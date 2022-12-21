Tình yêu chúng tôi dành cho nhau vô cùng lớn, chúng tôi luôn cho nhau những điều tốt đẹp và yêu thương. Đã có với nhau hai cô con gái nên tình cảm vợ chồng càng thêm gắn bó. Chỉ là gia đình chồng tôi lúc nào cũng nặng đầu việc chúng tôi chỉ sinh được hai cô con gái. Mẹ chồng thực sự mong muốn chúng tôi có thêm cháu trai. Chính chồng tôi cũng có mong ước đó dù không thuận miệng nói thành lời.

Cuộc sống vợ chồng cứ bình lặng trôi đi, vui vẻ, hạnh phúc ngoài những lúc hơi phiền lòng chuyện sinh con thứ ba. Nhưng 1 năm trở lại đây, tự nhiên tôi thấy chồng có những biểu hiện khác. Thi thoảng anh hay than ngắn thở dài, giờ giấc cũng không được quy củ như trước nên tôi bắt đầu lo lắng sợ hãi. Tôi sợ chồng lăng nhăng bên ngoài. Cũng vì áp lực trai gái mà tôi sinh nghi chứ từ trước tới giờ tôi vẫn tin tưởng chồng là người đàn ông chung tình. Tiền bạc của anh cũng nhiều hơn do anh nói công việc phát triển. Nhiều khi tôi cứ nặng lòng tại sao chồng lại kiếm nhiều tiền như thế hay anh cặp bồ với cô nào có tiền bao anh.

Tình cảm bao nhiêu năm chúng tôi dành cho nhau không ngờ lại tan tành mây khói như vậy? Chỉ vì tôi không sinh được con trai mà ra nông nỗi này? Lần đó anh nói đi công tác một tuần. Và khi anh về, tôi đã bàng hoàng phát hiện một tờ giấy trong túi áo chồng. Đó là tờ đơn ly hôn. Đơn ly hôn đó có tên anh và tôi. Lúc này, tôi vô cùng sốc, tay chân run rẩy không nói thành lời. Tôi cứ mơ hồ nghi ngờ nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như thế. Anh thực sự phản bội tôi rồi sao?