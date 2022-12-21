3 năm về làm dâu không có con, mẹ chồng chì chiết đòi cưới vợ mới cho chồng, đến khi lật tấm ga đệm trong phòng ngủ của 2 vợ chồng, bà ngồi thụp xuống khóc tức tưởi

Tâm sự 21/12/2022 07:08

Chồng tôi ngẩn người không nói lời nào, còn tôi chỉ biết chạy vào mà ôm lấy mẹ chồng khóc. Rồi mẹ chồng cầm lấy tay tôi xin lỗi vì suốt thời gian qua đã đối xử không tốt với tôi.

Tới năm nay là năm thứ 3 tôi lấy chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Chúng tôi vẫn sống cùng với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi luôn mong chờ ngày được bế cháu. Tôi cũng mong mỏi ngày được mang bầu, sinh đứa con kháu khỉnh để chăm bẵm. Vậy mà ngày qua ngày tôi mãi vẫn chưa thể mang thai.

Vợ chồng tôi cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Nhưng lo lắng hơn cả lại là mẹ chồng tôi. Nhà chồng tôi ở vùng nông thôn nên chuyện thế hệ nối dõi càng nặng nề hơn. Bà nghĩ con dâu hẳn có vấn đề gì đó nên đã đi tìm thầy cắt thuốc đem cho tôi uống. Bà cũng bắt vợ chồng tôi đi khám hết viện này đến viện khác nhưng tôi vẫn không mang thai.

3 năm về làm dâu mà không có thai, trong khi đó những cặp cưới sau tôi đều có con cái cả rồi. Hàng xóm càng xì xào bàn tán, mẹ chồng tôi càng thêm buồn phiền, sốt ruột. Đã có lúc bà nói với chồng tôi sẽ tìm một người vợ khác để sinh con vì không muốn gia đình tuyệt tự tuyệt tôn. Cũng vì chuyện này mà mẹ chồng tôi thường xuyên chì chiết tôi.

Chồng tôi không biết chuyện này vì bình thường trước mặt chồng tôi, mẹ chồng tôi luôn đối xử với tôi rất tốt. Còn khi vắng mặt anh, bà trở thành một con người khác. Tôi cũng hiểu vì sao mà mẹ chồng lại chì chiết mình nên vẫn luôn nín nhịn. Hơn nữa, tôi cũng không muốn chồng phải phiền lòng về điều này bởi công việc của anh đã quá vất vả. Hơn nữa, anh cũng rất khổ tâm về chuyện con cái.

 

3 năm về làm dâu không có con, mẹ chồng chì chiết đòi cưới vợ mới cho chồng, đến khi lật tấm ga đệm trong phòng ngủ của 2 vợ chồng, bà ngồi thụp xuống khóc tức tưởi - Ảnh 1
3 năm về làm dâu mà không có thai, hàng xóm càng xì xào bàn tán, mẹ chồng tôi càng thêm buồn phiền, sốt ruột - Ảnh minh họa: Internet

Cho đến ngày gần đây mẹ chồng tôi mới biết chuyện. Khi đó, mẹ chồng vào phòng chúng tôi lật tấm ga đệm định đem đi giặt để phơi. Bất ngờ bà thấy tệp tờ giấy ở dưới rơi ra ngoài. Khi cầm lên mẹ chồng tôi ngồi thụp xuống rồi khóc tức tưởi. Nghe thấy thế, vợ chồng tôi chạy vào thì thấy bà đang cầm trên tay tờ giấy khám bệnh của chồng tôi trong đó ghi rõ tình trạng vô sinh.

Lúc này vợ chồng tôi biết không thể giấu bà thêm được nữa. Mẹ chồng tôi đau đớn vì biết con trai mình không thể có con. Chồng tôi ngẩn người không nói lời nào, còn tôi chỉ biết chạy vào mà ôm lấy mẹ chồng khóc. Rồi mẹ chồng cầm lấy tay tôi xin lỗi vì suốt thời gian qua đã đối xử không tốt với tôi.

"Mẹ thật sự xin lỗi vì suốt thời gian qua đã có lỗi với con. Con hẳn đã biết tình trạng của chồng con mà không hề bỏ đi. Hai đứa vẫn sống tình cảm bên nhau vậy mà mẹ đã có lúc nghĩ sẽ loại bỏ con để lấy vợ khác cho thằng Cương (tên chồng tôi)" – bà nói.

Tôi không hề giận mẹ chồng. Bởi đó cũng là tâm lý bình thường của những người làm mẹ. Có được đứa con thì vui cửa vui nhà, trời không cho cũng đành chịu. Nhưng tôi nghĩ niềm vui trong cuộc sống vẫn do mình tạo ra, cuộc sống còn nhiều điều khác có ý nghĩa. Tôi đã bảo với chồng, mẹ chồng dù có thế nào cũng sẽ không từ bỏ chồng của mình. Vợ chồng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để dồn tiền chữa trị. Nếu trong trường hợp không thể có nữa thì tôi cũng bàn với chồng để nhận con nuôi vì tôi rất yêu chồng của mình. Với cá nhân tôi, anh là một người chồng hoàn hảo khi biết quan tâm, yêu thương tôi và lo lắng được cho cả gia đình hai bên.

Đêm tân hôn chuẩn bị cao trào, vừa đưa tay sờ bụng vợ, tôi bỗng thấy vật gì đó cộm vào tay, vội bật đèn lên tôi chết điếng khi thấy 1 thứ không ngờ tới

Đêm tân hôn chuẩn bị cao trào, vừa đưa tay sờ bụng vợ, tôi bỗng thấy vật gì đó cộm vào tay, vội bật đèn lên tôi chết điếng khi thấy 1 thứ không ngờ tới

Khi đưa tay xuống dưới bụng Vi, tôi chợt khựng lại vì cái gì đó cộm ở tay. Nghĩ có con gì bò lên người vợ, tôi vội vàng bật điện lên. Để rồi tôi điếng người khi nhìn thấy thứ khiến mặt mày tôi nóng ran. Vi cũng vơ vội tấm chăn che cơ thể lại rồi ấp úng hỏi tôi bị làm sao?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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