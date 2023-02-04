Vẫn còn rất yêu thương chồng cũ, thủ thỉ muốn tái hôn cùng anh, song mẹ chồng làm điều khiến tôi 'khiếp đảm'

Mẹ chồng tôi nổi danh ghê gớm, đáo để, không ai dám động đến bà. Khi về làm dâu, bà đã không ưa gì tôi nhưng vì tôi đã có bầu nhưng bà miễn cưỡng nhận cháu. Bà chê tôi không xứng với chồng và cho rằng tôi bày mưu để "úp sọt" con trai bà.

Tôi với chồng cũ đã ly hôn được 2 năm và có 2 đứa con chung. Hiện tại, 2 bạn ấy đều đang ở cùng tôi. Vợ chồng tôi ly hôn khi cả hai còn yêu nhau nên đến giờ vẫn còn nặng lòng, luyến tiếc. Chúng tôi chia tay nhau cũng vì mẹ chồng cũ của tôi.

Tôi với bà đã cãi nhau ầm nhà. Bà gọi điện cho bố mẹ tôi sang đón con về dạy lại. Đây là chuyện tôi không bao giờ quên. Tôi ra tối hậu thư với chồng. Tôi nói rằng nếu chúng tôi không thể ra ngoài ở riêng thì nên chia tay nhau. Ngặt nỗi, nhà chồng tôi có 4 chị em, chỉ có mình chồng tôi là con trai.

Ngày tôi mới sinh con, bà luôn miệng chê bai, bỉ bôi con tôi không giống nhà nội dù càng lớn cháu càng giống bố như lột. Sau đó, bà chê tôi không có công ăn việc làm ổn định. Bà thích con dâu làm nghề giáo viên, ngân hàng chứ không phải làm nghề kinh doanh tự do như tôi. Tôi đi lấy hàng về muộn, mẹ chồng trách móc tôi không về sớm lo cơm nước, rồi vu vạ tôi đi cặp bồ, lang chạ bên ngoài khiến tôi uất ức không chịu nổi.

Sau khi nghe các chị chồng thêm mắm thêm muối thì bố mẹ chồng tôi nhất quyết không cho chúng tôi ra ngoài ở riêng. Và thế là tôi với chồng quyết định ly hôn. 2 con ở với tôi vì tôi không muốn các con bị chia tách.

Sau 2 năm, tôi dần vượt qua nỗi đau hậu ly hôn và sống một cuộc sống mới. 3 mẹ con tôi dần ổn định cuộc sống. Dù sâu trong tim tôi, tôi luôn ước mong con tôi có bố chứ chẳng bao giờ muốn làm mẹ đơn thân cả.

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Vậy mà thời gian gần đây, chồng lại muốn quay lại với tôi. Anh nói rằng nhớ tôi, thương các con và giờ bố anh cũng thông cảm, hiểu cho chúng tôi nhiều phần rồi. Đại khái là anh nói chúng tôi có cơ hội quay lại. Nghe thấy chồng nói như thế, trái tim tôi dù có lạnh lùng, giá băng cũng dần ấm nóng, thổn thức. Tôi yêu con tôi và mong các con có bố lắm chứ. Chúng tôi bắt đầu gặp gỡ và qua lại với nhau.

Chuyện này chẳng qua được mắt của mẹ chồng tôi. Bà mắng chửi chồng tôi như tát nước. Bà cấm anh được quay lại với tôi đồng thời bà thúc ép anh đi tìm hiểu và cưới vợ mới.

Từ hôm hai mẹ con căng thẳng, chồng tôi mang quần áo lên công ty ngủ luôn. Mẹ chồng tôi thấy thế liên tục giả đau ốm, bệnh tật để ép anh về nhà. Lúc anh trở về nhà thì bà mai mối để anh gặp gỡ một cô gái tên Trà. Bà cho rằng đây là cô gái xứng đôi, vừa lứa với anh.

Hôm đó, tôi với anh hẹn gặp nhau để nói chuyện đăng ký kết hôn lại thì anh nói với tôi rằng cô gái tên Trà kia đã có bầu. Hôm đó, anh uống rượu say, không tự chủ được nên cả hai đã có quan hệ. Giờ mẹ chồng cũ của tôi kiên quyết ép anh cưới Trà. Bà còn dọa rằng, nếu anh cố tình quay lại với tôi, bà sẽ tự tử.

Giờ tôi thấy buồn chán và tuyệt vọng thực sự. Chồng nói anh vẫn còn yêu tôi nhưng giờ mọi chuyện đã đi quá xa. Anh không thể cư xử bất hiếu với mẹ. Nghĩ đến việc tái hôn với anh, trở thành con dâu của người mẹ chồng như thế, tôi bỗng thấy nản lòng lắm. Theo mọi người, tôi nên làm gì bây giờ?