Bị ép cưới lão đại gia để cứu gia đình, đêm tân hôn tôi phát điên vì hàng loạt những vị khách kì 'không mời' túc trực bên cạnh

Nhiên chẳng buồn quan tâm đến mặt mũi chú rể ra sao, nhà giàu sang đến cỡ nào, cứ đến ngày, đến giờ cô sẽ ngoan ngoãn trở thành vợ người ta thôi. Đúng như những gì người ngoài đồn đoán, Nhiên trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, dát trên người toàn vàng nhưng cô lại chẳng nở nổi 1 nụ cười tươi. Khi cô dâu được đón vào lễ đường mới là lúc Nhiên chính thức nhập tâm được mặt chú rể. Ai ngờ, ông ta nhìn cũng không đến mức quá tệ như mấy vị đại gia lắm tiền, bụng phệ, mặt nhăn nheo như trong truyền thuyết.

Đứng trước nguy cơ há sản, bố mẹ Nhiên muốn cô lấy 1 đại gia ngoài 40 tuổi, chưa từng lấy vợ và nghe nói ông ta có phần hâm hâm. Nhưng điều quan trọng nhất, chỉ có ông ta mới giúp gia đình cô thoát khỏi khủng hoảng lúc này. Nhiên chấp nhận, chỉ tấm thân nhỏ bé mà cứu được bao nhiêu con người, sao không đáng chứ?

Người giúp việc nhà chồng đã chuẩn bị sẵn cho cặp đôi tân lang, tân nương 1 không gian thơ mộng. Nhưng căn biệt thự rộng lớn ngỡ chỉ mình chồng Nhiên là chủ này bỗng dưng lại xuất hiện thêm vài nhân vật “không mời”.

Cái đêm mà mọi cô dâu mới đều mong chờ nhưng riêng Nhiên thì không cuối cùng cũng đã đến. Lão bước vào phòng, bắt đầu màn chào hỏi làm quen để cô vợ mới bớt sợ hãi. Nói chuyện được 1 lúc, Nhiên thấy chồng cô cũng không quá kinh khủng như những gì mà cô tưởng tượng.

Đầu tiên là phải kể đến sự góp mặt của mẹ chồng cô. Bà bảo con trai bà là độc tôn, độc đinh, giờ này mới lấy vợ cũng chỉ vì mải làm ăn, phấn đấu cho sự nghiệp. Và giờ phút bà mong chờ suốt mấy chục năm qua bà sẽ không thể bỏ lỡ.

Tiếp theo đến là bác sĩ riêng của chồng Nhiên. Nghe nói từ bé anh ta có triệu chứng sợ bóng tối, sợ không gian hẹp sau cú sốc tâm lý gia đình. Và cuối cùng là cả dàn hầu cận chuẩn bị sẵn đồ ăn đêm, phục vụ 24/24 chỉ cần ông chủ gọi là có mặt. Dịch vụ có thể nói là không kém gì khách sạn 5 sao. Thôi thì làm vợ nhà giàu Nhiên cũng đành chịu vậy nhưng sự bất tiện này đâu chỉ dừng lại ở màn “điểm danh”.

Suốt cả đêm, cứ 1 tiếng 1 lần hết mẹ chồng gọi căn dặn mấy vấn đề tế nhị rồi lại đến bác sĩ đưa thuốc, người giúp việc mang đồ ăn lên. 3 giờ sáng, Nhiên mệt rũ cả người vì ông chồng kì dị để điện sáng khiến cô không sao ngủ nổi. Cũng may mà cô đã giao hẹn ngay từ đầu đêm nay lão sẽ phải để cô nghỉ ngơi sau mấy ngày lo đám cưới.

3 giờ sáng, Nhiên mệt rũ cả người vì ông chồng kì dị để điện sáng khiến cô không sao ngủ nổi - Ảnh minh họa: Internet

7 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo làm Nhiên tỉnh giấc. Là mẹ chồng cô gọi hỏi con trai “kết quả” đêm qua và giục nhắc vợ chồng Nhiên xuống ăn sáng. 1 đêm tân hôn thật đặc biệt khi đến cái chạm tay vợ chồng họ cũng không có.

“Xin lỗi em vì sự bất tiện đêm qua. Chắc với em sẽ còn nhiều điều bỡ ngỡ lắm đấy. Đừng lo, anh sẽ giúp em”, lão nhìn Nhiên cười hiền.

Dù có vài nếp nhăn trên trán nhưng công bằng mà nói lão đẹp đúng chuẩn quý ông. Thì ra, chồng nhiên chẳng phải người hâm dở gì cả mà do lão sinh ra trong 1 gia đình quá khắt khe, là người thừa kế 1 tập đoàn lớn, chuyện tình cảm cá nhân lão cũng chẳng được quyết định. Vậy là sau nhiều lần bị mẹ cấm đoán, lão quyết tâm ế đến giờ.

“Thực ra, mẹ anh không biết chuyện gia đình em đang gặp khó khăn về tài chính. Vì nếu biết, bà ấy sẽ không để anh lấy em. Anh sẽ cho em xem cái này, rồi em sẽ biết lý do em đứng ở đây ngày hôm nay”, lão nhấp ngụm cafe, thong dong nhìn vợ cười ẩn ý.

Nhiên đọc mảnh giấy hơi sờn mép mà lão đưa, đó là nét chữ của cô mà. Cách đây 5 năm về trước, trong 1 lần đi phân luồng giao thông cùng đội tình nguyện trường Đại học, Nhiên đã vô tình làm gãy chiếc gương của 1 xe ô tô đắt tiền. Không thấy chủ đến giải quyết, Nhiên viết mấy chữ kèm số điện thoại dắt vào xe. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ chủ nhân của chiếc ô tô ấy bây giờ lại là chồng Nhiên của hiện tại. Anh ta lại còn đơn phương theo dõi cô từng ấy năm liền mà không thèm lộ mặt nữa chứ. Phải chăng là định mệnh?