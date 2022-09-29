Bị mẹ chồng khinh miệt và hắt hủi, con dâu vô tình chụp được tấm ảnh "động trời" và cục diện thay đổi chóng mặt ngay sau đó

Nhưng khi Hùng lần đầu tiên đưa Liên về nhà gặp cha mẹ, cô đã có ý định chia tay với anh. Lý do cũng vì cô quá ngỡ ngàng trước gia đình giàu có của bạn trai. Và hơn hết, mẹ của Hùng tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi biết hoàn cảnh gia đình nhà Liên. Cô đã nói chia tay anh ngay ngày hôm sau. Hùng nhất quyết không đồng ý, vì anh thương cô thật lòng, cô chính là người anh tìm kiếm bấy lâu nay. Suốt ba tháng dài sau đó, không ngày nào là Hùng không đợi cô dưới nhà, dù cô nhất quyết không gặp anh. Dáng vẻ gầy gò và suy sụp của anh làm Liên đau lòng quá đỗi. Biết anh yêu thương cô nhiều và bản thân cô cũng chưa khi nào quên được anh, Liên muốn một lần mạnh mẽ mà vượt qua mọi điều cùng anh.

Liên vốn là con gái dân tỉnh lên Sài Gòn làm việc. Gia cảnh nhà cô ở quê cũng khó khăn, nhà lại đông anh em nên Liên làm được bao nhiêu đều gửi về quê, tần tiện mà sống qua ngày. Cô chăm chỉ làm tại tiệm bánh ngọt nhỏ. Rồi duyên phận lại giúp cô gặp được Hùng – đang làm giám đốc một công ty nhỏ. Như câu chuyện cô bé lọ lem gặp hoàng tử, Hùng say đắm Liên bởi vẻ ngoài hiền lành và nụ cười răng khểnh duyên dáng trong lần đi mua bánh cho mẹ. Từ đó, Hùng dày công cả tháng trời mới khiến nàng xiêu lòng gật đầu đồng ý hẹn hò.

Khi có mặt Hùng, bà Hoa luôn tỏ ra rất yêu thương và quan tâm đến con dâu. Nhưng chỉ khi Hùng vừa bước ra khỏi nhà thì bà sẵn sàng quát nạt hay làm những chuyện quá đáng với Liên. Bà từng bắt Liên phải ăn cơm nguội không cả ngày, một mình quét dọn căn nhà năm tầng to tướng. Thậm chí có hôm dù Liên đang bệnh, trời mây đen mịt mù, bà vẫn bắt cô phải đạp xe cả tiếng đồng hồ để đi mua cho bà bát cháo gà. Ai nói làm dâu nhà giàu là sướng? Liên chỉ thấy hạnh phúc mỏng manh mà ác mộng triền miên của đời cô như bắt đầu từ những ngày tháng làm dâu này.

Ngày hạnh phúc nhất của hai người cũng đến, Liên rạng rỡ trong chiếc váy cưới sánh bước cùng Hùng trong lễ cưới trọng đại. Ai cũng bảo giờ thì cô đã có thể bình yên mà sống sung sướng bên Hùng. Nhưng cô lại nghĩ, sóng gió bây giờ mới thật sự nổi lên, khi cô bắt đầu những ngày tháng làm dâu tại nhà Hùng.

Ảnh minh họa: Internet

Hùng thấy vợ ngày càng gầy gò cũng gặng hỏi đủ điều nhưng Liên chẳng nói lời nào. Bà Hoa đã từng hăm dọa cô, nếu cô nói điều gì không hay với Hùng, bà sẵn sàng cho Hùng ra khỏi ban quản trị của công ty. Cuộc sống và sự nghiệp của Hùng nằm trong tay bà, Liên có khôn ngoan thì im lặng mà chịu đựng. Bà ta còn bảo, không phải vì Hùng tuyệt thực cả tuần để đòi cưới Liên thì có chết bà cũng không bao giờ chấp nhận cô làm con dâu. Liên nghe mà mắt bỗng nhòa đi. Đã biết là sẽ khổ sở, nhưng cũng có khi cô như không chịu được nữa như lúc này. Liên chỉ biết im lìm cam chịu.

Nhưng rồi cũng có ngày ông trời cho cô cơ hội chứng kiến một cảnh vô cùng thú vị. Cô cười thầm trong lòng, đây thật sự là cứu cánh cho cuộc sống làm dâu như địa ngục của mình. Lòng như mở ra một cánh cửa mới, cô giơ điện thoại chụp nhanh lại khoảnh khắc quý giá đó. Để rồi xem, mẹ chồng độc ác và khinh người của cô sẽ không còn dám hành hạ cô thêm một lần nào nữa.

Chiều hôm đó, chồng Liên lại đi công tác xa nhà. Cô đang lúi cúi trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Bà Hoa về đến nhà, không thèm cởi giày, ngồi yên ở bậc thềm gọi Liên ra.

- Mày quỳ xuống chà giúp tao đôi giày, đi mưa dơ quá!

Liên vẫn tỏ ra bình thản, chẳng màng làm theo lời bà ta như lúc trước:

- Sao mẹ lại xưng hô với con dâu như thế? Với lại, con không quỳ gối để làm chuyện đó!

- À, nay mày dám cãi lời à? Mày có tin...

- Nếu mẹ xem thứ này thì đảm bảo mẹ sẽ hối hận khi nói những lời này với con đó.

Nói rồi cô đưa cho bà xem tấm hình trong điện thoại mà cô chụp được. Mặt bà Hoa tái xanh, mắt trừng to nhìn Liên.

- Con còn rất nhiều tấm khác nữa. Nếu những tấm này đến tay ba thì mẹ có còn được ở căn nhà này nữa không?

Bà Hoa giận đến mức đập nát cái điện thoại của Liên. Đó là tấm hình bà ta ôm ấp nhân tình mà Liên đã tình cờ bắt gặp. Từ hôm đó trở đi, bà Hoa không còn dám hành hạ hay cư xử thô bạo với Liên nữa, thay vào đó rất ngọt ngào và tử tế. Thật ra nếu bà Hoa là một người mẹ chồng đàng hoàng, Liên sẽ không bao giờ phải lấy những tấm hình này ra uy hiếp. Ai cũng có những lần lầm lỡ để cần thứ tha. Nhưng vì mẹ chồng cô cư xử quá tệ với cô, cô muốn một lần cảnh cáo bà ấy như thế này. Chứ thật ra, Liên cũng chưa bao giờ có ý định đưa những thứ này cho ba chồng. Với cô, gia đình yên ổn là thứ cô mong ngóng nhất bây giờ.

Dù sao cũng thật may mắn khi có thể chụp được tấm hình này để cứu chính cuộc sống đang tăm tối của Liên. Cô thấy như trút được bao gánh nặng trong lòng mấy nay. Giờ thì cô đã có thể yên tâm mà tận hưởng hạnh phúc bên Hùng rồi. Cô mỉm cười mãn nguyện.