Chị chồng đơn thân bất ngờ dắt theo đứa con trai đến quỳ trước nhà tôi cầu xin một việc chua xót

Tôi thường mua cho cháu quần áo, giày dép, đồ dùng học tập… Ngoài vợ chồng tôi thì chẳng ai chú ý tới cháu cả.

Chị chồng tôi là mẹ đơn thân, chị ấy lỡ dở với người ta mà phải bỏ con đường học hành để sinh con. Trước chị từng đi làm công nhân đóng gói nhưng được 6 tháng thì bỏ, bởi lý do lương thấp, ngồi cả ngày đau lưng. Sau đó chị đi tìm khá nhiều việc khác nhưng đều không làm được lâu. Khi thì rửa bát cho nhà hàng, lúc lại là công nhân vệ sinh môi trường…

Lúc tôi về làm dâu thì con chị đã được 5 tuổi, chị thường bỏ con ở nhà ngoại cho bố mẹ chồng tôi chăm nom nên tôi rất thương cháu. Tôi thường mua cho cháu quần áo, giày dép, đổ dùng học tập… Ngoài vợ chồng tôi thì chẳng ai chú ý tới cháu cả. Bố mẹ chồng do bất mãn với việc con gái không chồng mà chửa nên giận chị, thành ra cũng ít quan tâm tới cháu. Nhưng nửa tháng trước, bỗng dưng chị đến tìm vợ chồng tôi và nói rằng chị định kết hôn vào tháng sau. Anh ta tuy hơn chị 6 tuổi nhưng vẫn là "trai tân", không muốn nuôi con riêng của vợ nên chị hi vọng vợ chồng tôi sẽ nuôi cháu cho đến khi 18 tuổi.

Ảnh minh họa: Internet Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên, hỏi đi hỏi lại chị rằng giờ mà để cháu xa mẹ thế thì rất tội cháu. Nhưng chị vừa khóc vừa nói cuộc đời chị quá khổ rồi, may mắn giờ gặp người đàn ông này cũng có chút điều kiện kinh tế. Chị tin là vợ chồng tôi sẽ đối xử tốt với cháu vì trước giờ chị cảm nhận được chúng tôi là thật lòng quan tâm tới cháu. Rồi chị còn quỳ xuống cầu xin vợ chồng tôi giúp chị. Chị nói mấy năm qua, 2 mẹ con sống trong thiếu thốn, con gái chị cũng chẳng vui vẻ và được sung sướng như bạn bè cùng trang lứa. Giờ vợ chồng tôi nhận cháu làm con nuôi là cũng coi như cháu có bố có mẹ đàng hoàng. Cháu được sống trong điều kiện tốt hơn thì người làm mẹ như chị cũng cảm thấy hạnh phúc. Huống chi, dù chị có thuyết phục được chồng tương lai cho chị đưa cháu về sống chung thì sợ rằng sau này lục đục, mối quan hệ vợ chồng không được tốt đẹp thì lại ảnh hưởng tới tâm lý của cháu. Chị sợ viễn cảnh cha dượng bạo hành con riêng của vợ nên giao cho vợ chồng tôi chị yên tâm hơn. Tôi bối rối và khó xử quá. Thật lòng thì tôi không biết có nên nhận lời không? Vợ chồng tôi có 1 cậu con trai 2 tuổi, nhận nuôi cháu cũng không phải khó khăn gì. Nhưng tôi cứ luôn cảm thấy như thế thì thiệt thòi cho cháu quá, thương cháu mà tôi không biết làm gì cho cháu cả. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

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