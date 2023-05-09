Vì sao tình trạng nam giới bị vô sinh ngày càng nhiều trong thời đại ngày nay?

Còn tại tại các bệnh viện chuyên điều trị hiếm muộn có khoảng trên 90% nam giới trong các cặp vợ chồng hiếm muộn có các chỉ số của tinh trùng dưới chuẩn thấp nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thời gian gần đây, tình trạng vô sinh ở nam giới không còn quá xa lạ đối với chúng ta. Theo thống kê, tại trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội), tỷ lệ đàn ông đến khám có chất lượng tinh trùng yếu chiếm khoảng gần 50%.

Trao đổi về vấn đề này, Lương y Vũ Quốc Trung – người được mệnh danh là “bà đỡ” mát tay cho không ít cặp vô sinh, hiếm muộn (Hội Đông y Hà Nội) cho hay, tỷ lệ vô sinh ở nam giới ngày càng tăng, có thể chiếm đến 40% mà đây là một con số đáng báo động.

Nguyên nhân được chỉ ra là do lối sống sinh hoạt, bất hợp lý từ nam giới. Họ không biết được rằng, đôi khi những thú vui quá đà sẽ khiến cho tinh trùng bị suy giảm.

Ảnh minh họa: Internet

Từ đây, không ít nam giới bắt đầu đi tìm lý do “con giống” của mình ngày càng yếu đi.

Thứ nhất là lý do Y khoa, nếu như nam giới mắc những bệnh lý như giãn tĩnh mạch thừng tinh, xuất tinh ngược dòng, tinh hoàn ẩn, rối loạn nội tiết, nhiễm trùng ở bộ phận sinh dục, rối loạn về tình dục... thì vấn đề về sức khỏe sinh sản rất dễ bị ảnh hưởng, thậm chí còn dẫn đến vô sinh.

Khi nghi ngờ về vấn đề sinh sản của mình liên quan đến bệnh lý, nam giới cần đến ngay bệnh viện để thăm khám và tìm hướng điều trị. Càng để lâu, vợ chồng sẽ không mặn mà trong việc có con nữa.

Thứ hai do vấn đề sinh hoạt, lối sống cũng ảnh hưởng đến lượng tinh trùng. Những nam giới nghiện bia, rượu, thuốc lá… có thể làm teo tinh hoàn và giảm lượng tinh trùng đã từng có trước đó. Lượng tinh trùng giảm nhiều hay ít còn phụ thuộc vào mức độ hút thuốc lá của mỗi người.

Có một số nam giới khi nghiện chất kích thích như bia, rượu sẽ làm giảm ham muốn tình dục, gây rối loạn cương. Bia rượu vào người sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, khi ấy khả năng sản xuất tinh trùng sẽ không còn được tốt nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Điều này được chứng minh rất rõ trong đời sống vợ chồng hiện nay. Nhiều ông chồng “nghiện” bia rượu khó sinh con nhưng không thừa nhận lại đổ hết lỗi cho vợ. Khi vợ bắt đi khám, thấy chất lượng tinh trùng giảm mới ngã ngửa ra rằng bia, rượu quá nhiều sẽ đầu độc “con giống” của chính mình.

Sinh hoạt tình dục bừa bãi mà nhiễm bệnh đây là lý do phổ biến dẫn tới các rối loạn về tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Thậm chí, nam giới thủ dâm liên tục, quan hệ bừa bãi với nhiều người, nhiều thời điểm sẽ làm hoang phí tinh trùng và khả năng sinh dục.

Thêm một yếu tố nữa mà nam giới cũng cần lưu ý đó chính là môi trường làm việc và môi trường sống. Môi trường độc hại, ô nhiễm, thực phẩm, không khí là một trong những nguyên nhân chính.

Ngoài ra thức khuya, ngủ không đủ 8h mỗi ngày, liên tục bị căng thẳng, stress do công việc, áp lực từ cuộc sống, gia đình, chế độ ăn uống ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản sau này. Dẫn đến tình trạng vô sinh ở nam giới.

Đàn ông khi lượng tinh trùng giảm và yếu thì cần phải điều trị triệt để, nếu không tình trạng vô sinh sẽ kéo dài. Chính vì vậy, việc phòng ngừa và cải thiện chất lượng tinh trùng là điều hết sức quan trọng. Ngoài việc ngăn chặn những nguyên nhân chủ quan cùng hạn chế tối đa nguyên nhân khách quan

Trước hết hãy thay đổi thói quen, lối sống. Hạn chế bia rượu, phải uống khi thật sự cần thiết. Hãy coi thuốc lá là “kẻ thù” để có một sức khỏe sinh sản tốt.

Hãy chú ý đến môi trường sống có ô nhiễm không, chế độ ăn uống đã đủ chất dinh dưỡng chưa. Và đặc biệt cần đi ngủ đúng giờ, rèn luyện sức khỏe, thể dục thể thao mỗi ngày.