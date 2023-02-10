Tốt nghiệp về nước, anh nhanh chóng đưa tôi về nhà ra mắt gia đình anh, ba má anh đón nhận tôi vô cùng lịch sự và thân thiện, anh rể anh còn đang ở nước ngoài công tác nên tôi chỉ gặp được chị gái anh. Khi chạm mặt tôi, chị gái anh có chút gì đó như thoảng thốt, như không vui. Sau đám cưới, chúng tôi được ba má cho nguyên một tầng 4, tầng 3 giành cho vợ chồng chị Hai. Công việc nội trợ trong nhà do má chồng tôi đảm nhiệm, thỉnh thoảng những ngày nghỉ, tôi mới phụ giúp má cơm nước, dọn dẹp.

Tôi và người yêu tôi cùng du học ở Đức, anh cho biết nhà anh ở thành phố, chị gái anh lấy chồng, nhưng chồng chị ở rể nên anh yên tâm học mà không phải lo lắng cho ba má đã có tuổi ở quê nhà.

Từ khi anh rể về, chị chồng đối với tôi càng lạnh lùng, khó chịu, tới bữa cơm mặc dù biết cả nhà chờ đợi, chị vẫn kiếm cớ bận chuyện nọ, dở việc kia để 2 anh chị ăn sau cùng nhau, mặc dù tôi biết chị rất ngại rửa chén bát.

Thấy chị chồng có vẻ lạnh nhạt, xa cách nên tôi cũng ngại mở lòng cùng chị. Thường bữa cơm tối kết thúc, tôi dọn rửa xong là lên phòng mình. Ngày anh rể chồng hoàn thành chuyến công tác nước ngoài, chồng tôi lái xe đưa chị gái ra sân bay đón anh rể. Khi anh rể giáp mặt tôi, thật lạ là thái độ anh ấy cũng bối rối, lúng túng, không tự nhiên chút nào.

Mỗi lần nghe tiếng bước chân tôi lên tầng 4, chị chồng dù đang bận việc gì cũng mau mắn đứng chắn ngay trước cửa buồng của vợ chồng chị và nhìn tôi với đôi mắt đầy cảnh giác. Nhiều lần vợ chồng chị đang đứng nói chuyện vui vẻ với chồng tôi, thấy tôi đến chị im bặt, lại còn vội vàng kéo tay chồng lên nhà riêng.

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Chị chồng ngày càng ghét tôi ra mặt, tôi làm việc gì, chị cũng vạch vòi tìm lỗi, rồi buông lời chê õng, chê eo. Tôi nấu ăn, lúc thì chị chê lạt lẽo, lúc lại kêu mặn đắng, ấy mọi người trong nhà vẫn vui vẻ, ăn uống hết bữa mà không ai phàn nàn gì.

Tôi giặt đồ, lau nhà, rửa chén chị chê bẩn, chê dơ nhưng chưa bao giờ thấy chị làm lại. Thậm chí đến váy áo, phấn son tôi xài chị cũng bĩu môi, phán xét, bình phẩm nặng lời mà không sợ tôi tủi thân, phật ý. Rồi chị đòi ba má chồng tôi cho vợ chồng tôi ở riêng, còn nếu không thì vợ chồng chị đi nơi khác.

Mặc dù chị thừa biết cả gia đình nhỏ của chị và của em trai chị chưa ai có điều kiện ra ở riêng cả. Bức xúc tôi đem chuyện chị chồng chọc giận tôi nói lại cho chồng tôi nghe, chồng tôi cũng ngỡ ngàng không hiểu tại sao tôi hiền lành, được lòng ba má chồng như vậy mà chị gái anh còn chê trách này nọ.

Để giải tỏa thắc mắc cho tôi và cũng để cái thiện tình hình quan hệ giữa chị chồng, em dâu, chồng tôi trao đổi thẳng với chị gái anh ấy, tôi thật sốc khi biết nguyên nhân chị gái chồng ghét tôi chỉ vì tôi quá giống người yêu cũ của chồng chị. Chị sợ hàng ngày chồng chị gặp gỡ, tiếp xúc với tôi rồi ”nhớ thương tình cũ mà quay lại với cô người yêu kia không biết chừng“ thật là suy nghĩ không giống ai. Thảo nào khi gặp tôi lần đầu, chị gái chồng và anh rể đều có thái độ lạ như vậy. Tôi phải làm gì để được sống bình yên trong ngôi nhà này?