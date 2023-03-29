Trước đây, gia đình bố mẹ chồng đã "khét tiếng" cả một vùng vì bố chồng bị cư dân dèm pha rất nhiều do "tòm tem" bên ngoài. Ông ấy làm giám đốc của một công ty lớn, cộng thêm nhiều mối quan hệ nên chắc có lẽ nhiều nhân tình là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bố chồng lại có thói vũ phu, từng dùng gạch đập cửa nhà khi vợ phát hiện ngoại tình và khoá trái bên ngoài. Hàng loạt "giai thoại" như vậy còn được ghi lại bằng clip chứ không phải chỉ truyền miệng.

Bố mẹ đẻ tôi trước đây không ủng hộ tôi lấy người đàn ông này, vì ông bà cho rằng anh chưa có nghề nghiệp ổn định, lại nghe đồn "phá gia chi tử". Tuy nhiên, tôi đã gạt đi sự ngăn cản, quá tin vào lời nói của chồng lúc còn yêu nhau "Nhà anh giàu tới mức hai anh em đập phá ăn chơi tẹt ga mấy đời không hết!" và cái kết là một cuộc hôn nhân hơi vội vã.

Đến giờ, cuộc hôn nhân của bố mẹ chồng vẫn yên ổn, một phần vì bố chồng về hưu, tuổi già rồi không còn "sức chơi", hai là chính ông ấy cũng nhận ra sai lầm của mình thời trẻ. Ngặt nỗi, như đã nói ở trên, hai ông con trai của cái nhà này cũng lại nảy nòi ra cái thói trăng hoa, "ong bướm". Tôi đã chẳng hề biết điều này cho đến thời gian gần đây.

Tôi lấy chồng khi cả hai chúng tôi còn quá trẻ. Ấy vậy, tôi vẫn sống nguyên tắc, trưởng thành. Trái ngược là chồng tôi, vẫn chưa tìm việc làm ổn định mà chỉ chăm chăm nào là đầu tư, mua bán, môi giới... Tôi mệt đến mức mặc kệ, anh muốn làm gì cũng được miễn là cuối tháng đưa đầy đủ tiền sinh hoạt, ăn chơi.

Lại nói, chồng tôi không phải kiểu người dễ bắt nạt, hoặc dường như anh thấy tôi hiền lành nên mới để lộ chuyện ngoại tình đến chóng vánh như vậy. Lấy anh được tầm năm rưỡi, chồng bắt đầu có nhân tình bên ngoài. Một người bạn tôi đã bắt gặp cảnh chồng với "tiểu tam" nắm tay nhau âu yếm trong khu trung tâm thương mại. Họ còn đi ăn như những cặp đôi thực thụ và ngồi tận hưởng cốc cafe không chút ngại ngần.

Ảnh minh họa: Internet

Khi biết tin tôi thực sự sốc và rất muốn vạch trần tận tay. Tôi đi theo dõi chồng và lại lần theo lối vào trung tâm thương mại. Tôi đoán chắc ả "tiểu tam" sống ở khu này nên chồng mới hay vào đây như vậy. Nhưng vì lần đầu tới nên tôi lạc mất dấu của hai người họ. Song điều phũ phàng hơn là việc tôi gặp anh trai chồng cũng đang tay trong tay với một người phụ nữ khác không phải chị dâu.

Tôi với chị dâu cũng hay nói chuyện với nhau, mà chẳng bao giờ chị kể việc chồng mình đi "tòm tem" bên ngoài, liệu phải chăng chị ấy chưa biết sự thật?

Tôi lập tức hẹn chị dâu đi cafe nhưng không nói mục đích, cốt là để gặp và thông báo hết sự tình với chị ấy.

Nào ngờ, khi vừa dứt lời kể tin động trời, chị dâu đã bình thản uống cốc nước sinh tố rồi buông vài lời sét đánh: "Chị biết lâu rồi. Khổ nhỉ, giờ em cũng dính phải tình cảnh tương tự như chị sao? Cứ ngỡ em trẻ trung, giỏi giang và quyến rũ hơn thì em rể đã chẳng phải cặp bồ chứ?"

Tôi nói tiếp: "Giờ cả chồng chị và chồng em đều ngoại tình, chị nghĩ có cách gì đối phó không? Chứ cứ thế này chắc em không sống nổi..."

Chị dâu nhìn thẳng mặt tôi và khuyên nhủ: "Mắt không thấy, tai không nghe, miệng không nói, ắt tim sẽ không đau. Ban đầu là chị, và em tự quyết định bước vào cuộc chơi này, thì mình phải theo đến cùng em ạ! Nhưng chắc em cũng biết, cả nhà đằng chồng có "truyền thống" bồ bịch rồi, giờ làm gắt lên chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hãy nghe chị, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Cái gì đến cũng sẽ phải đến thôi. À, có con đi, rồi biết đâu em sẽ nghĩ thông suốt hơn?"

Trong suốt buổi cafe nói chuyện hôm đấy, tôi với chị dâu không đề cập thêm về vấn đề chồng ngoại tình nữa. Chỉ là tôi cứ suy nghĩ mãi, cách của chị dâu cũng có lý, nhưng ngộ nhỡ chồng vẫn chứng nào tật nấy, thì quả thực tôi đau đến nhường nào.