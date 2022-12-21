Uống rượu về muộn đến nhà chị gái ngủ nhờ, nửa đêm gặp ác mộng tỉnh giấc phát hiện tiếng người đàn ông lạ trong nhà, tôi kinh hãi phát hiện sự thật tày đình của anh rể

Tâm sự 21/12/2022 09:17

Hé cửa phòng ngủ ra tôi ngạc nhiên thấy anh rể đang ở phòng khách. Tôi định chạy ra thì thấy có một người đàn ông khác đi vào nhà sau anh rể tôi. Người đàn ông ấy giọng nói khá bức xúc, vừa nói vừa níu lấy tay của anh rể. Tôi ở trong phòng cố lắng nghe điều họ nói thì bủn rủn chân tay.

Nhà tôi có 3 chị em. Trên tôi là một chị gái và dưới là 1 em trai. Chị gái tôi đã lấy chồng. Từ trước đến giờ, chị gái luôn là tấm gương mà bố mẹ tôi đưa ra cho tôi và em trai. Chị không chỉ giỏi giang mà khi lấy chồng cũng có được cuộc sống vô cùng sung sướng. Chồng chị là một người thành đạt, cưng chiều chị hết mực. Tôi cũng đã mong một ngày sau này mình có lập gia đình cũng có thể lấy được một người chồng tốt như anh rể tôi.

Hôm rồi chị gái tôi về nhà. Biết được tối hôm đó tôi đi liên hoan về muộn và phải uống rượu nên chị đã đưa chìa khóa để tôi về nhà chị nghỉ. Cả nhà đều bảo tôi về nhà chị nghỉ để sáng hôm sau về nhà cho an toàn vì đi tối cũng lo. Biết là anh rể đi công tác không có nhà nên tôi mới đồng ý. Bởi tuy rất quý mến anh rể nhưng không muốn làm phiền anh.

Chính hôm ngủ ở nhà chị gái ấy, tôi đã bất ngờ phát hiện được bí mật tày đình của anh rể. Thậm chí đến giờ điều tôi phát hiện lại trở thành cơn ác mộng với tôi. Tối đó, tôi đã lên giường chuẩn bị đi ngủ. Vừa mới thiu thiu thì nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa.

Ở nhà một mình, tôi thấy vô cùng sợ hãi. Hé cửa phòng ngủ ra tôi ngạc nhiên thấy anh rể đang ở phòng khách. Tôi định chạy ra thì thấy có một người đàn ông khác đi vào nhà sau anh rể tôi. Người đàn ông ấy giọng nói khá bức xúc, vừa nói vừa níu lấy tay của anh rể. Tôi ở trong phòng cố lắng nghe điều họ nói thì bủn rủn chân tay.

 

Uống rượu về muộn đến nhà chị gái ngủ nhờ, nửa đêm gặp ác mộng tỉnh giấc phát hiện tiếng người đàn ông lạ trong nhà, tôi kinh hãi phát hiện sự thật tày đình của anh rể - Ảnh 1
Hé cửa phòng ngủ ra tôi ngạc nhiên thấy anh rể đang ở phòng khách - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông kia đang nói là trách anh rể tôi không chịu li hôn để sống chung với anh ta. Trong khi đó anh rể tôi ra sức thanh minh. Anh còn bảo với người đàn ông kia sẽ đối xử với anh ta thật tốt và người anh yêu không ai khác chính là người đàn ông đó.

Sau một hồi khá bức xúc, hai người làm hòa. Người đàn ông kia bắt đầu có những hành động thân mật với anh rể tôi mà anh không phản kháng gì. Những gì tôi thấy đến giờ vẫn còn ám ảnh. Sau khi người đàn ông kia ra về, anh rể tôi mở cửa phòng ra. Hóa ra anh đã biết tôi đến ngủ nhờ mà anh vẫn cố tình làm những điều ghê sợ đó.

Uống rượu về muộn đến nhà chị gái ngủ nhờ, nửa đêm gặp ác mộng tỉnh giấc phát hiện tiếng người đàn ông lạ trong nhà, tôi kinh hãi phát hiện sự thật tày đình của anh rể - Ảnh 2
Hóa ra anh đã biết tôi đến ngủ nhờ mà anh vẫn cố tình làm những điều ghê sợ đó - Ảnh minh họa: Internet

Với giọng nói rất bình tĩnh, anh bảo tôi: "Nếu em đã biết mọi chuyện thì anh cũng nói thẳng thắn. Anh vốn là người đồng tính. Việc anh cưới chị em chỉ là để che mắt mọi người". Anh nói chị tôi muốn gì anh cũng đáp ứng nhưng còn tình yêu thì không thể. Anh sẽ không công khai giới tính hay là li hôn với chị vì không muốn bố mẹ anh ấy bị sốc hay ảnh hưởng đến công việc của anh.

Anh khuyên tôi nếu nghĩ cho chị thì hãy coi như không có chuyện gì xảy ra hôm đó. Anh sẽ đối xử với chị gái tôi tốt cả đời. Quả thực nghĩ lại thì thấy anh đúng là một người chồng phải nói là người chồng hoàn hảo. Bản thân tôi cũng từng rất thần tượng một người đàn ông như anh rể tôi. Anh chăm lo cho cuộc sống của chị tôi vô cùng chu đáo. Chị gái tôi muốn gì anh cũng đáp ứng cho chị. Chị được sống một cuộc sống sung sướng, thảnh thơi.

Trước lời đề nghị của anh, tôi suy nghĩ rất nhiều. Liệu tôi có nên giữ bí mật của anh rể với chị gái hay không. Tôi cũng lo nếu như anh chị li hôn, chị có đi bước nữa thì liệu có được hạnh phúc và có được một người chồng tốt như anh rể không nữa?

Sau nhiều năm ở vậy, mẹ chồng bỗng có nhân tình mới, đến buổi gặp mặt, khi vừa chạm mặt người tình trẻ của mẹ chồng, tôi chết đứng vì danh tính của anh ta

Sau nhiều năm ở vậy, mẹ chồng bỗng có nhân tình mới, đến buổi gặp mặt, khi vừa chạm mặt người tình trẻ của mẹ chồng, tôi chết đứng vì danh tính của anh ta

Hôm đó, bà chuẩn bị rất kỹ, ăn vận trẻ trung, thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Thế nhưng khi vừa chạm mặt với người đàn ông của mẹ chồng, tôi đã chết lặng vì danh tính của ông ta. Người đàn ông đó không ai khác lại chính là người yêu cũ của tôi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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