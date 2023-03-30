Về nhà người yêu chơi, tôi kinh ngạc khi thấy kiến trúc ngôi nhà, càng choáng váng hơn khi nghe được câu nói của mẹ anh

Tôi ngạc nhiên hỏi bố mẹ T làm gì mà giàu thế? Anh bảo ông bà làm ruộng, bây giờ thì già rồi chẳng làm gì nữa, chỉ ngồi nhà ăn rồi xem tivi. Làm ruộng thì không thể giàu thế được, mà lương của T mỗi tháng có hơn 10 triệu, nuôi bản thân chưa đủ sao bao bọc được bố mẹ. Vậy tiền đâu mà xây được ngôi nhà đẹp thế? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu tôi?

Tôi và T yêu nhau gần một năm nay, tuần vừa rồi là lần đầu tiên tôi về quê anh ấy chơi. Tôi choáng ngợp khi thấy ngôi nhà 3 tầng rộng rãi và sang trọng của gia đình T.

Khi hai bác cháu xuống bếp nấu ăn, tôi liên tục khen kiến trúc ngôi nhà đẹp. Mẹ của người yêu hãnh diện nói là do T thiết kế và bỏ ra 3 tỷ để xây nhà tặng bố mẹ.

Đang ngồi nói chuyện, nhìn thấy chiếc tivi to, xem rất thích mắt, tôi liên tục khen đồ xịn sò. Mẹ T liền khoe là được con trai mua cho vào tháng trước, giá hơn 100 triệu, tiền nào của nấy. Nghe bác gái nói thế, tôi thấy đau nhói con tim, trong lúc lơ đãng tôi bất cẩn đánh rơi chén nước xuống nền nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Trên đường quay lại thành phố, tôi hỏi công việc thật sự của T là gì? Lương tháng bao nhiêu? Có lẽ không thể giấu giếm được nữa nên T đã nói thật, đang là giám đốc điều hành của công ty chứ không phải nhân viên như lúc trước anh ấy nói và lương tháng hơn 80 triệu.

Tôi bực bội hỏi tại sao lại nói dối bạn gái? Anh bảo muốn tìm được người con gái thật lòng yêu anh ấy nên không muốn bộc lộ bản thân sớm, cũng sợ bạn gái "đào mỏ". Tôi hỏi thế T tìm được người con gái như mong muốn chưa? Bất ngờ T nói chưa, anh bảo đang trong giai đoạn tìm hiểu tôi, chưa xác định đi đến hôn nhân. Anh nói mọi mặt của tôi đều tạm ổn nhưng gia đình lại đang nợ nần quá nhiều.

Tôi cay đắng nghĩ về chuyện xảy ra cách đây 2 tháng, mẹ tôi cần mổ tim gấp mà không có tiền, thế nhưng hỏi vay T, anh nói là không có một đồng. Làm tôi phải đi vay ngoài với lãi suất cao. Mẹ tôi ốm đau bệnh tật suốt, một mình bố tôi làm không đủ tiền, phải vay mượn nhiều. Hiện tại số nợ là 400 triệu, tôi cũng đang cố gắng kiếm tiền lo trả bớt cho bố mẹ.

Những lời nói của T làm tổn thương lòng tự trọng của tôi rất nhiều. Theo mọi người tôi nên chia tay hay ở lại bên anh ấy đây?