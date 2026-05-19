Được mẹ chồng trao thẳng 3 cây vàng ngày cưới, dâu mới mừng thầm cho đến khi nghe chồng kể về xuất xứ liền muốn hủy hôn

Tâm sự 19/05/2026 05:30

Hôm qua, vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, em hỏi bố mẹ lấy tiền ở đâu mà nhiều vậy, chồng em tỉnh bơ đáp: “Bố mẹ làm gì có tiền, vàng đó của bà nội đấy”. Nghe đến đó, em cảm thấy rất khó hiểu, bởi bà nội của chồng đã mất từ lâu.

Em đang rất hoang mang các chị ạ. Càng sống với gia đình chồng, em càng thấy khó hiểu và không muốn tiếp tục. Gia đình nhà chồng em khá cơ bản, bố mẹ chỉ buôn bán ngoài chợ, chồng em thì làm nhân viên văn phòng, lương tháng chưa được 10 triệu.

Khi đi đến hôn nhân, em cũng không trông mong vào quà cưới của bố mẹ chồng. Vậy mà ngày vợ chồng em tổ chức đám cưới, mẹ chồng lên trao hẳn 3 cây vàng, đến em cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Lúc đầu em nghĩ có lẽ ông bà muốn cho các con vốn liếng làm ăn nên mới cho nhiều đến thế.

Hôm qua, vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, em hỏi bố mẹ lấy tiền ở đâu mà nhiều vậy, chồng em tỉnh bơ đáp: “Bố mẹ làm gì có tiền, vàng đó của bà nội đấy”. Nghe đến đó, em cảm thấy rất khó hiểu, bởi bà nội của chồng đã mất từ lâu.

Được mẹ chồng trao thẳng 3 cây vàng ngày cưới, dâu mới mừng thầm cho đến khi nghe chồng kể về xuất xứ liền muốn hủy hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc này, chồng em mới buột miệng nói thật, anh bảo trước đây khi bà nội qua đời, các cô chú đã bỏ vào áo quan 3 cây vàng. Khi cải táng mộ cho bà, bố mẹ chồng em đã lấy số vàng ấy rồi bây giờ thì trao lại cho các con để được tiếng thơm với mọi người.

Biết nguồn gốc số vàng của mình, em không còn mặn mà nữa. Vì thế, em đã mang cả 3 cây vàng trả lại cho mẹ chồng. Bởi đó vốn dĩ không phải của em, cũng không thuộc quyền quyết định của bố mẹ chồng. Thấy em phản ứng như vậy, cả nhà chồng liền lên án, cho rằng em kén cá chọn canh.

Mấy ngày nay, không khí gia đình em căng thẳng vô cùng. Mẹ chồng thì suốt ngày đá xéo, còn chồng thì dằn vặt và bắt em phải xin lỗi mẹ. Hôm qua vợ chồng em lại cãi nhau vì chuyện này, quá mệt mỏi, em đòi ly hôn các chị ạ. Bọn em tổ chức được hơn một tháng nhưng vì quá bận nên chưa đăng ký kết hôn, bây giờ em muốn hủy hôn, cũng chỉ cần xách valy về nhà mẹ đẻ. Theo các chị, em làm vậy có đúng không?

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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