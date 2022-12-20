Ngày biết chồng ngoại tình, Hải cũng như bao người phụ nữ khác, đau đớn tủi hổ và cố gắng tìm cách níu kéo chồng về với tổ ấm. 2 đứa con vẫn còn quá nhỏ để chúng phải mồ côi cha. Nhưng Hải càng nhún nhường cô bồ của Quang càng được nước lấn tới. Cô ta còn ngang nhiên đến nhà thách thức chị.

Cái tát của Quang như giọt nước tràn ly khiến Hải không tài nào có thể nhịn nổi nữa. 2 đứa con, 6 năm hôn nhân cuối cùng cô vẫn thất bại trước một con bé sinh viên mặt non choẹt. Nếu phải người tử tế thì cô cũng vác chồng cho không luôn nhưng con bé này lại chuyên đi cặp với những gã đàn ông có vợ, bòn rút tiền bạc như vậy thì chẳng thể nào chấp nhận được.

Chỉ mới buông vài lời xúc phạm "kẻ thứ 3" câu chuyện đến tai chồng bị xuyên tạc đi phân nửa mà Hải bị Quang đánh cho bầm tím mặt mày. Quá uất ức vì phải chịu đựng, Hải xông lên đánh lại chồng một trận tơi tả. Cô cứ nhằm chỗ hiểm mà đánh, đánh đến lúc Quang phải quỳ gối xin lỗi Hải mới ngưng lại.

Quá uất ức vì phải chịu đựng, Hải xông lên đánh lại chồng một trận tơi tả, đánh đến lúc Quang phải quỳ gối xin lỗi Hải mới ngưng lạiẢnh minh họa: Internet

Chẳng là ngày xưa Hải từng học karatedo. Cô thường chỉ dùng để phòng thân và chưa bao giờ phải đem ra để đánh chồng. Kể cả lúc bị nhân tình của chồng đến nhà, cô cũng chẳng hung hăng đánh con bé đó làm gì. Suy cho cùng, chấp một kẻ không xứng đáng cũng chẳng khiến cô vui và hạnh phúc hơn.

Nhưng chồng cô, bố 2 đứa con cô, người cùng chung chăn gối suốt 6 năm trời lại vì một đứa con gái không ra gì mà đánh vợ. Trách nhiệm với các con đã lơ là, đến việc tôn trọng vợ Quang cũng không có. "Con giun xéo mãi cũng quằn", Hải tức mình cứ thế dồn nén cơn bực bội mà đáp trả lại Quang.

Lần đầu tiên Quang thấy Hải dữ dằn đến vậy, xém chút nữa thì anh đã phải nhập viện rồi. Thật may anh chỉ bị đánh bằng tay không chứ không phải bằng dao hay bất cứ vật nhọn nào khác.

Mặc dù đau và cũng uất nhưng Quang chẳng dám viết đơn ly hôn bởi đã bị Hải đe dọa trước đó. Còn với cô bồ, Hải chỉ chụp tấm ảnh Quang quỳ gối xin lỗi gửi cho cô ta cũng thấy mất dạng. Nghĩ lại vẫn thấy cô liều nhưng Hải không hối hận. Kể cả có phải đánh đổi cả cuộc hôn nhân này Hải vẫn cam tâm. Giờ chồng cứ nhìn thấy Hải là lại nổi da gà, thiết nghĩ có muốn cũng chả dám bỏ nổi nữa dù tình yêu không còn nhiều.