm chăm sóc vợ con, vậy mà bây giờ anh ta lại phụ bạc, phản bội tôi.

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