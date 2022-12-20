Ra trường, chúng tôi xin vào làm ở hai công ty khác nhau. Tôi làm kế toán, anh làm mảng marketing. Lương cả hai cộng lại cũng đủ tiêu dùng ở đất thành phố. Thêm 3 năm dành dụm, chúng tôi mới nghĩ đến chuyện kết hôn.

Tôi và chồng yêu nhau từ hồi học đại học. Chuyện tình của chúng tôi gắn liền với những ngày tháng khổ cực, ăn mì tôm qua bữa, đi học trên chiếc xe đạp cà tàng. Đôi lần chúng tôi cãi nhau, cũng dọa dẫm chia tay nhưng rồi không ai buông tay được.

Tôi có bầu ngay sau 1 tháng kết hôn. Đứa bé bị dọa sảy nên tôi nghỉ làm không lương để dưỡng thai. Bù lại, công việc của chồng tôi lên như diều gặp gió. Hàng tháng anh đem về cho tôi mấy chục triệu đồng kể cả lương, thưởng. Anh còn bảo tôi xin nghỉ luôn, anh đủ sức nuôi mẹ con tôi. Nhưng tôi không chịu, tôi không muốn mang tiếng ăn bám chồng.

Trải qua nhiều sóng gió, nhiều trắc trở như thế, tôi đã nghĩ chúng tôi sinh ra là cho nhau. Ngày cưới, tôi và anh đeo nhẫn vào tay nhau mà cùng rơi nước mắt. Gia đình hai bên, bạn bè cũng mừng thay cho kết thúc có hậu của chúng tôi.

Hàng ngày tôi chỉ ăn, nghỉ nên người nhanh chóng "phì" ra. Mang thai, sinh con xong, tôi vẫn tăng đến 10 kí so với thời con gái. Dù rất muốn lấy lại vóc dáng nhưng tôi vẫn phải ăn uống đủ chất để có sữa cho con bú. Thế là tôi lại tăng cân không kiểm soát được. Hiện tại, tôi đang nặng 78 kí, cơ thể nặng nề, ngấn mỡ, bụng rạn chi chít.

Chồng tôi vẫn đi làm, về nhà bế con, chăm con. Tôi hay hỏi anh có thấy chán vợ không? Anh cười cười không nói gì. Dù béo lên nhưng tôi vẫn cố gắng ăn mặc phù hợp, cũng không bao giờ để mùi nước tiểu, mùi sữa của con ám lên người. Tôi sợ bị chê béo ú, hôi hám. Tôi cũng định khi nào con tròn 6 tháng, tôi đi làm lại thì sẽ đi tập thể thao lấy lại vóc dáng.

Thật không ngờ, tôi chưa kịp thực hiện thì đã phát hiện ra bí mật của chồng. Hai hôm trước, anh hút thuốc rồi để quên bao thuốc ở nhà vệ sinh. Chồng tôi vẫn luôn có sở thích vào nhà vệ sinh, mở quạt rồi ngồi hút thuốc, xem đấu võ đài trong nhà vệ sinh. Tôi vẫn hay nói anh có sở thích sao mà "kỳ quặc" nhất thế gian. Anh nói nhà vệ sinh là nơi bình yên nhất.

Tôi vẫn hay nói anh có sở thích sao mà "kỳ quặc" nhất thế gian. Anh nói nhà vệ sinh là nơi bình yên nhất - Ảnh minh họa: Internet

Cho đến hôm ấy, tôi thấy anh để quên bao thuốc lá trên kệ để giấy vệ sinh. Tôi mở ra xem bao thuốc còn hay hết để vứt đi. Và tôi chết điếng khi thấy trong bao thuốc lá chỉ có vài điếu thuốc, còn lại là mấy cái bao cao su. Tôi mở ra đếm thử, tổng cộng là 2 bao còn nguyên và 1 vỏ bao.

Cầm hộp thuốc, tôi tần ngần. Từ khi sinh con đến giờ, tôi và chồng chưa quan hệ lại với nhau. Như thế chỉ có thể là anh đi ăn vụng bên ngoài hoặc đã ngoại tình. Suốt 2 hôm nay, tôi cứ như người trên mây, không làm việc gì nên hồn được. Tôi sốc quá. Giờ tôi có nên đối chất một trận với chồng rồi đưa ra quyết định cuối cùng không? Tôi thấy chông chênh, hoang mang quá.