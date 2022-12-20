Chạm mặt 'mối tình đầu' của chồng ở chỗ khám thai, chưa kịp làm gì thì thứ trên tay cô ấy khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự 20/12/2022 09:34

Như thường lệ, tôi đến phòng khám quen thuộc để khám thai. Vừa đến nơi, tôi khá giật mình khi gặp cô gái tình đầu của anh cùng đi khám thai. Tôi tưởng cô ấy còn chưa kết hôn cơ. Nhìn bụng thế kia thì chắc cũng kém thai trong bụng tôi khoảng 1 tháng.

27 tuổi, tôi gặp được người đàn ông của đời mình trong một lần đi hiến máu tình nguyện. Công ty tôi và công ty anh cùng tổ chức đi hiến máu một đợt, hai đứa lại tình cờ thuộc nhóm máu hiếm nên chủ động bắt chuyện với nhau. 

Anh bằng tuổi tôi nhưng trông trẻ nhiều hơn tuổi. Khi chúng tôi hẹn hò với nhau, nhiều bạn bè còn trêu đùa rằng trông chúng tôi như 2 chị em vậy. Nói vậy chứ anh rất chiều chuộng tôi dù đôi lúc hai đứa có cãi vã vì mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt. Yêu nhau được gần một năm thì chúng tôi về chung một nhà. 

Bố mẹ anh đều là người làm kinh doanh. Họ có một tiệm cầm đồ và một nhà nghỉ hiện đang hoạt động khá tốt. Tôi cũng chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với bố mẹ chồng trước khi kết hôn, chỉ biết rằng ông bà là người khá tín. 

Chúng tôi sống cùng mảnh đất với gia đình chồng nhưng được ở nhà riêng nên nhìn chung va chạm giữa con dâu với gia đình chồng cũng được hạn chế. Hàng ngày chúng tôi chỉ ăn chung bữa tối với bố mẹ còn đâu đều là ở nhà riêng. Cưới được vài tháng bố mẹ chồng tôi đã giục chuyện có con. Chuyện là tôi có tiêm vài mũi vắc xin nên phải kiêng trong một thời gian song bố mẹ không biết nên cũng lo. Tôi thì chỉ đơn giản nghĩ con cái là lộc trời cho, càng vội càng không có được. 

Chạm mặt 'mối tình đầu' của chồng ở chỗ khám thai, chưa kịp làm gì thì thứ trên tay cô ấy khiến tôi nghẹn đắng - Ảnh 1
Anh bằng tuổi tôi nhưng trông trẻ nhiều hơn tuổi, khi chúng tôi hẹn hò với nhau, nhiều bạn bè còn trêu đùa rằng trông chúng tôi như 2 chị em vậy - Ảnh minh họa: Internet

Hơn một năm sau ngày cưới, tôi vẫn chưa có bầu. Mẹ chồng tôi tìm mua cho đủ thứ thuốc bổ để mong nhà nhanh có cháu. Tôi thấy chồng bảo trước đây nhà anh có đi xem bói nhiều lần, thầy đều phán sau này vận của gia đình sẽ phất lên bất ngờ sau khi có cháu đích tôn. 

Ơn trời! Cuối cùng niềm vui cũng đã đến sau một thời gian dài cố gắng của cả hai vợ chồng. Cả gia đình hai bên nội ngoại chúng tôi đều rất vui, riêng bố mẹ chồng tôi thì đặc biệt tò mò giới tính của bé. 

Khi cái thai được 12 tuần, tôi đi siêu âm và được bác sĩ mừng rỡ thông báo đó là một nàng công chúa. Tôi vẫn luôn ao ước có một cô con gái nên khi nghe được kết quả như vậy thì mừng lắm. Tôi cảm nhận được rõ bé con trong bụng mình cũng cảm nhận được hết những cảm xúc đó. 

Thế nhưng trái với tưởng tượng của tôi, chồng tôi và bố mẹ anh lại không vui vẻ mấy khi biết cái thai trong bụng tôi là con gái. Tôi từng nghe anh nói chuyện bố mẹ luôn mong chờ một đứa cháu đích tôn nhưng không nghĩ mọi thứ lại nghiêm trọng đến vậy. Tôi tự trấn an mình rằng tất cả chỉ là vì tôi đang mang thai nên suy nghĩ có phần quá nhạy cảm. 

Khoảng 2 tháng sau đó, tôi có tình cờ gặp một cô gái trông rất lạ đang được bố mẹ chồng tôi nắm tay trò chuyện rất vui vẻ. Tôi hỏi chồng thì anh chỉ ậm ờ rồi nói rằng đó là bạn cũ của anh. Sau này tôi mới biết, đó chính là mối tình đầu của anh và từng được gia đình rất ủng hộ. 

Chạm mặt 'mối tình đầu' của chồng ở chỗ khám thai, chưa kịp làm gì thì thứ trên tay cô ấy khiến tôi nghẹn đắng - Ảnh 2
Như thường lệ, tôi đến phòng khám quen thuộc để khám thai, vừa đến nơi, tôi khá giật mình khi gặp cô gái tình đầu của anh cùng đi khám thai - Ảnh minh họa: Internet

Không biết có phải do nhạy cảm quá không mà tôi cảm nhận bố mẹ chồng tôi vui vẻ hẳn sau buổi gặp gỡ đó. Ông bà cũng không còn nhắc đến chuyện tôi sắp sinh con gái hay chuyện phải sinh tiếp bao giờ được cháu trai thì thôi. Cho đến một ngày, khi đang một mình đi khám thai, tôi mới biết được sự thật đằng sau tất cả. 

Như thường lệ, tôi đến phòng khám quen thuộc để khám thai. Vừa đến nơi, tôi khá giật mình khi gặp cô gái tình đầu của anh cùng đi khám thai. Tôi tưởng cô ấy còn chưa kết hôn cơ. Nhìn bụng thế kia thì chắc cũng kém thai trong bụng tôi khoảng 1 tháng.  

Khi trong đầu tôi còn đang băn khoăn đầy những câu hỏi thì thứ cô gái ấy cầm trên tay khiến tôi thật sự giật mình. Đó không phải là chiếc thẻ visa tôi tự chọn ảnh để in cho chồng đó sao? Người yêu cũ của chồng tôi đang khám thai và thanh toán bằng thẻ của chồng tôi. Trước đó cô ta còn đến nhà chồng tôi rồi tay bắt mặt mừng nói chuyện với bố mẹ chồng tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

"Chào chị! Em mới chuyển đến phòng khám này. Từ giờ cũng là người nhà rồi nên cũng phải chào nhau một tiếng cho phải phép chứ nhỉ. Bé của chị nặng bao nhiêu rồi, có hay đạp không? Thằng bé nhà em trộm vía nghịch giống bố quá!". 

Câu nói của cô ta có nghĩa là gì? Vì sao lại nói tôi và cô ta là người chung một nhà? Có điều gì tất cả đang giấu tôi sao? 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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