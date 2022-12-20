Chồng có sở thích vào nhà vệ sinh mở quạt rồi hút thuốc, hôm nọ thấy anh để quên bao thuốc trên kệ giấy, tôi mở ra xem còn hay hết để vứt thì chết lặng khi nhìn thấy thứ bên trong

Tâm sự 20/12/2022 15:27

Tôi vẫn hay nói anh có sở thích sao mà "kỳ quặc" nhất thế gian. Anh nói nhà vệ sinh là nơi bình yên nhất. Cho đến hôm ấy, tôi thấy anh để quên bao thuốc lá trên kệ để giấy vệ sinh. Tôi mở ra xem bao thuốc còn hay hết để vứt đi. Và tôi chết điếng khi thấy trong bao thuốc lá chỉ có vài điếu thuốc, còn lại là...

Tôi và chồng yêu nhau từ hồi học đại học. Chuyện tình của chúng tôi gắn liền với những ngày tháng khổ cực, ăn mì tôm qua bữa, đi học trên chiếc xe đạp cà tàng. Đôi lần chúng tôi cãi nhau, cũng dọa dẫm chia tay nhưng rồi không ai buông tay được.

Ra trường, chúng tôi xin vào làm ở hai công ty khác nhau. Tôi làm kế toán, anh làm mảng marketing. Lương cả hai cộng lại cũng đủ tiêu dùng ở đất thành phố. Thêm 3 năm dành dụm, chúng tôi mới nghĩ đến chuyện kết hôn.

Trải qua nhiều sóng gió, nhiều trắc trở như thế, tôi đã nghĩ chúng tôi sinh ra là cho nhau. Ngày cưới, tôi và anh đeo nhẫn vào tay nhau mà cùng rơi nước mắt. Gia đình hai bên, bạn bè cũng mừng thay cho kết thúc có hậu của chúng tôi.

Chồng có sở thích vào nhà vệ sinh mở quạt rồi hút thuốc, hôm nọ thấy anh để quên bao thuốc trên kệ giấy, tôi mở ra xem còn hay hết để vứt thì chết lặng khi nhìn thấy thứ bên trong - Ảnh 1
Ngày cưới, tôi và anh đeo nhẫn vào tay nhau mà cùng rơi nước mắt, gia đình hai bên, bạn bè cũng mừng thay cho kết thúc có hậu của chúng tôi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có bầu ngay sau 1 tháng kết hôn. Đứa bé bị dọa sảy nên tôi nghỉ làm không lương để dưỡng thai. Bù lại, công việc của chồng tôi lên như diều gặp gió. Hàng tháng anh đem về cho tôi mấy chục triệu đồng kể cả lương, thưởng. Anh còn bảo tôi xin nghỉ luôn, anh đủ sức nuôi mẹ con tôi. Nhưng tôi không chịu, tôi không muốn mang tiếng ăn bám chồng.

Hàng ngày tôi chỉ ăn, nghỉ nên người nhanh chóng "phì" ra. Mang thai, sinh con xong, tôi vẫn tăng đến 10 kí so với thời con gái. Dù rất muốn lấy lại vóc dáng nhưng tôi vẫn phải ăn uống đủ chất để có sữa cho con bú. Thế là tôi lại tăng cân không kiểm soát được. Hiện tại, tôi đang nặng 78 kí, cơ thể nặng nề, ngấn mỡ, bụng rạn chi chít.

Chồng tôi vẫn đi làm, về nhà bế con, chăm con. Tôi hay hỏi anh có thấy chán vợ không? Anh cười cười không nói gì. Dù béo lên nhưng tôi vẫn cố gắng ăn mặc phù hợp, cũng không bao giờ để mùi nước tiểu, mùi sữa của con ám lên người. Tôi sợ bị chê béo ú, hôi hám. Tôi cũng định khi nào con tròn 6 tháng, tôi đi làm lại thì sẽ đi tập thể thao lấy lại vóc dáng.

Thật không ngờ, tôi chưa kịp thực hiện thì đã phát hiện ra bí mật của chồng. Hai hôm trước, anh hút thuốc rồi để quên bao thuốc ở nhà vệ sinh. Chồng tôi vẫn luôn có sở thích vào nhà vệ sinh, mở quạt rồi ngồi hút thuốc, xem đấu võ đài trong nhà vệ sinh. Tôi vẫn hay nói anh có sở thích sao mà "kỳ quặc" nhất thế gian. Anh nói nhà vệ sinh là nơi bình yên nhất.

Chồng có sở thích vào nhà vệ sinh mở quạt rồi hút thuốc, hôm nọ thấy anh để quên bao thuốc trên kệ giấy, tôi mở ra xem còn hay hết để vứt thì chết lặng khi nhìn thấy thứ bên trong - Ảnh 2
Tôi vẫn hay nói anh có sở thích sao mà "kỳ quặc" nhất thế gian. Anh nói nhà vệ sinh là nơi bình yên nhất - Ảnh minh họa: Internet

Cho đến hôm ấy, tôi thấy anh để quên bao thuốc lá trên kệ để giấy vệ sinh. Tôi mở ra xem bao thuốc còn hay hết để vứt đi. Và tôi chết điếng khi thấy trong bao thuốc lá chỉ có vài điếu thuốc, còn lại là mấy cái bao cao su. Tôi mở ra đếm thử, tổng cộng là 2 bao còn nguyên và 1 vỏ bao.

Cầm hộp thuốc, tôi tần ngần. Từ khi sinh con đến giờ, tôi và chồng chưa quan hệ lại với nhau. Như thế chỉ có thể là anh đi ăn vụng bên ngoài hoặc đã ngoại tình. Suốt 2 hôm nay, tôi cứ như người trên mây, không làm việc gì nên hồn được. Tôi sốc quá. Giờ tôi có nên đối chất một trận với chồng rồi đưa ra quyết định cuối cùng không? Tôi thấy chông chênh, hoang mang quá.

 

 

Trót lên giường với cô giúp việc khiến cô ấy mang thai khi vợ đi công tác, tôi ân hận tột cùng, nào ngờ tất cả chỉ là kế hoạch ‘thiên tài’ của người vợ mà tôi hết mực tôn thờ

Trót lên giường với cô giúp việc khiến cô ấy mang thai khi vợ đi công tác, tôi ân hận tột cùng, nào ngờ tất cả chỉ là kế hoạch ‘thiên tài’ của người vợ mà tôi hết mực tôn thờ

Thật kinh khủng. Từ trước đến nay tôi biết em luôn là người phụ nữ quyết đoán và có sẵn kế hoạch cho mọi việc trong cuộc đời mình. Tuy vậy tôi chưa từng nghĩ rằng cũng có ngày tôi lại trở thành con rối trong tay để em mặc sức điều khiển.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 49 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy