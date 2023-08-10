Vật lạ sau bức tranh bị rơi ra, cầm lên xem thì tôi chết sững, tay chân run rẩy khi thấy 'người đặc biệt' này

Tâm sự 10/08/2023 02:50

Đến một hôm chồng đi công tác, tôi quyết định lấy bức tranh đó xuống để đem cất thì bất ngờ phát hiện một bí mật động trời.

Tôi và chồng lấy nhau đã 6 năm. Tôi luôn nghĩ mình may mắn khi lấy được người chồng tốt như anh. Chồng tôi rất thương yêu vợ con, luôn xem trọng gia đình. Anh luôn dành hết thời gian rảnh rỗi cho người thân. Anh còn rất quý mến nhà vợ, xem như người thân của mình. Cũng vì thế mà bố mẹ tôi thật lòng thương anh như con ruột.

Sau nhiều năm tiết kiệm tiền, chúng tôi mua được một căn nhà nho nhỏ như đủ đầy tiện nghi. Khi chuyển đồ đạc qua nhà mới, chúng tôi thống nhất sẽ bỏ bớt những đồ cũ không cần thiết. Nhưng chồng tôi sống chết đòi giữ lại một bức tranh đã cũ tới mức ố vàng không nhìn rõ màu sắc. Anh còn nói bức tranh đó rất đặc biệt, không thể thiếu trong nhà

Vật lạ sau bức tranh bị rơi ra, cầm lên xem thì tôi chết sững, tay chân run rẩy khi thấy 'người đặc biệt' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi còn đòi treo bức tranh cũ mèm đó trong phòng khách mới khang trang. Tới mức khách đến chơi nhà thấy bức tranh đó còn chê cười vợ chồng tôi tiết kiệm tiền quá. Họ không biết rằng chẳng phải tôi hà tiện không mua bức khác đẹp và mới hơn, mà là do chồng tôi. Tôi cực kì khó chịu, không hiểu vì lý do gì mà chồng tôi cố chấp với bức tranh đó như thế. Tôi chỉ cảm thấy dù là lý do gì thì cũng không cần phải treo nó ngay giữa phòng khách mới toanh như thế. 

 

Đến một hôm chồng đi công tác, tôi quyết định lấy bức tranh đó xuống để đem cất thì bất ngờ phát hiện một bí mật động trời. Khung cố định của bức tranh bị bung ra, rơi xuống một tấm ảnh cũ kỹ. Khi tôi cầm lên xem thì chết sững khi thấy trong hình là người yêu cũ của chồng đã mất cách đây nhiều năm

Thấy người trong ảnh đang cười dịu dàng mà tôi lạnh cả người. Chồng tôi giữ lại hình của người cũ đã mất thật sự khiến tôi hoảng hốt. Chẳng lẽ anh còn thương nhớ người cũ, muốn giữ lại chút gì đó của cô ta trong ngôi nhà của mình? Tôi thật sự rất hoang mang, dù sao cũng là người đã mất, còn là người cũ của chồng. Tôi phải làm sao đây với tấm ảnh này và chồng mình?

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Bỗng dưng mấy tuần trước, anh ta qua nhà tôi mà không báo trước. Lúc đó tôi đang chuẩn bị đi chơi cùng bạn thì gặp chồng cũ tới. Thấy anh ta bước xuống từ ô tô, tôi thầm nghĩ đúng là sau ly hôn chồng cũ “lên đời” hẳn.

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