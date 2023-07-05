Vợ bị chồng xỉa xói, so đo hũ nước mắm, củ dưa hành, cộng đồng mạng bật lại điều khiến ai cũng bất ngờ

Theo nhiều người bảo, chồng rượu sẽ có khi không uống rượu, Chồng cờ bạc sẽ có thể hết tiền thôi đánh bạc, chồng bồ bịch bị bồ đá thì nghỉ. Nhưng chồng keo kiệt, có khả năng keo kiệt đến hết đời, keo kiệt chung thân trong từng phút một. Đặc biệt, anh ta còn keo với vợ, keo với con, keo với cha mẹ hai bên và keo với chính mình.

Trên diễn đàn mạng, có không ít topic được các chị em nhắc tới những thói hư tật xấu của các ông chồng như: chồng rượu chè, chồng cờ bạc, chồng trai gái hút xách… Và tất nhiên, phụ nữ nào kém may mắn lấy phải những ông chồng này thì cuộc sống của họ như địa ngục. Tuy nhiên có 1 tuýp chồng còn đáng sợ hơn đó chính là chồng keo kiệt.

Một người vợ trẻ lên mạng khóc ròng vì đã không may mắn lấy phải ông chồng keo kiệt.

Chẳng thế mà mới đây, một người vợ trẻ lên mạng khóc ròng vì đã không may mắn lấy phải ông chồng keo kiệt. Theo như nội dung tin nhắn thì mỗi tháng anh chồng này đưa cho vợ 3 triệu để chi tiêu cho gia đình 6 người. Do chưa hết tháng cô đã tiêu hết tiền nên bị người chồng này mắng không biết làm vợ và tiêu quá tốn kém. Thậm chí anh chồng này còn nghi ngờ vợ mang tiền về nhà ngoại.

Ngay khi chia sẻ câu chuyện trên đã hút sự chú ý của dân mạng. Ai cũng bức xúc với ông chồng keo kiệt này. Nhiều người thì thương người vợ đã kém may mắn. Nhiều người dự đoán, nếu có chồng keo kiệt thì các bà vợ sẽ phải đối mặt với cuộc sống nặng nề thường xuyên, giam cầm thường xuyên, làm mất đi tất cả các niềm vui.

Nguyễn Động bình luận: “Nếu chia ra mỗi người 1 tháng có 500k. Chia ra 1 bữa có 5,5k. Mà giá cả bây giờ mua rau ăn thôi không có cơm đâu”.

Khánh An cũng bức xúc: “Cho anh ấy và nhà anh ấy ăn toàn trứng gà công nghiệp ý khỏi kêu hết nhiều tiền”.

Ảnh minh họa: Internet

Thảo Nguyễn: “Gặp phải người chồng mặc váy rồi. Khổ rồi em ơi. Sợ nhất mấy ông keo kiệt, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

Nhiều người như Hanh Kute thì mát mẻ: “Tiêu kiểu gì mà nhà 6 người gần hết tháng đã hết 3 triệu rồi. Đúng là không biết chi tiêu kiểu gì. Như nhà mình thì 6-7 triệu còn chưa đủ đây”.

Nguyễn Hương Giang gợi ý: “Kiểu này bạn cho cả nhà chồng ăn... cá gỗ từ mùng một đến 30 luôn”

Nhiều bà nội trợ bày cách, hãy bảo chồng về mà đi chợ, quán xuyến việc chi tiêu trong nhà để người vợ đi làm kiếm tiền cho rảnh thân.

Nguyễn Thi Nguyệt Anh thì buồn nói: “Cưới vợ không lo được cho vợ, chi tiêu 3 triệu cô ấy đã quá tiết kiệm rồi. Tiền đi chợ mỗi ngày bao nhiêu, tiền điện nước chi phí sinh hoạt cá nhân của cả gia đình. Không hiểu được những vấn đề này cũng đi lấy vợ làm gì. Bởi đàn bà mình sống cả 1 tuổi thơ nâng niu không làm cũng có tiền dùng. Khi lấy chồng như ô sin không công bị ghét này nọ. Điều này không công bằng cho việc vừa kiếm tiền vừa chăm việc nhà chăm con. Đàn bà đâu phải 3 đầu 6 tay, đàn ông thì sướng rồi, chỉ làm ra tiền còn chẳng quan tâm đến việc gì”.

Câu chuyện người chồng keo kiệt trách vợ nhà có 6 người mà chưa hết tháng đã tiêu hết 3 triệu rồi, chả hiểu làm vợ kiểu gì vẫn đang khiến cánh chị em bức xúc và bình luận.