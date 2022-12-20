Và rồi tôi gặp Đăng, trong một tình huống cũng chẳng khác ngôn tình là mấy. Tốt nghiệp cấp 3, tôi vào học một trường cao đẳng trong thành phố. Vì nhà ở ngoại thành nên hàng ngày tôi phải di chuyển một quãng đường khá xa để đi học. Ngày đó tôi đi học bằng xe buýt và chỉ đi 1 tuyến cố định nên thành ra quen mặt với cả lái xe lẫn soát vé. Đăng là người soát vé đó.

Nhà tôi có 2 chị em gái. Trong khi chị tôi cao ráo, xinh xắn và trắng trẻo thì tôi lại hoàn toàn ngược lại, đen đúa, mập ú và xấu xí. Vì vậy mà chị tôi càng quảng giao và có nhiều bạn bè bao nhiêu thì tôi lại càng thu mình và khép kín bấy nhiêu. Tôi hầu như chẳng có bạn nên hết giờ học tôi lại ôm máy tính để cày những bộ phim ngôn tình và mơ mộng một ngày sẽ được gặp hoàng tử của đời mình.

Đăng nói rằng thấy tôi hiền lành, giản dị chứ không ăn chơi như nhiều bạn sinh viên bây giờ nên anh rất quý. Còn tôi thì lại mến anh bởi sự bình dị, dễ gần và thật thà. Rồi một thời gian sau đó, anh rủ tôi đi chơi riêng và tỏ tình trong một quán cà phê cùng với bó hoa nhỏ. Tôi gật đầu đồng ý làm bạn gái anh.

Vì bản tính khá khép kín nên ban đầu Đăng có hỏi gì tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Thực ra đó cũng chỉ là những lời bâng quơ nên cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Dần dần trên những chuyến xe, chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều hơn, về đủ thứ chuyện trên đời. Sau khi đã trò chuyện được một thời gian thì anh xin số điện thoại và Facebook. Từ đó chúng tôi lại nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa.

Anh thú thật với tôi rằng mình đã qua một đời vợ, có một đứa con gái đang ở với mẹ. Lý do chia tay của họ là cô ấy chê anh thấp kém, đồng lương bèo bọt không đủ trang trải cuộc sống nên đã ôm con bỏ đi. Nghe xong tôi chẳng cảm thấy ghét bỏ mà lại còn muốn bù đắp cho anh nhiều hơn nữa. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng, nhất định chúng tôi sẽ phải lấy nhau và phải sống hạnh phúc để cô vợ cũ ấy sáng mắt ra.

Rồi cũng đến ngày tôi đưa anh về ra mắt gia đình mình. Nhưng trái lại với mong đợi của chúng tôi, mẹ tôi tỏ ra không ưng Đăng ra mặt. Bà cho rằng anh đang lợi dụng sự ngây thơ và cả tin của tôi chứ chẳng phải yêu đương gì. Hơn thế nữa bà còn bảo anh chẳng khác gì một thằng nghiện với vẻ ngoài gầy sạm, môi thâm, mắt lờ đờ. Rồi chuyện anh đã có một đời vợ lại càng khiến mẹ tôi phản đối. Bà cấm tôi tiếp tục yêu đương với anh.

Nhưng khi đó tôi hoàn toàn mù quáng và tin tưởng vào cái gọi là tình yêu đích thực của đời mình. Tôi nói với mẹ rằng, nếu bố mẹ cứ tiếp tục ngăn cấm tôi thì cả đời này tôi sẽ không yêu ai nữa, không lấy chồng và oán hận họ suốt đời. Tôi cứ thế lao vào chuyện yêu đương với Đăng bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ. Rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến, tôi có bầu. Đến nước này thì bố mẹ đành phải tổ chức làm đám cưới cho tôi.

Rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến, tôi có bầu. Đến nước này thì bố mẹ đành phải tổ chức làm đám cưới cho tôi - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu khi mới lấy chồng, vì chưa có việc làm nên tôi chỉ quanh quẩn ở nhà và lo chuyện cơm nước. Đến lúc này, Đăng mới lộ rõ bản chất của mình chứ chẳng còn là Đăng nhỏ nhẹ, dễ gần như ngày nào. Anh cục cằn, hung hãn, luôn miệng mắng chửi tôi là đồ ăn bám, đồ vô dụng. Không chịu được nên bất chấp việc mang bầu, tôi xin đi làm công nhân cho một xưởng may gần nhà.

Nhưng sự đời vốn trớ trêu. Tôi có việc làm thì chồng tôi lại bị sa thải. Anh kể với tôi rằng công ty cắt giảm nhân sự, trong đó có anh. Cứ tưởng ở nhà thì Đăng sẽ phụ giúp tôi việc nhà cửa cơm nước nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Anh đi chơi nhiều hơn, lấy tiền của tôi nhiều hơn và tối nào cũng rất muộn mới về.

Nghĩ anh dính vào gái gú hay cờ bạc gì nên có lần tôi đã quyết tâm đòi chồng dẫn đi chơi cùng. Hôm đó anh bảo đi sinh nhật bạn và đúng là sinh nhật thật. Đến nhà bạn anh thì ở đó có khá đông bạn bè của anh và chủ yếu là nam nên tôi yên tâm về nhà.

Hôm sau Đăng lại bảo đi sinh nhật bạn nên tôi không thể không nghi ngờ. Nhưng lần này tôi không đòi đi cùng chồng mà nhờ một đứa em họ chở đi theo sau. Anh vẫn đến nhà người bạn hôm qua nhưng chỉ vào khoảng 10 phút thì lên xe máy đi ra một bãi vắng cách đó không xa. Đứng từ xa, tôi nhìn thấy 4,5 người đang vật vạ trong cơn phê ma túy và chồng tôi vào nhập cuộc cùng họ.

Mang cả bụng bầu, tôi chạy xe về nhà ngoại ôm mẹ, vừa khóc vừa kể hết sự việc - Ảnh minh họa: Internet

Tôi như chết điếng khi nhìn thấy cảnh đó. Không thể nán lại thêm nữa, tôi quay trở về nhà và ngay lập tức gọi cho người lái xe cùng tuyến với anh năm nào để hỏi về lý do Đăng bị nghỉ việc. Đúng như tôi nghi ngờ, anh bị phát hiện nghiện ma túy nên đã bị sa thải. Mang cả bụng bầu, tôi chạy xe về nhà ngoại ôm mẹ, vừa khóc vừa kể hết sự việc.

Bố me tôi khuyên tôi hãy ly dị và về nhà, bố mẹ sẽ giúp đỡ tôi sinh đẻ và chăm con. Nhưng nếu ly dị thì đứa con trong bụng tôi sẽ sinh ra và lớn lên mà không có bố bên cạnh. Lý trí thì bảo nghe lời bố mẹ nhưng con tim lại bảo quay về nhà chồng để khuyên nhủ anh cai nghiện. Thực sự tôi đang rất rối bời và không biết phải làm gì nữa.