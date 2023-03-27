Về chơi nhà bạn trai, tôi bật khóc khi nhìn thấy mẹ đẻ làm điều này hì hục ở phía sau nhà

Cả mẹ và tôi đều rất bất ngờ, gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Khôi là bạn trai của tôi, hai đứa yêu nhau đến nay được 5 tháng, chưa ai biết nhà của nhau. Thứ 7 tuần trước, bố mẹ anh ấy tổ chức tiệc liên hoan đầu năm của công ty, nhân tiện đó, anh mời tôi về chơi nhà để giới thiệu với mọi người.

Khôi nói bữa tiệc 20 mâm cỗ, đặt nhà hàng nên tôi không phải động tay vào bất kỳ việc gì. Trong suốt bữa tiệc, tôi được bạn trai đưa đi giới thiệu làm quen với nhiều người ở công ty.

Lần đầu gặp bố mẹ Khôi giữa nơi ồn ào nhưng hai bác rất quan tâm đến tôi. Suốt buổi tiệc tôi cảm thấy mình thật may mắn vì chiếm được trái tim anh chàng con nhà giàu.

Khi tan tiệc, mọi người đã về quá nửa, tôi mới có thể đi ra phía sau để tới nhà vệ sinh. Tôi rất bất ngờ khi thấy mẹ mình đang hì hụi rửa bát ở đó. Tôi hỏi: "Sao mẹ lại rửa bát ở đây vậy?".

Ảnh minh họa: Internet

Cả mẹ và tôi đều rất bất ngờ, gặp nhau trong hoàn cảnh này. Tôi đã bật khóc nhớ lại cảnh tôi được ăn ngon, ở một nơi sạch sẽ sang trọng. Còn mẹ phải ngồi phía sau nhà rửa bát dưới cái lạnh buốt giá.

Mẹ bảo từ sau hôm Tết, công ty hết hàng, mẹ đi rửa bát thuê cho nhà hàng để kiếm thêm thu nhập. Mẹ rất bất ngờ khi tôi và con của khách VIP yêu nhau. Mẹ bảo tôi vào trong tiếp khách đi, cứ coi như hai mẹ con không quen biết nhau, kẻo nhà người ta biết được công việc của mẹ sẽ bị mất điểm.

Tôi không thể để mẹ ngồi một mình rửa đống bát ngổn ngang thế này được. Tôi ngồi ngay xuống rửa bát cùng mẹ. Làm được một lúc thì mẹ của Khôi nhìn thấy giục tôi vào nhà tiếp khách. Tôi đã nói thật với bác ấy về người đang ngồi rửa bát kia là mẹ mình.

Sau khi biết mọi chuyện, bác gọi Khôi ra để nói chuyện. Bác khuyên tôi nên chấm dứt qua lại với anh ấy vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối. Còn Khôi thì vẫn kiên định yêu tôi, anh bảo yêu con người tôi chứ không để ý đến gia cảnh.

Tôi không biết có nên tiếp tục mối tình này nữa không khi hai bên chênh lệch đẳng cấp quá lớn?

Nghi chồng có quỹ đen đem cho bồ nhí, tôi âm thầm bòn rút cất làm của riêng, đến ngày anh mất tôi tá hỏa phát hiện sự thật đằng sau Chồng tôi từ khi hẹn hò đến khi lấy tôi chưa từng động đến nhậu nhẹt, cờ bạc, cũng không hút thuốc. Cứ đi làm về là anh phụ tôi trông con, dọn dẹp nhà cửa. Mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm, hạnh phúc như thế nếu không có ngày tôi phát hiện chồng có quỹ đen.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ve-choi-nha-ban-trai-toi-bat-khoc-khi-nhin-thay-me-de-lam-dieu-nay-hi-huc-o-phia-sau-nha-566653.html