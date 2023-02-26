Tối đi làm về nhà tôi lao vội vào tắm rửa, chải chuốt đầu óc rồi ra bảo vợ hôm nay mình đi liên hoan có khi phải khuya muộn mới về. Vợ tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng sau cũng chịu và căn dặn tôi đủ điều. Được sự cho phép của vợ tôi lấy xe đi ngay đến chỗ hẹn. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa được tự do đi nhậu nhẹt với bạn bè mà không có vợ kè kè ở bên.

Vừa trúng thầu một dự án lớn, phòng tôi tổ chức một buổi liên hoan mừng tin vui này. Trưởng phòng bắt tất cả mọi người tối nay phải có mặt ở nhà hàng A để liên hoan. Chỉ thị sếp giao không ai dám kháng cự dù là lý do gì.

Đi loằng ngoằng mất gần tiếng đồng hồ tôi mới tìm được đường về đến nhà. Thấy vợ vẫn để cổng không khóa, tôi dựng xe ở sân leo luôn lên tầng 2 để ngả lưng. Vừa đẩy cửa phòng vào, tôi đứng hình ngây người ra nhìn vợ và lão hàng xóm đang quấn lấy nhau trên giường. Họ vồ vập nhau làm tôi cứ ngỡ mình đang xem phim đen chứ chẳng phải đời thật. Tự tát mình một cái đau điếng để biết mình mơ hay tỉnh. Là thật, vợ tôi đang hú hí với thằng cha Hoà sao ?

Cả tối hôm đấy chúng tôi ăn uống tưng bừng. Ai cũng uống say mềm và hát hò ầm ĩ lên ở đấy. Thi thoảng cứ trốn vợ đi chơi như thế này lại hay, ở nhà mãi cũng chán. Hơn 23h tiệc tàn, ai lấy dắt xe ra về. Trong người nồng nặc mùi rượu, lại không tỉnh táo cho lắm tôi sợ đi xe ngã hay đ.âm vào đâu lại khổ, thôi thì xuống dắt bộ cho nó lành. Từ nhà hàng này về nhà tôi cũng không xa lắm, vừa đi vừa ngắm cảnh đường phố đêm khuya xem thế nào.

Cơn thịnh nộ trong người nổi lên, tôi lao như điên vào t.úm t.óc gã Hoà đ.ấm cho hắn ta một cái và gào lên.

- Nhưng tranh thủ “làm tý” chứ gì. Được lắm.

- Người nói câu đấy là tôi mới đúng. Anh có biết anh đang đứng ở nhà ai không? Vợ anh ngủ với tôi đấy thì sao? Anh xem lại bản thân mình có khả năng làm cô ấy vui khoản chăn gối không hãy làm ầm lên. – Hoà điên lên nói lại tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Như Chí phèo tôi chạy ra sân la lối ầm ĩ rằng vợ ngoại tình , và đang diễn c.ảnh n.óng ở trong nhà. Thấy ồn ào hàng xóm xung quanh chạy sang xem thế nào. Biết được vợ tôi và Hoà làm chuyện tày đình kia, ai cũng bàn tán và khuyên tôi nên nhịn để hòa giải mọi chuyện.

M.áu ghen cùng với men rượu trong người tôi điên lên, tôi bấm điện thoại gọi cho mẹ vợ sang dạy lại con gái. Đến nước này thì tôi chẳng thể để yên cho 2 người đó tác oai tác quái được nữa. Thà tôi mất vợ còn hơn sống với người chỉ có tư tưởng ngoại tình.

Cả đêm ầm ầm đến xóm giềng vợ chồng tôi và Hoà được mời lên xã hòa giải. Đến sáng tình hình vẫn không tốt hơn, tôi vẫn cương quyết không tha thứ. Đến gần trưa tỉnh hẳn rượu, tôi mới ớ người ra hôm qua say rượu đi thế nào lại sang nhầm nhà lão Hoà, và thật may cho tôi đã bắt quả tang vợ và hắn ta âu yếm nhau. Càng nghĩ lại hình ảnh lúc đêm qua tôi lại càng điên, nhìn vợ như một diễn viên đóng c.ảnh n.óng mà tôi lại sôi m.áu. Chuyện đã đến nước này thì tôi cần giải quyết dứt khoát: Một là tha thứ và chấp nhận người vợ phản bội, hai là chia tay đường ai lấy đi.

Tối về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ chán chê. Giờ mà ly hôn khác gì tạo cơ hội cho vợ và hắn ta về sống với nhau. Rồi đến lúc đó họ sẽ cười khẩy vào mặt tôi về hành động ngu dại đó. Không thể thế được, tôi sẽ sống với vợ đến khi nào nhắm mắt xuôi tay. Nhưng cô sẽ h.ành h.ạ và đay nghiến vợ để cô ấy hiểu nỗi căm giận của tôi thế nào. Còn Hoà, anh ta sẽ phải ăn những đòn thù hiểm ác của tôi về sau. Ngoại tình thì nhất định không được tha thứ và cần phải cho những người đó một bài học nhớ đời.