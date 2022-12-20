Đêm tân hôn chuẩn bị cao trào, vừa đưa tay sờ bụng vợ, tôi bỗng thấy vật gì đó cộm vào tay, vội bật đèn lên tôi chết điếng khi thấy 1 thứ không ngờ tới

Tâm sự 20/12/2022 16:31

Khi đưa tay xuống dưới bụng Vi, tôi chợt khựng lại vì cái gì đó cộm ở tay. Nghĩ có con gì bò lên người vợ, tôi vội vàng bật điện lên. Để rồi tôi điếng người khi nhìn thấy thứ khiến mặt mày tôi nóng ran. Vi cũng vơ vội tấm chăn che cơ thể lại rồi ấp úng hỏi tôi bị làm sao?

Tôi từng yêu một cô gái nhưng nhanh chóng chia tay. Bởi cô ta sống quá thoáng, gặp nhau chỉ vài lần đã chủ động đòi XYZ. Thậm chí cách nói chuyện cũng sặc mùi 'tình ái', một người phụ nữ như thế, không biết đã qua tay bao nhiêu người rồi.

Thế nên lần đầu tiên gặp Vi, tôi đã thích ngay. Cô ấy ăn mặc kín cổng cao tường, tóc còn thắt bím, buộc sang hai bên nhìn vừa lạ mắt vừa ngây thơ. Cô ấy xin vào làm ở công ty tôi và tôi là người hướng dẫn. Sau vài lần nói chuyện, tôi càng khẳng định đây là một cô gái truyền thống, cô gái tôi đang tìm kiếm.

Tôi ra sức tấn công. Được vài tháng thì Vi nhận lời yêu. Yêu nhau một năm, chúng tôi chỉ hôn môi, ngoài ra tôi chưa từng được động tay động chân vào người Vi. Cô ấy thủ thân rất kĩ. Mỗi khi đi chơi cùng tôi, cô ấy đều lựa chọn những bộ quần áo kín kẽ.

Cách ăn nói của Vi cũng dịu dàng, kín đáo chứ không cười hô hố, ăn nói to lớn như những cô khác. Đặc biệt, chúng tôi rất hợp nhau khi nói về trinh tiết. Vi luôn khẳng định với tôi là cô ấy còn trinh, ngoài tôi ra, cô ấy còn chưa hôn ai.

Đêm tân hôn chuẩn bị cao trào, vừa đưa tay sờ bụng vợ, tôi bỗng thấy vật gì đó cộm vào tay, vội bật đèn lên tôi chết điếng khi thấy 1 thứ không ngờ tới - Ảnh 1
Cô ấy ăn mặc kín cổng cao tường, tóc còn thắt bím, buộc sang hai bên nhìn vừa lạ mắt vừa ngây thơ - Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, tôi háo hức, mong đợi vì cuối cùng cũng tìm được đúng người cần tìm. Chúng tôi vừa hợp nhau ở quan điểm sống, vừa hợp nhau ở khoản chăn gối nữa là cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Không ngờ, khi đưa tay xuống dưới bụng Vi, tôi chợt khựng lại vì cái gì đó cộm ở tay. Nghĩ có con gì bò lên người vợ, tôi vội vàng bật điện lên. Để rồi tôi điếng người khi nhìn thấy vết sẹo dài ngay phía trên vùng kín của cô ấy. Mặt mày tôi nóng ran. Vi cũng vơ vội tấm chăn che cơ thể lại rồi ấp úng hỏi tôi bị làm sao?

Vết sẹo ấy, tôi đã từng thấy ở chị gái mình. Đó là minh chứng cho việc sinh mổ của một người đàn bà. Như vậy là Vi đã từng có con. Tôi điên cuồng đập mạnh tay xuống giường rồi bỏ ra ngoài hút thuốc.

Đêm tân hôn chuẩn bị cao trào, vừa đưa tay sờ bụng vợ, tôi bỗng thấy vật gì đó cộm vào tay, vội bật đèn lên tôi chết điếng khi thấy 1 thứ không ngờ tới - Ảnh 2
Như vậy là Vi đã từng có con, tôi điên cuồng đập mạnh tay xuống giường rồi bỏ ra ngoài hút thuốc - Ảnh minh họa: Internet

Vi mặc áo vào, đi ra tìm tôi nhưng tôi hất cô ấy ra. Cô ấy khóc lóc nói rằng hồi nhỏ bị thương ở bụng, do không biết chăm sóc nên bị nhiễm trùng phải đi cắt rồi khâu lại nên bây giờ mới có vết sẹo dài như thế. Cô ấy còn bảo tôi phải động phòng mới biết được cô ấy là người thế nào?

Nhưng tôi thừa hiểu, màng trinh bây giờ vá rẻ lắm. Hơn nữa chỉ cần nhìn thấy vết sẹo, tôi đã thấy ghê sợ rồi thì làm sao động phòng? Tôi chán nản quá. Không lẽ mới cưới đã chia tay chỉ vì vết sẹo. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Nhờ chồng trông con, vài tiếng sau trở về thấy con nằm giữa nhà khóc tím tái mặt mày, nhìn qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ, tôi chết lặng với cảnh tượng bên trong rồi kiên quyết ly hôn

Nhờ chồng trông con, vài tiếng sau trở về thấy con nằm giữa nhà khóc tím tái mặt mày, nhìn qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ, tôi chết lặng với cảnh tượng bên trong rồi kiên quyết ly hôn

Tôi thương con tới bật khóc, vội vàng chạy vào ôm con rồi đạp tung cửa. Cả hai người đang tình tứ trên giường ngủ của chúng tôi. Chỉ hận không thể lao vào túm tóc tạt tai gã chồng bội bạc - người cha máu lạnh và ả đàn bà lẳng lơ kia.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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