Uống rượu say xỉn đi lạc vào nhà hàng xóm, nghe tiếng nói quen thuộc vọng ra, tôi đứng tim khi biết người bên trong là ai

Tâm sự 26/02/2023 22:12

Tôi vừa đẩy cửa bước vào thì đứng sững trước hai bóng hình nằm cạnh nhau thủ thỉ điều kinh khủng.

Vừa trúng thầu một dự án lớn, phòng tôi tổ chức một buổi liên hoan mừng tin vui này. Trưởng phòng bắt tất cả mọi người tối nay phải có mặt ở nhà hàng A để liên hoan. Chỉ thị sếp giao không ai dám kháng cự dù là lý do gì.

Tối đi làm về nhà tôi lao vội vào tắm rửa, chải chuốt đầu óc rồi ra bảo vợ hôm nay mình đi liên hoan có khi phải khuya muộn mới về. Vợ tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng sau cũng chịu và căn dặn tôi đủ điều. Được sự cho phép của vợ tôi lấy xe đi ngay đến chỗ hẹn. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa được tự do đi nhậu nhẹt với bạn bè mà không có vợ kè kè ở bên.

Cả tối hôm đấy chúng tôi ăn uống tưng bừng. Ai cũng uống say mềm và hát hò ầm ĩ lên ở đấy. Thi thoảng cứ trốn vợ đi chơi như thế này lại hay, ở nhà mãi cũng chán. Hơn 23h tiệc tàn, ai lấy dắt xe ra về. Trong người nồng nặc mùi rượu, lại không tỉnh táo cho lắm tôi sợ đi xe ngã hay đ.âm vào đâu lại khổ, thôi thì xuống dắt bộ cho nó lành. Từ nhà hàng này về nhà tôi cũng không xa lắm, vừa đi vừa ngắm cảnh đường phố đêm khuya xem thế nào.

Uống rượu say xỉn đi lạc vào nhà hàng xóm, nghe tiếng nói quen thuộc vọng ra, tôi đứng tim khi biết người bên trong là ai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đi loằng ngoằng mất gần tiếng đồng hồ tôi mới tìm được đường về đến nhà. Thấy vợ vẫn để cổng không khóa, tôi dựng xe ở sân leo luôn lên tầng 2 để ngả lưng. Vừa đẩy cửa phòng vào, tôi đứng hình ngây người ra nhìn vợ và lão hàng xóm đang quấn lấy nhau trên giường. Họ vồ vập nhau làm tôi cứ ngỡ mình đang xem phim đen chứ chẳng phải đời thật. Tự tát mình một cái đau điếng để biết mình mơ hay tỉnh. Là thật, vợ tôi đang hú hí với thằng cha Hoà sao ?

Cơn thịnh nộ trong người nổi lên, tôi lao như điên vào t.úm t.óc gã Hoà đ.ấm cho hắn ta một cái và gào lên.

- Nhưng tranh thủ “làm tý” chứ gì. Được lắm.

- Người nói câu đấy là tôi mới đúng. Anh có biết anh đang đứng ở nhà ai không? Vợ anh ngủ với tôi đấy thì sao? Anh xem lại bản thân mình có khả năng làm cô ấy vui khoản chăn gối không hãy làm ầm lên. – Hoà điên lên nói lại tôi.

Uống rượu say xỉn đi lạc vào nhà hàng xóm, nghe tiếng nói quen thuộc vọng ra, tôi đứng tim khi biết người bên trong là ai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Như Chí phèo tôi chạy ra sân la lối ầm ĩ rằng vợ ngoại tình , và đang diễn c.ảnh n.óng ở trong nhà. Thấy ồn ào hàng xóm xung quanh chạy sang xem thế nào. Biết được vợ tôi và Hoà làm chuyện tày đình kia, ai cũng bàn tán và khuyên tôi nên nhịn để hòa giải mọi chuyện.

M.áu ghen cùng với men rượu trong người tôi điên lên, tôi bấm điện thoại gọi cho mẹ vợ sang dạy lại con gái. Đến nước này thì tôi chẳng thể để yên cho 2 người đó tác oai tác quái được nữa. Thà tôi mất vợ còn hơn sống với người chỉ có tư tưởng ngoại tình.

Cả đêm ầm ầm đến xóm giềng vợ chồng tôi và Hoà được mời lên xã hòa giải. Đến sáng tình hình vẫn không tốt hơn, tôi vẫn cương quyết không tha thứ. Đến gần trưa tỉnh hẳn rượu, tôi mới ớ người ra hôm qua say rượu đi thế nào lại sang nhầm nhà lão Hoà, và thật may cho tôi đã bắt quả tang vợ và hắn ta âu yếm nhau. Càng nghĩ lại hình ảnh lúc đêm qua tôi lại càng điên, nhìn vợ như một diễn viên đóng c.ảnh n.óng mà tôi lại sôi m.áu. Chuyện đã đến nước này thì tôi cần giải quyết dứt khoát: Một là tha thứ và chấp nhận người vợ phản bội, hai là chia tay đường ai lấy đi.

Tối về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ chán chê. Giờ mà ly hôn khác gì tạo cơ hội cho vợ và hắn ta về sống với nhau. Rồi đến lúc đó họ sẽ cười khẩy vào mặt tôi về hành động ngu dại đó. Không thể thế được, tôi sẽ sống với vợ đến khi nào nhắm mắt xuôi tay. Nhưng cô sẽ h.ành h.ạ và đay nghiến vợ để cô ấy hiểu nỗi căm giận của tôi thế nào. Còn Hoà, anh ta sẽ phải ăn những đòn thù hiểm ác của tôi về sau. Ngoại tình thì nhất định không được tha thứ và cần phải cho những người đó một bài học nhớ đời.

Rạo rực hẹn hò cùng tình trẻ trong khách sạn xa xôi, vừa đến ngày gặp mặt, tôi đứng tim vì em chìa tay ra đưa thứ này

Rạo rực hẹn hò cùng tình trẻ trong khách sạn xa xôi, vừa đến ngày gặp mặt, tôi đứng tim vì em chìa tay ra đưa thứ này

Vậy là sau nhiều ngày 'săn mồi', tôi cũng đã dụ được em gái 19 tuổi trong một khách sạn cách xa thành phố. Hứa hẹn cuộc gặp vô cùng lãng mạn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường