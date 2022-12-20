Chê vợ sau sinh như 'nái sề', chồng kiếm cớ đi công tác 4 tháng, kết thúc chuyến đi trở về, vừa mở cửa anh đứng chết trân tại chỗ

Tâm sự 20/12/2022 14:26

4 tháng sau, chồng tôi theo đúng lịch kết thúc chuyến công tác trở về. Tôi mở cửa cho anh với nụ cười tươi tắn đón chào chồng về nhà. Nhưng chồng tôi cứ đứng sững ở cửa nhìn tôi mà không thể cất bước nổi. Mãi sau anh mới lắp bắp: ‘Sao… nhìn em khác quá…’.

“Thời gian mang bầu, vì quan điểm sai lầm càng ăn nhiều càng tốt cho con nên tôi bị tăng cân quá mức. Sinh con xong mà tôi vẫn nặng tới 65kg nhưng vẫn không dám giảm cân vì sợ chất lượng sữa cho con bú bị ảnh hưởng. Chồng tôi còn nửa đùa nửa thật nói tôi là nái sề. Tuy nhiên tôi biết anh ấy chán thật vì từ khi mang bầu đến lúc con được 5 tháng mà chồng tôi vẫn không hề động vào vợ.

Đợt đó anh đột nhiên bảo sẽ đi công tác 4 tháng. Chỉ có hai mẹ con ở nhà khiến tôi rất lo lắng và bất an. Nhưng chồng giải thích công việc không thể hoãn được, cũng may con tôi đã lên 5 tháng nên hai mẹ con có thể tự xoay sở với nhau.

Ai ngờ hôm sau tôi tình cờ đọc được tin nhắn của anh với người bạn thân. Anh bảo vì chán vợ xuống sắc thậm tệ sau sinh nên đành đi công tác cho bận rộn, mệt mỏi mà quên đi, nếu không anh sợ bản thân sẽ sa ngã mất. Đọc những lời chia sẻ của anh với bạn mà tôi vừa vui cũng vừa buồn. Vui vì anh vẫn biết giữ mình không phản bội vợ con. Nhưng không thể không buồn vì anh lại chán vợ tới mức đi công tác để không phải nhìn thấy cô vợ béo ú, sồ sề. Tôi xấu xí và cực khổ cũng là vì ai?

Sau đó tôi không hề đề cập với anh về cuộc nói chuyện thiếu tôn trọng vợ đó. Thú thực là đến chính mình soi gương tôi còn thấy chán bản thân nữa là chồng. Trong lòng tôi đã hiểu ra nhiều điều và quyết tâm phải thay đổi.

 

Chê vợ sau sinh như 'nái sề', chồng kiếm cớ đi công tác 4 tháng, kết thúc chuyến đi trở về, vừa mở cửa anh đứng chết trân tại chỗ - Ảnh 1
Đọc những lời chia sẻ của anh với bạn mà tôi vừa vui cũng vừa buồn - Ảnh minh họa: Internet

4 tháng sau, chồng tôi theo đúng lịch kết thúc chuyến công tác trở về. Tôi mở cửa cho anh với nụ cười tươi tắn đón chào chồng về nhà. Nhưng chồng tôi cứ đứng sững ở cửa nhìn tôi mà không thể cất bước nổi. Mãi sau anh mới lắp bắp: ‘Sao… nhìn em khác quá…’. Dù thái độ ngạc nhiên thắc mắc nhưng nhìn ánh mắt bừng sáng và vui vẻ của anh thì tôi biết anh rất hài lòng về sự thay đổi của vợ. Đúng là tôi đã hoàn toàn lột xác sau 4 tháng xa chồng.

Đầu tiên tôi yêu cầu chồng gửi nhiều tiền hơn về nhà. Tôi dùng số tiền đó thuê người giúp việc ban ngày. Có người trông con, tôi rảnh rang tập tành giảm cân và chế biến những bữa ăn để vẫn đủ sữa cho con bú nhưng lại không tăng cân. Có người đỡ đần trông con và việc nhà, tôi có thời gian chăm chút chính mình hơn. Tôi gầy đi, đẹp lên và tươi vui phơi phới.

Tôi cũng mua nhiều quần áo, váy vóc và mỹ phẩm tốt hơn. Tất nhiên là bằng tiền của chồng. Với những yếu tố đó thì chuyện tôi lột xác là điều hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa gái một con mà, thậm chí nhìn tôi còn đằm thắm và mặn mà hơn cả thời con gái rất nhiều. Soi mình vào gương, tôi thấy yêu đời và hạnh phúc hơn hẳn.

Chê vợ sau sinh như 'nái sề', chồng kiếm cớ đi công tác 4 tháng, kết thúc chuyến đi trở về, vừa mở cửa anh đứng chết trân tại chỗ - Ảnh 2
Soi mình vào gương, tôi thấy yêu đời và hạnh phúc hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Trước đây tôi thường cố gắng hết sức để tiết kiệm tiền cho chồng. Tôi nghỉ việc từ khi mang thai, không có thu nhập nên không muốn lãng phí những đồng tiền chồng vất vả làm ra.

Nhưng sau đó tôi mới nhận ra suy nghĩ của mình rất sai lầm. Tôi không hề chi tiêu lãng phí, tôi chỉ tiêu xài đúng như những gì mình đáng được nhận mà thôi. Và rõ ràng dù tôi có tiêu nhiều tiền hơn thì chồng vẫn vui vẻ khi thấy vợ xinh đẹp, tươi tắn. Trước đó tôi tiết kiệm tiền cho anh thật đấy mà anh vẫn chán nản, đâu có hân hoan vui sướng chút nào.

Và tôi cũng quyết định rồi, khi con được 1 tuổi tôi sẽ đi làm lại, đồng thời thuê người giúp việc toàn thời gian. Phụ nữ hạnh phúc yên vui hay khổ sở, ấm ức cũng là do suy nghĩ và cách làm của chính mình mà ra. Cứ phải đòi hỏi đúng quyền lợi mình đáng được hưởng và lo cho bản thân mình trước tiên, người khác mới trân trọng và yêu thương mình được!”.

Thiết nghĩ Nhàn suy nghĩ không hề sai. Không ai có thể chăm sóc và nâng niu bản thân tốt hơn chính mình. Phụ nữ dù ở nhà chăm con thì cũng có đóng góp lớn cho gia đình, cô ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp. Đừng tự ti vì mình chẳng làm ra tiền hay cố gắng tiết kiệm quá mức cho chồng, đó là điều không cần thiết, thậm chí còn lợi bất cập hại.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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