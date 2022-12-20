Bao nhiêu năm nay tôi sống một lòng một dạ với anh, vậy mà anh lại đền đáp lại cho tôi như thế, tôi có nên tha thứ không, tôi thật sự không cam tâm, tôi nên làm gì bây giờ đây?

Vợ chồng tôi cưới nhau gần chục năm, có hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Kinh tế gia đình ổn định. Ngày trước mới kết hôn, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng hiền lành lắm, thương con thương cháu, tôi sinh 2 con, cũng may có mẹ đỡ đần nếu không thật không biết xoay sở ra sao. Hai vợ chồng đi làm, tiết kiệm bao nhiêu năm cũng được gần 1 tỷ, cách đây nửa năm, chú út lấy vợ nên chúng tôi ra ngoài ở vì nhà hơi chật chội. Vợ chồng tôi một căn chung cư ở ngoại thành, còn dư được một ít cũng may làm vừa đủ sắm nội thật. Tôi cảm thấy rất hài lòng vì trước mắt mọi thứ đều rất ổn định.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như nhiều cặp vợ chồng khác. Tôi yêu và tin chồng, anh cũng chưa bao giờ làm gì khiến tôi thấy buồn hay thất vọng, nghi ngờ gì. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, chồng về cầu xin tôi rồi thanh minh này nọ. Tôi đau khổ lắm, giờ phải làm sao đây? - Ảnh minh họa: Internet Cho đến một ngày, lúc ấy cũng tầm 8 giờ tối, ăn cơm xong chồng bảo đi chơi. Tôi chẳng để ý gì, tự dưng nghĩ ra ít đồ cần mua nên chạy theo chồng. Ai ngờ vừa mở cửa, tôi choáng nặng khi thấy chồng vừa lách vào nhà cô hàng xóm. Cô ta cũng chơi với vợ chồng tôi, là mẹ đơn thân.

Máu ghen bốc lên. Tôi cố nhẫn nhịn chờ mấy phút rồi gõ cửa, vừa mở cái tôi xông vào. Cô ta còn đang cài lại khuy áo, chắc vội vã quá nên còn cài lệch, cúc trên cúc dưới, cửa tủ quần áo thì rung bần bật. Tôi mở ra, chồng mếu máo, sợ hãi quỳ xuống xin lỗi. Tôi cho anh ta cái tát rồi bỏ ra ngoài. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, chồng về cầu xin tôi rồi thanh minh này nọ. Tôi đau khổ lắm, giờ phải làm sao đây? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh như này cả. Bao nhiêu năm nay tôi sống một lòng một dạ với anh, vậy mà anh lại đền đáp lại cho tôi như thế, tôi có nên tha thứ không, tôi thật sự không cam tâm, tôi nên làm gì bây giờ đây?

Cưới hơn 2 tuần vợ không cho động vào người, đêm nào cô ấy cũng ngủ mơ rồi khóc nấc lên, thương vợ tôi gặng hỏi thì bí mật kinh hoàng đằng sau khiến tôi nghẹn đắng Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao đêm nào vợ cũng khóc và bí mật khủng khiếp mà 1 mình vợ phải chịu suốt quãng thời gian qua. Tôi chỉ thầm ước mình biết mọi chuyện sớm hơn. Từ nay trở đi tôi sẽ luôn cố gắng khiến cho vợ có cảm giác an toàn khi ở bên mình...

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