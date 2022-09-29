Vào thăm em dâu đẻ rồi mất hút ngay sau đó, 3 năm sau chồng hốc hác, quần áo tả tơi và mặt đầy khắc khổ quỳ gối cầu xin tôi tha thứ

Một chiều mưa, tôi bất ngờ khi thấy bóng dáng người chồng bao lâu nay của mình trở về. Anh ta hốc hác, quần áo tả tơi và mặt đầy khắc khổ quỳ gối cầu xin tôi tha thứ. Bên cạnh anh là đứa con trai ngày trước.

Tôi và Quý kết hôn được năm năm, có với nhau một cô nhóc xinh xắn tròn bốn tuổi. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, gia đình cũng tương đối sung túc. Chồng tôi là người khá kiệm lời nhưng cũng biết chăm lo cho gia đình. Tôi và anh biết nhau chỉ có sáu tháng rồi đi đến hôn nhân, nên tình cảm chỉ mới vun đắp sau khi về cùng nhà. Dù vậy, mọi thứ dần ổn định sau năm năm sống cùng nhau. Anh cũng yêu chiều tôi, lo lắng cho con gái tôi. Như vậy thì cũng đã khiến tôi hài lòng rồi. Mọi chuyện có lẽ vẫn tốt đẹp nếu không có bi kịch sau đó ập đến với gia đình tôi. Tôi có một cậu em trai, là Tân, mới cưới vợ, là Liên, được một năm. Hôm đó, Liên sinh nhưng tôi bận đi công tác, họ hàng hai bên nội ngoại chẳng ai lên trông nôm. Thấy cậu em một thân một mình xoay sở trong bệnh viện nên tôi nhờ chồng tôi vào xem có giúp được gì không. Chồng tôi cũng ậm ừ rồi cũng nghe em tôi bảo là anh có qua thăm. Một tuần sau tôi trở về thì Liên đã xuất viện. Không lâu sau đó thì hai vợ chồng Tân cũng chuyển sang ở gần bên nhà tôi. Tân bảo vợ muốn con đi học gần trung tâm thành phố sau này. Tôi nghe thế cũng chẳng mảy may gì.

Một năm sau đó thì Liên lại sinh đứa thứ hai. Lúc này mới thật sự là mở đầu cho tấn bi kịch sau này của gia đình tôi. Đứa con trai thứ hai của Liên sinh ra càng lớn lên lại càng có nét giống chồng tôi, đặc biệt là cặp mắt hí chẳng xê dịch chỗ nào. Họ hàng hai bên lúc này mới bàn ra tán vào. Tôi lại càng nghi ngờ chồng khi dạo gần đây anh hầu như lơ là gia đình, lúc nào cũng đi đến tối muộn mới về. Rồi mọi chuyện cũng vỡ lẽ khi tôi đọc được tin nhắn của Liên trong điện thoại của chồng, họ hẹn nhau ra nhà nghỉ. Hóa ra họ đã qua lại với nhau sau lần chồng tôi vào thăm Liên sinh con đó. Ảnh minh họa: Internet Tôi giận run người nhưng lại không thể nói cho Tân biết được, vì tính nó nóng nảy lắm. Tôi đến tận nơi bắt quả tang hai con người tàn nhẫn kia. Nhưng thay vì hối lỗi, chồng tôi lại nổi điên lên đánh tôi và bênh vực Liên. Tôi về nhà mà ê chề nước mắt, sao lại là cái quan hệ trái đạo đức như thế xuất hiện trong nhà của tôi, với người chồng mà tôi yêu thương bao năm qua?

Tân và gia đình rồi cũng biết chuyện động trời này. Nhưng hai con người kia vẫn chẳng tỏ ra lo sợ mà cùng lúc viết đơn ly dị cho hai chị em tôi. Tôi nhất quyết không ký thì chồng tôi và Liên cùng dẫn đứa con trai thứ hai bỏ đi. Tôi như chết trân vào giây phút đó. Hai gia đình đã từng ấm êm một thời lại bị tan đàn xẻ nghé vì hai kẻ tàn nhẫn kia. Thời gian sau đó, chị em tôi khó khăn lắm mới có thể lấy lại cân bằng. Còn hai đứa trẻ nhỏ của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng không ít. Nhưng câu “ba đâu rồi”, “mẹ đâu rồi” của chúng luôn khiến tôi và Tân cố lờ đi mà gạt nước mắt. Hai chị em tôi cũng vượt qua giai đoạn khổ sở đó mà bắt đầu lại cuộc sống, Tân cưới vợ mới ba năm sau đó, tôi thì vẫn ở vậy chăm cho hai đứa nhỏ. Rồi một chiều mưa, tôi bất ngờ khi thấy bóng dáng người chồng bao lâu nay của mình trở về. Anh ta hốc hác, quần áo tả tơi và mặt đầy khắc khổ quỳ gối cầu xin tôi tha thứ. Bên cạnh anh là đứa con trai ngày trước. Anh vừa khóc vừa bảo tôi rằng Liên ăn chơi sa đọa khi về ở với anh, rồi bỏ nhà theo trai không lâu sau đó. Anh chật vật nuôi con nhưng đến giờ đã không đủ sức nữa. Anh van xin tôi tha thứ. Nếu không thể thì anh cầu mong tôi có thể cưu mang đứa con trai của mình. - Ngày hai người ra đi có bao giờ quay lại nhìn hai mái nhà mà cả hai đạp đổ không thương tiếc? Giờ lại quay về cầu xin tôi tha thứ hả? Anh nghĩ liệu tôi có đủ tự tin để thứ tha nổi cho con người vô lương tâm như anh không? Tôi không thể tha thứ, càng không muốn Tân biết điều này. Cả đứa con bé nhỏ của tôi nữa, nó cũng đã đủ vững vàng để lớn lên mà không cần một người cha tồi tệ như Quý. Cuộc sống của chúng tôi đã dần trở lại bình thường, tôi không muốn vì con người này mà ảnh hưởng thêm. Tôi đuổi Quý đi ngay trong đêm đó. Nhưng tôi cũng có liên lạc với bên chồng ngày cũ để báo tình hình của Quý, họ có muốn giúp đỡ anh không đó là chuyện của họ rồi. Anh có thể tự rời bỏ ngôi nhà này như chưa từng ở lại thì cũng không có quyền quay trở về nữa.

Đám cưới đang diễn ra tưng bừng, chú rể bỗng tiết lộ mối quan hệ động trời với mẹ cô dâu khiến hai họ sững sờ Bó hoa trên tay tôi rơi xuống nền nhà. Cả căn phòng lễ cưới nhốn nhào cả lên. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, chỉ thấy duy nhất nụ cười nửa miệng có chút đau lòng của anh.

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