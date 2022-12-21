Sau nhiều năm ở vậy, mẹ chồng bỗng có nhân tình mới, đến buổi gặp mặt, khi vừa chạm mặt người tình trẻ của mẹ chồng, tôi chết đứng vì danh tính của anh ta

Tâm sự 21/12/2022 07:28

Hôm đó, bà chuẩn bị rất kỹ, ăn vận trẻ trung, thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Thế nhưng khi vừa chạm mặt với người đàn ông của mẹ chồng, tôi đã chết lặng vì danh tính của ông ta. Người đàn ông đó không ai khác lại chính là người yêu cũ của tôi.

Bố chồng tôi đột ngột qua đời cách đây nhiều năm vì đột quỵ. Mẹ chồng tôi cách bố chồng tôi 8 tuổi nên khi ông mất, bà còn trẻ. Nhiều người nói với mẹ chồng tôi khi nào qua giỗ đầu bố chồng tôi thì nên tìm một "người bạn" để tâm sự. Thế nhưng bà bảo bà sẽ ở vậy để chăm sóc con cháu. Với sự kiên quyết của bà, tôi nghĩ sẽ chẳng có ngày mẹ chồng tôi tái hôn. Ấy vậy mà không ngờ gần đây mẹ chồng tôi lại đột nhiên thông báo với các con rằng mình sẽ kết hôn.

Khi hay tin mà vợ chồng tôi như sét đánh ngang tai, không thể chấp nhận sự thật này. Cả hai đều thắc mắc trước giờ mẹ cương quyết không thích nhắc đến chuyện tái hôn vì tình cảm của bố mẹ rất tốt. Vậy mà không hiểu sao lại chưa đầy năm mà bà thay đổi vậy. Chồng tôi hết lời thuyết phục mẹ rằng đi bước nữa không phải là trò chơi trẻ con. Nếu bà thực sự muốn kết hôn sẽ không ngăn cản nhưng bà cần suy nghĩ thật kĩ. Đặc biệt là các con cũng cần phải biết người đàn ông ấy là người như thế nào?.

Những lời đồn thổi về mối quan hệ của mẹ chồng tôi ngày một nhiều. Hàng xóm to nhỏ chuyện thường thấy mẹ chồng tôi được một chàng trai trẻ đón đi chơi bằng chiếc ô tô hạng sang. Không ít lời bỡn cợt mẹ chồng tôi rằng "trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ". Vợ chồng tôi không muốn mẹ mang tiếng xấu nên quyết làm ra lẽ mọi chuyện. Để yên tâm, chồng tôi bảo mẹ chồng sắp xếp một buổi gặp.

Sau nhiều năm ở vậy, mẹ chồng bỗng có nhân tình mới, đến buổi gặp mặt, khi vừa chạm mặt người tình trẻ của mẹ chồng, tôi chết đứng vì danh tính của anh ta - Ảnh 1
 Khi vừa chạm mặt với người đàn ông của mẹ chồng, tôi đã chết lặng vì danh tính của ông ta. Người đàn ông đó không ai khác lại chính là người yêu cũ của tôi - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi bảo: "Các con mà gặp mặt anh ấy thì chắc chắn thái độ của các con với việc mẹ tái hôn sẽ thay đổi". Đúng là thái độ của vợ chồng tôi khác hẳn sau khi có buổi gặp mặt đó. Buổi gặp mặt với người định lấy làm chồng của mẹ chồng tôi được sắp xếp sau vài ngày. Hôm đó, bà chuẩn bị rất kỹ, ăn vận trẻ trung, thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Thế nhưng khi vừa chạm mặt với người đàn ông của mẹ chồng, tôi đã chết lặng vì danh tính của ông ta. Người đàn ông đó không ai khác lại chính là người yêu cũ của tôi.

Trước đây, tôi đã từng bị người đàn ông đó lừa. Tôi đoán rằng tên này bám riết lấy mẹ chồng mình chắc chắn có mục đích xấu nên đã cố lật tẩy bộ mặt thật của anh ta. Vậy nhưng, mẹ chồng tôi nhất định không tin lời tôi nói. Bà nghĩ rằng tôi bịa ra chuyện này chỉ vì muốn bà từ bỏ quyết định lấy chồng. Trước nay chồng tôi biết trước khi đến với anh, tôi đã từng yêu một người. Anh cũng biết tôi đã bị người đàn ông đó lừa để lấy mất một khoản tiền.

Sau nhiều lần thuyết phục và đưa ra bằng chứng, mẹ chồng mới tin. Chúng tôi rất muốn mẹ sẽ có người ở bên để tâm sự. Thế nhưng, việc mẹ chồng tôi nhanh chóng tiến đến một mối quan hệ mới không phù hợp là điều mà chúng tôi không hề muốn.

Đêm tân hôn chuẩn bị cao trào, vừa đưa tay sờ bụng vợ, tôi bỗng thấy vật gì đó cộm vào tay, vội bật đèn lên tôi chết điếng khi thấy 1 thứ không ngờ tới

Đêm tân hôn chuẩn bị cao trào, vừa đưa tay sờ bụng vợ, tôi bỗng thấy vật gì đó cộm vào tay, vội bật đèn lên tôi chết điếng khi thấy 1 thứ không ngờ tới

Khi đưa tay xuống dưới bụng Vi, tôi chợt khựng lại vì cái gì đó cộm ở tay. Nghĩ có con gì bò lên người vợ, tôi vội vàng bật điện lên. Để rồi tôi điếng người khi nhìn thấy thứ khiến mặt mày tôi nóng ran. Vi cũng vơ vội tấm chăn che cơ thể lại rồi ấp úng hỏi tôi bị làm sao?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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