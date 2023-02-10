Thấy bố mẹ chồng sống cơ cực, sau đám cưới, tôi tháo hết vàng cưới trả lại, nhận xong ông bà mới tiết lộ một bí mật lớn khiến tôi ngớ người

Bình yên thì bình yên thật nhưng thấy trong nhà chẳng có gì có giá trị, đến mức bố mẹ chồng còn phải đun nấu bằng bếp củi mà tôi chạnh lòng.

Lần đầu tiên về ra mắt nhà chồng, tôi đã rất kinh ngạc. Ngôi nhà cấp 4 cũ, nằm lọt thỏm giữa một vườn cây ăn quả rộng bạt ngàn. Vườn cây đó, tôi đi dạo một hồi mỏi cả chân. Ngay cả cổng rào cũng chẳng có mà chỉ có hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Bình yên thì bình yên thật nhưng thấy trong nhà chẳng có gì có giá trị, đến mức bố mẹ chồng còn phải đun nấu bằng bếp củi mà tôi chạnh lòng. Sau đó, tôi và chồng đã đi mua tủ lạnh mới, ti vi, bếp gas, cải thiện cuộc sống giúp ông bà. Chúng tôi cũng thống nhất chuyện sau khi cưới sẽ chuyển về quê ở với bố mẹ. Dù hàng ngày tôi phải đi 20km để đến công ty nhưng tôi không nhẫn tâm khi thấy bố mẹ chồng già yếu mà phải sống hiu quạnh một mình. Khỏe mạnh không sao, chẳng may đau bệnh thì biết nhờ vả ai.

Ảnh minh họa: Internet Ngày cưới, tôi nghe chuyện bố mẹ chồng vay mượn của họ hàng được 50 triệu để mua dây chuyền, hoa tai, nhẫn tặng cho con dâu. Ông bà sợ tôi bị thiệt thòi, xấu hổ với khách mời. Thông tin này, ông bà cũng giấu tôi và tôi chỉ biết khi vô tình nghe em họ chồng nói ra. Đêm tân hôn, tôi chủ động tháo hết dây chuyền, hoa tai để trả lại cho mẹ chồng. Tôi chỉ giữ duy nhất đôi nhẫn và xem đó như món quà đáng giá của bố mẹ chồng trao tặng. Tiền mừng đám cưới được 50 triệu, tôi cũng đưa cho mẹ chồng để bà sửa lại căn bếp.

Khi tôi cầm tiền vàng sang, bố mẹ chồng ngạc nhiên lắm. Ông bà nhận số vàng tôi trả nhưng không nhận tiền mà lại tiết lộ thêm một bí mật lớn. Hóa ra, bố mẹ chồng tôi làm lụng bao nhiêu năm nay, không dám tiêu pha, xây nhà dựng cửa là vì tiết kiệm tiền để mua đất. Thấy tôi đàng hoàng, biết thương bố mẹ nên ông bà mới nói chuyện đang có 3 mảnh đất trong tay và dự định qua Tết sẽ bán một mảnh để xây nhà. "Xây căn nhà tầm hơn 3 tỷ, với mua nội thất đầy đủ hết thì cũng gần 4 tỷ chứ chẳng ít. Mà người ta định giá mảnh đất đó 6 tỷ, số tiền thừa, bố mẹ cho hai đứa mở quán xá mà kinh doanh". Tôi ngớ người. Vậy mà bao lâu nay, tôi cứ nghĩ bố mẹ chồng túng thiếu, khổ cực. Hóa ra ông bà là "đại gia ngầm". Nhưng mảnh đất bố mẹ chồng định bán lại nằm ngay trung tâm thị trấn, mặt tiền kinh doanh rất tốt. Tôi nghĩ giá cả còn phải cao hơn con số 6 tỷ. Tôi có nên góp ý để bố mẹ chồng đợi thêm thời gian cho được giá hay là cứ để ông bà làm theo kế hoạch?

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